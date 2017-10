Kanādas hokeja izlase turpina gatavoties Phjončhanas olimpiskajām spēlēm, kurās nevarēs piedalīties Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji, tāpēc tiek pārbaudīti citās līgās spēlējošie Kanādas spēlētāji. Karjala kausa izcīņa risināsies no 8. līdz 12. novembrim, un tajā spēlēs arī Čehija, Somija, Zviedrija, Šveice un Krievija.

Kanādas izlases 26 spēlētāju sarakstā iekļauts Rīgas "Dinamo" aizsargs Karls Stolerijs, kurš KHL čempionātā 25 spēlēs guvis divus vārtus un izdarījis piecas piespēles, kā arī ticis pie lietderības koeficenta -4.

Tāpat Kanādas sastāvā ir vārtsargs Džastins Pīterss, kurš tika atlaists no "Dinamo". Viņš 14 spēlēs Rīgas komandā vidēji ielaida 86,9 vārtus un atvairīja 86,9 procentus metienus. Tagad viņš spēlē Vācijas čempionāta komandā "Kolner Haie", trīs spēlēs atvairot 91,3 procentus metienu un ielaižot 2,35 vārtus.

#NEWS | 26 @HC_Men to play for Canada at the Karjala Cup, Nov. 8-12, part of the ongoing evaluation for PyeongChang. https://t.co/qfYLG3niG8 pic.twitter.com/m9UxuJPOJZ