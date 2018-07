"Šī nometne ir kā pirmais sagatavošanās posms. Jaunieši strādā ļoti labi, man patīk viņu attieksme," kluba mājas lapā citēts galvenais trneris Aigars Cipruss. "Spēlētājus vērtējam, lai gala rezultātā mums būtu izveidota laba un cīņasspara pilna komanda. Komanda, kas būtu neatlaidīga. Varbūt nebūsim tik augsti meistarības ziņā, bet vismaz attieksmē un cīņassparā. Ja komanda būs neatlaidīga, arī tas dos grūdienu tiem spēlētājiem, kas ir tehniskāki."

"Kad sāksies pārbaudes spēles, vairāk tiks atlasīti spēlētāji. Šobrīd ļoti pievēršam uzmanību darba spējām, attieksmei un cīņassparam," norāda treneris.

Kandidātu lokā ir vairāki spēlētāji, kuri nav spēlējuši MHL čempionātā.

"Nāk jauni spēlētāji, protams, ka tādas pieredzes viņiem nav. MHL līmenī, spēlējot ar vienaudžiem no Krievijas, tomēr ir jābūt labi sagatavotam. Ir jābūt labam funkcionālam stāvoklim," stāsta Cipruss. "Vai spēlētāji, kas tagad ir pievienojušies komandai, spēs atrasties šajā līmenī, par to varēsim spriest vēlāk. Treneru uzdevums ir no spēlētāju snieguma dabūt maksimumu. Lai mēs varētu redzēt, ka jauniešu hokejs attīstās un virzība ir pozitīvā līknē. Lai būtu konkurētspējīga maiņa, kas spētu iekļauties Rīgas "Dinamo" komandā un arī Latvijas izlasē. Protams, kādam spēlētājam šī pāreja būs ātrāka, bet citam ir jāpaciešas, jāpieliek darbā. Tas viss ir dabīgs process. Kā jau minēju – jaunieši ir labi, ar pareizu pieeju darbam. Tā kā pārējais ir tikai laika jautājums."

HK "Rīga" komanda pirms gaidāmās MHL sezonas piedalīsies divos pārbaudes turnīros – Sanktpēterburgā un Kārlstādē.

"Būs arī spēlētāji, kuri līdz pirmajam pārbaudes turnīram, kas augusta pirmajā nedēļā norisināsies Sanktpēterburgā, nemaz netiks, jo konkurence ir liela," norāda Cipruss. "Tāpat arī "Dinamo" komandā ir vairāki spēlētāji, kuri ir mūsu redzeslokā."