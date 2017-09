Portāls "Delfi" piedāvā mača teksta tiešraidi.

KHL spēle: Rīgas Dinamo – Kuņluņ Red Star

45:24 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo" sastāvā.Stolerijs bīstami nospēlēja ar augsti paceltu nūju un pārtrauca savas komandas vairākumu.

45:31 min. Rīgas "Dinamo" - "Kuņluņ Red Star" 0:2. Mareks Daloga pēc Vojteka Voļska piespēles izdarīja spēcīgu metienu vārtu augšējā stūrī, dubultojot savas komandas pārvaru.

44:57 min. Noraidījums "Red Star" komandā. Par bloķēšanu sodīts Jarvinens, kurš saņēma otro divu minūšu sodu šajā mačā.

Rīgas "Dinamo" spēlē pilnā sastāvā.

Rīgas "Dinamo" mazākumā spēlēja diezgan labi, neļaujot izdarīt metienus pa vārtiem. Pēdējās sekundēs Pekinas komandas spēlētāji kaut ko izveidoja, bet uzbrukums nenoslēdzās rezultatīvi.

41:51 min. Noraidījums "Dinamo" komandā.Zīle saņem sodu par ripas izmešanu ārpus laukuma.

Pīterss cimdā tvēra spēcīga Belmora metienu. Arī nākamajās epizodēs "Red Star" centās kontrolēt notikumus laukumā.

Perioda ievadā "Dinamo" veidoja momentus uzbrukumā, un tālu metienu izdarīja Ališausks.

Sācies 3. periods.

Video: 2. perioda labākie momenti

Otrās trešdaļas statistika:Metieni pa vārtiem: 8-4; Uzvarēti iemetieni: 8-8;Bloķētie metieni: 2-6;Spēka paņēmieni: 0-5;

Rīgas "Dinamo" - "Kuņluņ Red Star" 0:1. Noslēdzies 2. periods.

Zīles uzmetienu Pekinas komandas vārtsargs atsita, bet Rena metiens netika līdz vārtiem.

"Red Star" spēlētājs Mitinens noķēra "Dinamo" uz nomaiņu, saņēma piespēli un izgāja pret Pītersu, taču šoreiz izgājienā pārāks bija Rīgas kluba vārtsargs.

"Red Star" spēlē pilnā sastāvā.

Rīdzinieki vairākumā saspēlējās uzbrukuma zonā, bet metienus izdarīja tikai Indrašis, taču neveiksmīgi.

32:08 min. Noraidījums "Red Star" komandā. Vārtu priekšā Makmilans labi nocīnījās un nogādāja ripu Indrašim, kurš izdarīja labu metienu, bet vēl labāk vārtos nospēlēja Helbergs. Tiesa, pēc cīņas vārtu priekšā noraidījumu nopelnīja Pāvels Vorobejs.

Steidzoties pēc ripas Zīle neveiksmīgi sadūrās ar pretinieku un atsitās pret apmali. Aizsargs guva sasitumu, bet pats saviem spēkiem spēja atstāt laukumu.

Video: Miķeļa kļūda noved pie vārtu zaudējuma

Rīdziniekiem vairākumā izdevās izspēles uz vārtu priekšas, taču joprojām noslēgt uzbrukumus ar precīzu metienu "Dinamo" spēlētājiem neizdodas.

Balinska uzmetiens lidoja garām vārtiem, taču ripa atlēca pie Kristo, kuram neizdevās to nolikt pa metienam.

27:29 min. Noraidījums "Kuņluņ Red Star" komandā.Jarvinens saņēma sodu un atstāja Pekinas vienību mazākumā.

Pēc mazākuma beigām Pīterss tika galā ar sarežģītu metienu, jo vārti priekšā spēlētāji traucēja viņam redzēt ripu.

"Dinamo" spēlē pilnā sastāvā.

"Red Star" komanda vairākuma ievadā izdarīja spiedienu uz "Dinamo" aizsardzību, taču savus vārtus izdevās nosargāt. Tad Makmilans pārtvēra ripu, devās tuvāk vārtiem, bet labo vārtu gūšanas iespēju neizmantoja.

24:05 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo" sastāvā. Kristaps Zīle pārāk centās apturēt pretinieku un tika sodīts par pretinieka turēšanu ar rokām.

Kristo iegāja zonā, atspēlēja Makmilanam, bet viņa metiens netika cauri spēlētāju burzmai vārtu priekšā. Spēles temps, salīdzinot ar pirmo periodu, bija audzis.

