"Diemžēl ģimenes apstākļu dēļ nevarēšu ierasties uz Zvaigžņu spēli," paziņojis somu treneris.

Pagaidām līga nav paziņojusi, kurš nāks Vesterlunda vietā.

Sākotnēji bija paredzēts, ka Černiševa divīzijas komandu trenēs Omskas "Avangard" speciālists Andrejs Skabelka, taču Omskas kluba viņu neilgi pirms Jaunā gada atbrīvoja no amata, un Zvaigžņu spēles izlasē Skabelku nomainīja ar Vesterlundu.

Vesterlunds ir jau trešais treneris, kurš atteicies no dalības KHL Zvaigžņu spēlē. Ģimenes apstākļu dēļ to izlaidīs Sanktpēterburgas SKA galvenas teneris Oļegs Znaroks, kā arī Zinetula Biļaļetdinovs no Kazaņas "Ak Bars", kurš Zvaigžņu spēlē nepiedalīsies veselības stāvokļa dēļ. Znaroku Bobrova divīzijas izlases vadībā nomainījis Helsinku "Jokerit" galvenais treneris Juka Jalonens, bet Biļaļetdinova vietā nācis skandalozais Andrejs Nazarovs no "Ņeftehimik".

Vienīgais treneris, kurš palicis no sākotnējā saraksta, ir Maskavas CSKA speciālists Igors Ņikitins, kura uzticēta Tarasova divīzijas izlase.