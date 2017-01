Kontinentālās hokeja līgas (KHL) Latvijas klubs Rīgas "Dinamo" pirmdien ar rezultātu 4:3 (3:0, 0:0, 0:3, 0:0 1:0) savā pirmajā spēlē Ķīnā pēcspēles metienu sērijā pārspēja Pekinas "Kuņluņ Red Star" komandu.

Šajā spēlē Rīgas "Dinamo" izcīnīja divus punktus, tādējādi atvadoties no arī no teorētiskajām cerībām iekļūt Gagarina kausa izcīņā. Rīgas "Dinamo" no izslēgšanas spēļu zonas šobrīd atpaliek 28 punktus, bet atlikušajās spēlēs rīdzinieki maksimāli var tikt pie 27 punktiem.

Rīgas "Dinamo" spēli Pekinā iesāka ļoti veiksmīgi, jo 11 minūšu laikā izdevās gūt trīs vārtus pēc kārtas. Vispirms vairākumā precīzi meta Oskars Cibuļskis, tad pēc pretinieku vārtsarga kļūdas ar "golu" izcēlās Georgs Golovkovs, bet trešos vārtus guva Gints Meija.

Otrajā trešdaļā "Kuņluņ Red Star" pārņēma spēles iniciatīvu, bet vārtus neguva, taču pēdējā periodā viņiem izdevās izlīdzināt rezultātu. Trešā perioda pirmajā pusē precīzi meta Martins Bakošs un Tūka Mantila, bet deviņas sekundes pirms pamatlaika beigām Čeds Rau izrāva neizšķirtu.

Pagarinājumā vārti netika gūti, bet pēcspēles metienu sērijā Gints Meija, Lauris Dārziņš un Filips Toluzakovs pārspēja pretinieku vārtsargu, kas ļāva svinēt uzvaru spēlē.

Portāls "Delfi" piedāvāja šī mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

