KHL spēle: Rīgas Dinamo - Jugra

Otra mazākuma minūte sākas ar spēli "Jugra" zonā, kur rīdziniekiem izdodas ieraidīt ripu. Viesi atgriežas pie Kalniņa vārtiem, Ļudučins izdara efektīgu metienu, bet laukumā jau atgriežas Gilīss.

"Jugra" uzreiz sāk ar vairākuma izspēli, neizdodas mūsējiem izraidīt ripu, to uz zilās līnijas aptur Kurjanovs. Nākamajā epizodē jau Kalniņš glābj komandu.

10:34 min. "Dinamo"mazākumā.Jevgeņijs Kuļiks ar aktīvu spēli nopelna savai komandai pirmo vairākumu - cīņā par ripu pie apmales Koltons Gilīsa nūja iestrēgst starp viesu aizsarga ekstremitātēm.

Kārtējo reizi labu spēli demonstrē rīdzinieku ceturtā maiņa, divas reizes Kulda no labas pozīcijas mēģina pārspēt viesu vārtsargu. Izskatās, ka noraidījumi spēles sākumā ir izsituši no ritma "Jugra" komandu, iniciatīvu pārņēmuši mājinieki.

Reālākā vārtu gūšanas iespēja šai vairākumā Koltonam Gilīsam, taču Šaričenkovs pagūst pielikt kājsargu ripai priekšā. Cibuļskis izdara metienu, bet atsisto ripu pirmais uztver viesu spēlētājs. Arī šis vairākums paliek nerealizēts.

05:31 min. "Dinamo" vairākumā.Ātrs uzbrukums Indraša un Dārziņa izpildījumā beidzas ar viesu vārtsarga noraidījumu, kurš klupina Lauri. Sodu atsēž uzbrucējs Kirils Beļajevs.

Ne pārāk labs vairākuma sākums Bičevska maiņai, ripa atstāj "Jugra" zonu. Turpina Meijas maiņa, Skvorcovs izdara metienu pa vārtiem, Aleksandrs Šaričenkovs ripu uztver. Mūsējie turpina uzbrukumu. Galviņš izdara metienu no zilās līnijas, to neviens nepielabo, un ripa lido garām vārtiem. Pa to laiku Dvurečenskis jau atgriežas laukumā.

01:52 min. "Dinamo" vairākumā.Ņikita Dvurečenskis pret Galviņu nopelna 2 soda minūtes par klupināšanu.

Pirmajā minūtē spēle rit "Dinamo" aizsardzības zonā, bet vairāk gar apmalēm, līdz Aleksandrs Ugoļņikovs izdara spēcīgu, tālu metienu pa vārtiem, Kalniņš ripu tver.

Spēle sākusies!

Tribīnes priekš Rīgas "Dinamo" vietas kopvērtējumā ir diezgan pat pilnas.

"Arēnā Rīga" skan abu valstu himnas un tūlīt spēle būs sākusies.

Mūsu šodienas pretinieki "Jugra" vairs tikai teorētiski var iekļūt Gagarina kausa izcīņā, jo ieņem 13. vietu Austrumu konferences tabulā, no kārotās astotās vietas atpaliekot par 16 punktiem, kamēr rīdzinieki ir zaudējuši jebkādas izredzes uz čempionāta turpinājumu "play off" turnīrā. Redzēs, kā šī situācija ietekmēs abu komandu sniegumu šodien. KHL Austrumu konferences kopvērtējums:

Šodien rīdzinieki uzsāk priekšpēdējo mājas spēļu sēriju šajā sezonā. Sākot ar šodienu, ar dienas pārtraukumu "Dinamo" tiksies ar Hantimansijskas "Jugra", Astanas "Baris" un Jekaterinburgas "Avtomobiļist".

Labvakar portāla "Delfi" teksta tiešraidē no kārtējās Rīgas "Dinamo" spēles Kontinentālās hokeja līgas regulārajā čempionātā!