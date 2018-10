Portāls "Delfi" piedāvā mača teksta tiešraidi.

KHL spēle: Rīgas Dinamo – Astanas Baris

Rīgas "Dinamo" - "Baris" 0:2

Kārtējais Klārka izgājiens uz vārtiem. Uzrucējs neitrālajā zonā saņem tālu piespēli, dodas uz priekšu un izdara metienu pa vārtiem. Karlsons viņu jau gaidīja, ieņēmis pozīciju vārtos un ripu tver. Viens no bīstamākajiem momentiem šajā periodā pie mājinieku vārtiem.

Apdomīgi un bez lieka riska spēlē abas komandas. Maz paužu, bet arī maz epizožu pie vārtiem.

Teicama izdevība Videlam, taču metiens no neērtās puses un sanāk samocīts.

Ilgstošs mājinieku uzbrukums, tajā izceļas Darens Dīcs. Uz īsu brīdi mūsējiem izdodas pārnest spēli uz mājinieku aizsardzības zonu, bet seko ātrs pretuzbrukums, un atkal Dīcs izdara metienu; ripa atsitas pret pārliktni.

Otrais periods gandrīz vidū, un tiešu uzbrukumu vārtiem nav daudz. Spēle lielākoties rit pretuzbrukumos un gar apmali.

Tikmēr sensācija briest Ufā — tur "Salavat Julajev" un Hārtlija trenētās Omskas "Avangard" komandas spēlē jau pirmajā periodā ar 3:0 vadībā ir mājinieki.

Mūsējie aktīvi cenšas izlīdzināt rezultātu, jau spēlējot pieci pret četriem. Mājiniekiem izdodas izraidīt ripu no zonas un piespiest "Dinamo" atkal visu sākt no otras laukuma puses.Spēles temps ir visai saraustīts.

24:25 min. Noraidījums Astanas "Baris".Pret Klārku šajā pēdējā uzbrukumā tika pārkāpti noteikumi, un rīdziniekiem "lielais" vairākums. 2 minūtes Metjū Fritenam.

Mūsējie labi iesāk vairākumu, divas reizes tiek klupināts Klārks, bet tiesneši to neievēro. Saspēle turpinās, un Klārks jau ir pie vārtiem. Viņa mesto ripu Karlsons tver.

23:09 min. Noraidījums Astanas "Baris".Par klupināšanu 2 soda minūtes nopelna Brendons Bočenskis.

Blekers divreiz izdara metienu pa vārtiem, pirmoreiz tas "nolūst", otrreiz tiek bloķēts. Vēl viens uzbrukums mājinieku izpildījumā, tad komandu glābj Gudļevskis.

Otrā perioda sākums aktīvs, komandas veido pretuzbrukumus, taču nekādu būtisku notikumu laukumā nav. Gimajeva metiens tiek bloķēts, mājinieki atgūst ripu un dodas pretuzbrukumā, bet viens no "Baris" spēlētājiem pasteidzas un tiesneši fiksē aizmuguri.

Sācies 2. periods.

Pirmā perioda statistika:Metieni pa vārtiem: 7-10Iemetieni: 9-13Bloķēti metieni: 3-6Spēka paņēmieni: 8-6Soda minūtes: 4-6Laiks uzbrukumā: 05:06 - 04:04

Noslēdzies 1. periods.

Mihailiss vairākkārt mēģina no tuvas distances pārspēt Gudļevski, līdz mūsu vārtsargam palīgā atsteidzas Meija.

"Baris" iespiež mūsējos zonā, seko tāls metiens, Gudļevskis uzkrīt ripai virsū ar visu augumu, kas viņam nav raksturīgi.Mājinieki saspēlējas precīzāk, līdz ar to vairāk darbības ir rīdzinieku aizsardzības zonā.

Rīdzinieki cenšas spēlēt ar tālām piespēlēm, lai tiktu garām mājinieku aizsargiem, tāpēc salīdzinoši daudz pārmetienu.

Gudļevskis nepamana ripu, kas no cimda izkrīt turpat pie kājsarga, labi, ka to neizdodas uzķert "Baris" spēlētājiem.

Uz perioda beigām spēles temps paaugstinājies, abas komandas aktīvi veido uzbrukumus.

11:16 min. Abpusējs noraidījums.2 soda minūtes Pāvelam Akoļzinam par simulāciju. Skaisti notēlo mājinieku spēlētājs, bet tiesneši viņam nenotic. 2 minūtes arī Sergejam Gimajevam par klupināšanu.

Vairākuma pēdējās sekundēs spēcīgs Zīles metiens no zonas līnijas, un arī "Baris" jau ir pilnā sastāvā. Mūsējie turpina uzbrukt, Zīlem pieslēdzoties uzbrukumam.

Laba izdevība Videlam izlīdzināt rezultātu, metiens nav precīzs. Tad mēģina Gints Meija ar plaukstas metienu, Karslons ripu atsit.

