"Divus mēnešus mēs meklējām iespēju aizvadīt Omskā "ziemas klasikas" spēli, taču divi no trim potenciālajiem pretiniekiem atteicās. Turklāt, neviens no Omskā esošajiem laukumiem neatbilst minimālajām KHL infrastruktūras prasībām," Sušinskis citēts kluba mājas lapā. "Savest tos kārtībā atbilstoši prasībām prasīs ļoti lielus izdevumus un daudz laika, faktiski viss ir jāsāk celt no nulles. Ņemot vērā šo apstākli, kā arī gaidāmos izdevumus "Arena Omsk" remontam, mēs neuzskatām par lietderīgu to darīt vienas "ziemas klasikas" spēles dēļ."

Kā zināms, Omskas klubs šosezon mājas spēles aizvada pemaskavas Balašihā, jo "Omsk Arena" ledus arēnā tika konstatēti bojājumi nesošajās konstrukcijās un publiskus pasākumus drošības apsvērumu dēļ tur aizliegts aizvadīt. Balašiha atrodas apmēram 2500 km attālumā no Omskas.

"Mēs šobrīd izstrādājam pasākumu plānu, lai "Avangard" hokejisti regulāri brauktu uz Omsku un piedalītos dažādās aktivitātēs kopā ar līdzjutējiem: tikties ar faniem, apmeklēt fanu zonas, aizvadīt meistarklases utt. Kad tuvāk būs "play off", palielināsim bezmaksas braucienus uz Balašihu. Mēs saprotam, ka nekas neaizstās pilsētā "dzīvo" hokeju, taču centīsimies maksimāli darīt visu, lai omskieši nezaudētu saikni ar dzimtu klubu," saka Sušinskis.

KHL regulārā čempionāta spēli iepriekšējā sezonā pirmoreiz aizvadīja Rīgas "Dinamo", atklātā laukumā Purvciemā uzņemot Minskas "Dinamo".