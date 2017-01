Par Kontinentālās hokeja līgas (KHL) nedēļas labāko jauno spēlētāju atzīts Rīgas "Dinamo" 20 gadus vecais aizsargs Uvis Balinskis.

Balinskis pagājušajā nedēļā spēlē pret "Kuņluņ Red Star" guva savus otros vārtus sezonā, bet Rīgas "Dinamo" divos mačos izcīnīja divas uzvaras. Vidēji katrā no šīm spēlēm Balinskis laukumā bija 20 minūtes un 27 sekundes.

Balinskis šajā sezonā piedalījies 15 mačos, gūstot divus vārtus un izdarot trīs rezultatīvas piespēles. Šajās spēlēs viņa lietderības koeficients bijis neitrāls, kā arī hokejista kontā ir četras soda minūtes.

Kā zināms, Rīgas "Dinamo" tieši spēlē pret "Kuņluņ Red Stars" zaudēja teorētiskās cerības uz iekļūšanu Gagarina kausa izcīņā, un Austrumu konferences kopvērtējumā pārliecinoši ieņem pēdējo vietu.

Par KHL nedēļas labāko vārtsargu atzīts Zagrebas "Medveščak" vārtu vīrs Maikls Gārnets, kurš vienā no divām spēlēm nostāvēja "sausā" bet otrā ielaida vienu ripu savos vārtos. Labākā uzbrucēja atzinību izpelnījās Magņitogorskas "Metallurg" hokejists Daniss Zaripovs, kurš divās spēlēs guva trīs vārtus un izdarīja vienu rezultatīvu piespēli. Savukārt par labāko aizsargu atzīts Pāvels Koļedovs no Jaroslavļas "Lokomotiv", kurš palīdzēja savai vienībai divās spēlēs gūt divas uzvaras un vienā no sīem mačiem viņa kontā uzvaru nesošais "gols".