Mača 39. minūtē Skvorcovs izdarīja spēka paņēmienu pret mājinieku aizsargu Mihailu Jepišini, ietriecot viņu apmalē, par ko tiesneši rīdzinieku spēlētājam piemēroja noradījumu līdz spēles beigām, kas tagad ir atcelts un no hokejista statistikas izdzēsts.

"Pilnīgi normāls, noteikumu robežās izdarīts paņēmiens ar plecu no Skvorcova puses, nekāda grūdiena uz apmali nav. Tiesnešu lēmums bija kļūdains. Toties Jepišins nebija gatavs spēka paņēmienam. Līdz sadursmei viņi kustējās paralēli, "Vitjazj" spēlētājs redzēja pretinieku un pat izlika elkoni viņa virzienā, kā tas labi redzams video. Tas, ka Jepišins pēc tam guva traumu, — nelaimes gadījums," skaidro KHL Tiesnešu departamenta vadītājs Aleksejs Gorskis. "Traumas esamība ne vienmēr ietekmē tiesnešu lēmumu, lielais plus disciplinārais sods var tikt piemērots arī bez tās. Tiek ņemta vērā agresija, ja tāda ir, paņēmiena spēka līmenis un pārējais. Te nekā tamlīdzīga nebija, tiesnesis, acīmredzot, vai nu ne līdz galam izvērtēja epizodi, vai nu vienkārši to nepareizi traktēja."

Kā ziņojām, šajā izbraukuma spēlē Rīgas "Dinamo" uzvarēja ar 2:1.