Otrais periods iesācies ar abu komandu apņēmīgu sniegumu, bet Ķīnas komandas hokejistiem izdevās izspēlēt līdz labam metienam. Pīterss atsita.

Sācies 2. periods. 1. perioda labākie momenti

Pirmā perioda statistika: Metieni pa vārtiem: 5-8;Iemetieni: 9-14; Bloķētie metieni: 1-6; Spēka paņēmieni: 5-3

Rīgas "Dinamo" - "Kuņluņ Red Star" 0:1. Noslēdzies 1. periods.

Rīgas "Dinamo" spēlē pilnā sastāvā.Pīterss mazākumā atvairīja vairāku metienus pa vārtiem, aizvirzot ripu prom no vārtu priekšas.

17:21 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo" komandā. Rīdzinieki izspēlēja labu ātru uzbrukumu, kurā Lipsbergs meta garām vārtiem. Brīdi pirms tam Pekinas komandas spēlētājs cieta sadursmē ar Oskaru Batņu, un tiesneši nolēma piespriest noraidījumu par šo epizodi, lai arī pirms tam pārkāpumu nefiksēja.

Pavlovs pārtvēra paviršu pretinieku spēlētāja piespēli un nonāca lieliskā metiena pozīcijā, bet viņa centieni trāpīt starp kājsargiem bija neveiksmīgi.

Dinamo vairāk darbojas ar ripu, cenšoties gūt vārtus un pārtraukt neveiksmju sēriju, taču momenti neveidojas tik raiti, kā gribētos.

Stolerijs ar spēcīgu metienu centās pārspēt pretinieku vārtsargu, bet Helbergs ripu droši tvēra.

Indrašis pēc tālas piespēles izlauzās līdz vārtiem, taču metiens nebija pietiekami precīzs, lai pārspētu Helnergu Pekinas komandas vārtos.

Jevpalovs pēc piespēles izdarīja metienu, bet viņš netrāpīja precīzi pa ripu, un tā ar augstu trajektoriju lidoja garām vārtiem.

Spēles astotajā minūtē Zaks Jueņs izdarīja pirmo "Red Star" komandas metienu pa vārtiem.

Rīgas "Dinamo" - "Kuņluņ Red Star" 0:1.Rīgas "Dinamo" spēlētājs Miķelis Rēdlihs pie savas zilās zonas pazaudēja ripu, to ieguva Vojteks Voļskis, kurš izgāja pret Pītersu un izdarīja precīzu metienu. Pekinas komandai vajadzēja tikai divus metienus, lai gūtu vārtus.

Lipsbergs iegāja zonā un uzmeta pa vārtiem, bet moments nebija bīstams. Brīdi vēlāk "Red Star" vārtsargs piespieda ripu, taču sākās asumi pie vārtiem.

Pirmo piecu minūšu laikā Dinamo pa vārtiem meta vienu reizi, bet Pekinas komanda - nevienu. Uzbrukuma ziņā spēles sākums ļoti neizteiksmīgs.

Komandas spēlē vienādos sastāvos. Spēlējot četri pret četri, uzbrukumā momentu nebija. Labu spēka paņēmienu pret pretinieku pielietoja Stolerijs, bet Meijas gājiens uz vārtiem beidzās ar ļoti neprecīzu metienu.

00:16 min. Apbpusējais noraidījumsJau pirmajās sekundēs pēc Gilisa uzbrukuma Pavlovs centās iegrūst ripu vārtos starp vārtsarga kājsargiem. Pavlovs saņem noraidījumu, bet sods arī pretinieku komandā

Rīgas Dinamo - Kuņluņ Red Star. Spēle sākusies

Pirms spēles AS "Dinamo Rīga" padomes priekšsēdētājs Juris Savickis Tv tiešraidē paziņoja, ka galvenā trenera Sanda Ozoliņa asistentu Laviņa un Ņiživija atlaišanas ir tikai komandas reorganizācijas sākums. Piesaistot somu aizsargu Salmelu un pazīstamo Žerdevu no komandas nāksies atvadīties diviem kanādiešiem. Kuriem? To Savickis neatklāja.

Diemžēl, šodien laukumā pretinieku rindās neredzēsim Artūru Kuldu, kurš kopā ar komandu neiesildījās un bija privātā apģērbā "Arēna Rīga" gaiteņos. Kā atkājis Ķīnas komandas treneris Maiks Kīnens, Kuldam ir trauma un viņš nevar aizvadīt pilnvērtīgus treniņus.