07:57 min. Noraidījums Astanas "Baris".Komandas turpina cīņu vienādos sastāvos, uzbrukumā rīdzinieki un "Baris" nopelna noraidījumu aizsardzībā. Pret Sotnieku pie apmales rupji nospēlē Džesijs Blekers un atstāj komandu atkal mazākumā.

07:26 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo".Mūsējo saspēli vairākumā pārtrauc tiesneša svilpe — noraidījums Matiasam Mītinenam, kurš neveiksmīgi nospēlē cīņā pie vārtiem un trāpa pa seju pretinieku spēlētājam, kurš bija gan ļoti zemu pieliecies.

Mūsējie uzvar iemetienā, Videls spēlē caur Majoni, seko tāls metiens pa vārtiem, Boids to bloķē un ripa lido apmales tīklā.

06:26 min. Noraidījums "Baris" komandā.2 soda minūtes Antonam Sagadejevam pret Gintu Meiju par spēli ar augstu paceltu nūju.

Rīdzinieki cenšas veidot uzbrukumus, un ir pirmais metiens pa Henrika Karlsona sargātajiem vārtiem. Viņš metiena brīdi redz un viegli tver ripu cimdā.

Spēli aktīvi sāk mājinieki, bet pirmās minūtes aizrit visai mierīgi.

Spēle sākusies!

Līdzīgi kā ar Novosibirskas "Sibirj", arī ar Astanas "Baris" savstarpējo spēļu bilance ir par sliktu Rīgas "Dinamo" — no 20 mačiem tikai sešos uzvarējuši rīdzinieki. No tām četras uzvaras pamatlaikā, divas — "bullīšos". Vislabāk pret Astanas "Baris" no mūsu pašreizējiem spēlētājiem veicies Laurim Dārziņam (2+4).

Rīgas “Dinamo” vārtos atkal stāsies Kristers Gudļevskis, bet spēlētāju virknējumos veiktas izmaiņas. Rīgas “Dinamo” sastāvs spēlei: Vārtos: Kristers Gudļevskis, rezervē: Timurs Biļalovs; Pirmā maiņa: Lauris Dārziņš – Linuss Videls – Roberts Lipsbergs, Sergejs Gimajevs – Kristaps Sotnieks,Otrā maiņa: Kevins Klārks – Andris Džeriņš – Gints Meija, Roberts Mamčics – Metjū Majone, Trešā maiņa: Matiass Mitinens – Gunārs Skvorcovs – Mārtiņš Dzierkals, Dmitrijs Šuļeņins – Kristaps Zīle, Ceturtā maiņa: Emīls Ģēģeris – Frenks Razgals, Oskars Batņa, Vitālijs Pavlovs, Roberts Kaļķis.

Mūsu šodienas pretinieki "Baris" KHL Austrumu konferences kopvērtējumā ir vienu pozīciju augstāk:

Neskatoties uz četru zaudējumu sēriju, KHL Rietumu konferences kopvērtējumā Rīgas "Dinamo" joprojām atrodas "play off" zonā.

Pēc šīs spēles "Dinamo" galvenais treneris Ģirts Ankipāns pasūkstījās, ka rīdziniekus esot iegāzušas bērnišķīgas kļūdas, kā arī jūtams savainoto spēlētāju iztrūkums.http://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/ankipans-rigas-dinamo-problema-nav-vartsargos.d?id=50467243

Astanā rīdzinieki ierodas ar nepatīkamu četru zaudējumu sēriju. Kā ziņojām, svētdien mūsējie dramatiskā spēlē Novosibirskā ar 3:6 piekāpās "Sibirj" komandai, kuru septembra sākumā mājās uzvarēja "sausā" ar 3:0.http://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/katastrofals-otrais-periods-iegaz-rigas-dinamo-spele-pret-novosibirskas-sibirj.d?id=50466459

Rīgas "Dinamo" zaudējumu sērija jau sasniegusi četras spēles, un otrdien rīdziniekus sagaida mačs pret Astanas "Baris". 29. septembrī abas komandas tikās Rīgā, un "Dinamo" piedzīvoja zaudējumu ar 3:7. http://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/rigas-dinamo-izgazas-pirmaja-perioda-un-nespej-atspeleties-pret-baris.d?id=50440911

Rīgas "Dinamo" šodien noslēdz trīs spēļu izbraukuma tūri, pēdējā tās mačā Astanā tiekoties ar vietējo "Baris" komandu.

01:59 min. Rīgas "Dinamo" - "Baris" 0:1Veiksmīgs pretuzbrukums mājiniekiem. Skaista, precīza un tāla piespēle Konstantīna Kļimontova no savas zonas uz Ņikitu Mihailisu, kurš individuāli, neviena netraucēts tiek līdz Gudļevskim un atklāj spēles rezultātu.