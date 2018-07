Mača gaitā rīdzinieki nonāca zaudētājos ar 1:3, taču spēja izlīdzināt rezultātu un beigās izcīnīja uzvaru pēcspēles metienos.

"Protams, arī pārbaudes ir jāiesāk labāk nekā to darījām šodien," atzīst kanādiešu hokejists. "Tajā pat laikā – ir patīkami redzēt, ka spējām atspēlēties no 1:3. No šiem mačiem ir jāpaņem pozitīvais un jāmācās no kļūdām."

Klārkam šis būs sestaigs gads, spēlējot Eiropā. "Man patīk – tas ir mūsu darbs. Pērnā augusta sākumā biju turnīrā Sočos. Eiropā hokeja sezonas startē agrāk nekā Ziemeļamerikā, bet esmu jau pieradis, ņemot vērā, ka šis nav pirmais gads šajā okeāna pusē. Mani tas vispār neuztrauc," viņš nosaka.

Sestdien Rīgas "Dinamo" dosies uz Ņižņijnovgorodu, kur piedalīsies "Gubernatora kausa" izcīņā, bet 21. augustā "Arēnā Rīga" startēs tradicionālajā Latvijas Dzelzceļa kausa izcīņā.

"Nākamie turnīri Ņižņijnovgorodā un pēc tam Rīgā mums būs ļoti labi pārbaudījumi, jo spēkosimies ar labām KHL komandām un spēcīgu Šveices vienību," uzskata Klārks. "Mums ir deviņi mači, lai pielāgotu savu spēli, lai saprastu savus plusus un mīnusus. Ir jāatrod pareizā ķīmija ar maiņas biedriem. Tāpat mazākumam un vairākumam ir ļoti nozīmīga loma. Reālas spēles epizodes ir labākais treniņš."

Klārkam ļoti patīk gan Rīga, kurā viņš ir pirmoreiz, gan atmosfēra komandā.

"Rīgā man ļoti patīk, tā ir skaista pilsēta," saka hokejists. "Ir vietas, kur aiziet, cilvēki prot angļu valodu, kas adaptāciju padara vienkāršu. Komandā esam vairāki ārzemnieki, tāpat arī vietējie spēlētāji ir ļoti draudzīgi. Viena no labākajām komandas atmosfērām, kādā esmu bijis!"