Spēles gaitai sekojiet līdz portāla "Delfi" teksta tiešraidē!

KHL spēle: Rīgas Dinamo - Maskavas CSKA

Rīdziniekiem izdodas nedaudz uzkuritāt tempu, un tad jau sanāk izveidot arī pāris uzbrukumus, tomēr metienu pa vārtiem pagaidām nav. Tiesa, arī otrā laukuma pusē mūsēji neļauj CSKA spēlētājiem tieši apdraudēt Kalniņa vārtus.

Otrā perioda sākumā uzkrītošs CSKA pārsvars. Retu reizi spēle aizvirzās uz viesu aizsardzības zonu, taču spēles temps nav tik augsts kā pirmajā trešdaļā.

Teļegins uzsāk pirmo uzbrukumu, ir arī metiens pa vārtiem, tas tiek bloķēts un ripa lido ārā no zonas. Viesi uzvar iemetienā, Kalniņš neuztver ripu cimdā, kad tā lido pāri vārtiem, ripa nokrīt vārtu priekšā, CSKA uzbrucējs izdara vēl vienu metienu, un tad gan Kalniņš ripu uztver.

Sācies 2. periods.

Starp citu, šī ir 666. spēle šajā KHL sezonā. Mistikas cienītājiem būtu ko teikt...

Metieni pa vārtiem pirmajā periodā vairāk bijuši Rīgas "Dinamo" - 10 pret 7 rīdzinieku labā.

Noslēdzies 1. periods.

Perioda pēdējā minūtē rīdzinieki pāris reizes liek pamatīgi panervozēt Sorokinam, taču trešdaļa noslēdzas "uz nullēm".

Uvis Balinskis pašaizliedzīgi nospēlē ātrā CSKA pretuzbrukumā, bloķējot metienu un paliekot bez nūjas.

Spēles epizodē tiek izgrūsti Kalniņa vārti, diezgan ilgi notiek to atdabūšana vietā.

Tribīnēs ir salīdzinoši daudz CSKA fanu, no kuriem daļa esot vietējie, ne maskavieši.

Atbildes uzbrukums CSKA izpildījumā - nupat komandas sastāvā pēc traumas sadziedēšanas atgriezies Muršaks izdara spēcīgu plaukstas metienu, Kalniņš nospēlē iespaidīgi un teicami!

Indrašis kārtējo reizi individuālā uzbrukumā, mēģina izdarīt metienu no neērtās puses, ripa lido garām vārtiem.

Bīstams moments pie Kalniņa vārtiem, Jānis to neitralizē, piespiežot ripu pie vārtu konstrukcijas no ārpuses. Kuzemenko nedaudz pagrūstās, bet mūsu aizsargi viņu "nomierina".

Perioda vidū sākas lielāka maskaviešu ofensīva un pirmais lielākais kautiņš - Miķelis Rēdlihs ar Andreju Svetlakovu vispirms apmainās ar bakstījieniem ar nūju, un tad jau ar dūrēm. Sestito metas palīgā komamdas biedram. Abpusējs noraidījums - Miķelim un Svetlakovam.

Meistarīgi izdodas nospēlēt aizsardzībā maskaviešiem, tikai pašās vairākuma beigās izdodas izveidot kaut ko pie CSKA vārtiem, bet Sorokins ripu atsit.

08:15 min. "Dinamo" vairākumā. Bogdans Kiseļevičs pārāk agresīvi dunkāja Indraši prom no vārtsarga zonas, Miks pat neatbildēja, un CSKA aizsargam 2 soda minūtes.

Ralfam Freibergam izdodas pārtvert ripu vēl CSKA zonā, kad pretinieki uzsāk ātru pretuzbrukumu. Ralfam uzreiz steidzas palīgā Miks Indrašis, mēģinot patraucēt vārtsargam, un maskavieši pārkāpj noteikumus.

Gints Meija uzsāk uzbrukumu, pārtverot ripu, kas pārleca pāri CSKA spēlētāja nūjas lāpstiņai pie zonas līnijas. Uzbrukumam pieslēdzas Pjotrs Sčastļivijs, Gintam izdodas piespēlēt partnerim, Pjotrs izdara spēcīgu metienu, tas tiek bloķēts.

Spēle rit augstā tempā, maz partraukumu, un CSKA spēlētāji, vismaz pagaidām, nedaudz zaudē ātrumā mūsējiem.

Indrašis saņem tālu piespēli no mūsu vārtiem, saglabā ripu un ieiet CSKA zonā, uzsākot uzbrukumu. Piespelē Dārziņam, taču piespēle nav precīza un ripa tiek pazaudēta.

Uzmanīgi pimās spēles minūtes aizvada rīdzinieki, tomēr tieši "Dinamo" vairāk bijuši CSKA aizsardzības zonā nekā viesi mūsējā.

Piemais metiens pa vātiem ir Tima Sestito izpildījumā, bet tas vairāk tāds iesildīšanās metiens, ne mēģinājums pārspēt Iļju Sorokinu.

Spēle sākusies!

"Arēnā Rīga" noskanējušas valstu himnas un drīz spēle būs sākusies.

Šodien Latvijas hokejistu parstāvētajām komandām mainīgas sekmes - Mārtiņa Karsuma Maskavas "Dinamo" ar 5:2 uzvarēja "Sibirj", bet Sotnieka, Masaļska un Ābola pārstāvētā "Lada" ar 0:3 piekāpās Čeļabinskas "Traktor"; vārtos bija Ježovs. Kuldas pārstāvētā "Jokerit" šobrīd ir vadībā ar 2:1 pret SKA, šai spēlē rit 2. periods.

Rīgas "Dinamo" savainoto sarakstā ir tikai Koltons Gilīss, pārējie spēlētāji var doties laukumā.

Kā ziņojām, Maskavas komandā ir atgriezušies divi spēlētāji, kas dziedēja savainojumus, taču uz šo izbraukumu līdz nav devušies divi uzbrucēji. Redzēsim, vai tas atstās iespaidu uz maskaviešu sniegumu šodien "Arēnā Rīga":http://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/uz-speli-riga-maskavas-cska-sastava-atgriezas-mursaks-un-denisovs.d?id=48377355

Labvakar portāla "Delfi" teksta tiešraidē no Rīgas "Dinamo" kārtējās spēles Kontinentālās hokeja līgas (KHL) regulārajā čempionātā. Šovakar mūsu pretinieki ir spēcīgā Maskavas CSKA vienība, līdz ar to var teikt, ka tiekas komandas no pretējām KHL kopvērtējuma pusēm: rīdzinieki čempionāta vērtējumā ir otrie no beigām, bet CSKA - otrie galvgalī.