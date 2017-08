Piedāvājam spēles gaitai sekot līdz portāla "Delfi" teksta tiešraidē!



KHL spele: Rigas Dinamo - Hantimansijskas Jugra

"Jugra" spēlē pilnā sastāvā.

Ļoti tuvu pie saviem vārtiem saspiežas "Jugra" spelētāji, cieši sedzot vārtu zonu.

Neizdodas uzreiz iesākt vairākumu, plaši aizsargājas "Jugra" spēlētāji, sedzot mūsējos. Ripa zaudēta un Koroļovs izdara bīstamu pretuzbrukumu, ne bez pūlēm Pīterss ripu atvaira.

16:14 min. "Dinamo" vairākumā.Pirmais vairākums rīdziniekiem - "Jugra" 2 minūšu sods par skaitliskā sastāva pārkāpumu.

Perioda beigās spēles temps nomierinājies, rīdzinieki neļauj uzsākt uzbruumus, taču arī pašiem nesanāk tikt līdz Fokina vārtiem. Diezgan haotiskas darbības laukumā, saskrienas divi "Dinamo" spēlētāji, lēni ceļas kājās. Gandrīz iesitam ripu savos vārtos, Pīterss pagūst to izsist tālāk laukumā.

Zibenīgs Iļjina metiens pa vārtiem no tuvas distances, saņemot piespēli no aizvārtes, precīzi nospēlē Pīterss.

"Dinamo" pilnā sastāvā.

Šoreiz aktīvi vairākumu sāk mājinieki, uzreiz ir metiens pa vārtiem, Pīterss ripu atvaira. Seko vēl vairāki metieni, līdz mūsējiem izdodas ripu izsist no zonas. "Jugra" ātri atgriežas pie "Dinamo" vārtiem un teicami nospēlē Pīterss, uztverot ripu pēc Ļekomceva metiena.

10:15 min. Rīgas "Dinamo" mazākumā.Vēl viens noraidījums aizsardzībā - Georgijam Pujacam 2 soda minūtes par grūdienu mugurā.

Pēc neizteikmsīgā spēles sākuma mājinieki sākuši spēlēt aktīvāk un arvien biežāk dodas uzbrukumā mūsu vārtiem. Pēc vienas epizodes Vrenam ķivere nost un viņš gatavs aizstāvēt Pītersu, bet viss beidzas bez asumiem.

06:53 min. Rīgas "Dinamo" - "Jugra" 0:1Iemetot ripu zonā, mājinieki dodas tai pakaļ, un sāk vairākuma izspēli. No laukuma stūra ripa tiek piespēlēta Ļekomcevam, kurš labā pozīcijā vātu piekšā un pārspēj Pītersu,.

Mazākumu mūsējie iesāk labi, ar izraidīti ripu no savas aizsardzības zonas, un "Jugra" viss jāsāk no saviem vārtiem. Vēlreiz uzvarēts iemetienā un vēlreiz ripa izsista no zonas. Nekādi neizdoodas "Jugra" iespēlēt ripu zonā.

05:51 min. Rīgas " Dinamo" mazākumā.Spēka spēle pie apmales beidza sr nraidījumu - 2 soda minūtes par grūdienu apmalē Nikolajam Jeļisejevam.

Laba iespēja Skvorcovam - metiens no tuvas distances, Fokins ripu atsit.

Atguvušies mājinieki pēc "Dinamo" aktīvā spēles sākuma, un nu ir bīstams moments pie Džastina Pītersa vārtiem. Mūsu vārtsargs ripu atsit. Mūsējo pretuzbrukums noslēdzas ar Makimilana metienu pa vārtiem, tas tiek atvairīts, bet rīdzinieki turpina uzbrukumu.

Pirmais uzbrukums "Dinamo" izpildījumā, Miks Indrašis izdara metienu, Fokins ripu atvaira ar kājsargu. Mūsējo uzbrukums turpinās, līdz "Jugra" vārtsargs ripu piespiež pie ledus.

Spēle sākusies!

Diezgan patukšas tribīnes Hantimansijskas ledus hallē.

Skan valstu himnas un tad jau spēle drīz būs sākusies.

"Jugra" vārtus šodien sargās Vladislavs Fokins, kuram šī būs pirmā spēle šosezon, jo iepriekšējās trijos mačos vārtos bija Iļja Proskurjakovs.

Pēc spēles Hantimansijskā Rīgas "Dinamo" atgriezīsies Latvijā, un ceturtdien, 31. augustā, "Arēnā Rīga" aizvadīs pirmo mājas spēli šajā sezonā, tiekoties ar Maskavas "Spartak".

Hamtimansijskas "Jugra" sezonu sākusi līdzīgi – trijās spēlēs viņiem viena uzvara pagarinājumā un divi zaudējumi.

Kā zināms, jauno sezonu Rīgas "Dinamo" iesāka izbraukumā, un pagaidām trijās spēlēs ir divi zaudējumi un viena uzvara.http://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/rigas-dinamo-nervoza-cina-gust-pirmo-uzvaru-khl-cempionata-ozolina-vadiba.d?id=49178883

Rīdzinieki Hantimansijskā ieradušies salīdzinoši vājākā sastāvā, jo pirmajos trijos mačos savainojumus ir guvuši vairāki spēlētāji. Sezonas atklāšanas mačā Omskā traumu guva Miķelis Rēdlihs, nākamajā spēlē ar Novosibirskas "Sibirj" traumas guva divi mūsu leģionāri, Koltons Gilīss un Terijs Galjardi, bet trešajā spēlē Astanā kājas lūzumā iedzīvojās Gunti Galviņš.

Turpinot Kontinentālās hokeja līgas (KHL) jaunās sezonas pirmo izbraukuma tūri, Rīgas "Dinamo" pirmdien Hantimansijskā tiekas ar vietējo "Jugra" komandu.