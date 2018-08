Turnīra pirmajā spēlē Rīgas "Dinamo" uzvarēja ar 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

Lai arī rīdzinieki jau ar pirmajām spēles minūtēm uzņēmās iniciatīvu, rezultātu atklāja viesi, kad pirmā perioda beigās Kvintons Houdens izmantoja situāciju un pārspēja Timuru Biļalovu, tomēr tie palika vienīgie Minskas "Dinamo" gūtie vārti.



Rezultātu izlīdzināt mājiniekiem izdevās mača 36. minūtē, kad Linuss Videls realizēja vienu no vairākiem skaitliskajiem vairākumiem, bet uzvaras vārtus Rīgas komandas labā trešās trešdaļas vidū guva vēl viens leģionārs, kanādietis Metjū Majone.

LDz kausa izcīņa: Rīgas Dinamo - Minskas Dinamo

Nākamo spēli LDz kausā Rīgas "Dinamo" aizvadīs jau rīt, 22. augustā, kad pl. 19.30 "Arēnā Rīga" tiksies ar Jaroslavļas "Lokomotiv".

Labākais viesu komandā — Jūnass Enrots, rīdziniekiem — Frenks Razgals.

Spēle noslēgusies!

Tā arī nesanāk atlikušajā laikā viesiem izlīdzināt rezultātu, un Rīgas "Dinamo" ar uzvaru iesāk 2018. gada Latvijas Dzelzceļa kausa izcīņu.

Minskas "Dinamo" pieprasa 30 sekunžu pārtraukumu.

Nekādi nesanāk Enrotam nomainīties, lai laukumā tiktu sestais spēlētājs, visu laiku ripu kontrolē mājinieki un novirza spēli uz viesu aizsardzības zonu.

Spēle mājiniekiem ērti novirzīta pie apmalēm, neļaujam viesiem uzsākt uzbrukumus un apdraudēt Biļalova vārtus.

Rīgas "Dinamo" turpina kontrolēt spēles gaitu, uzspiež pretiniekiem cīņu viņu aizsardzības zonā. Minskiešiem gan izdodas izveidot arī pretuzbrukumus, taču Biļalovs spēlē pārliecinoši.

Noraidījums Minskas "Dinamo".Bo Benetam disciplinārais sods — 10 soda minūtes par rupjību.

Pēc izvirzīšanās vadībā rīdzinieki nepāriet uz spēli aizsardzībā, turpina aktīvi uzbrukt. Minskieši ilgstoši iespiesti savā aizsardzības zonā, rīdzinieki spēlē, it kā būtu vairākumā. Lielisks vārtos ir Enrots — bez viņa rezultāts būtu graujošs.

48:49 min. Rīgas "Dinamo" - Minskas "Dinamo" 2:1Pēc Rēdliha piespēles Klārks apslido vārtus, pamana nepiesegtu Metjū Majoni un piespēlē kanādietim, kurš zibenīgi iešauj ripu vārtos.

Trešdaļa tuvojas vidum; abas komandas demonstrē atklātu, dinamisku hokeju, liekot spēlē iesaistīties abiem vārtsargiem.

Trešā perioda sākumā ar aktīvu spēli izceļas Linuss Videls, viņš pārtver ripu un piespēlē Matiasam Mitinenam. Somu uzbrucējs nospēlē tehniski, bet Enrots atkal ir teicams vārtos. Nākamajā uzbrukumā Mārtiņš Dzierkals izdara spēcīgu plaukstas metienu gaitā, vēl pēc brīža Razgals "šauj" pa vārtiem. Rīdzinieki aktīvi spēlē uzbrukumā, bet viesu vārtsargs darbojas pārliecinoši.

perioda sākumā mūsējie iztur sešas mazākuma sekundes, un Biļalovs pēc tam tiek galā ar vēl vienu Pulkinena metienu. Trešo reizi somu uzbrucējam neizdodas pārspēt Rīgas "Dinamo" vārtsargu.

Sācies 3. periods.

Noslēdzies 2. periods.

Rīdzinieki neļauj viesiem izspēlēt vairākumu, izdodas izraidīt ripu no savas zonas un pat izveidot pāris ne pārāk bīstamus pretuzbrukumus, vairāk laika vilcināšanai.

Noraidījums Rīgas "Dinamo" komandā.Kristaps Sotnieks otrreiz šai spēlē pārkāpj noteikumus un līdz perioda beigām rīdzinieki spēlēs mazākumā.

35:25 min. Rīgas "Dinamo" - Minskas "Dinamo" 1:1Linuss Videls ieraida ripu tālajā vārtu stūrī, kad laukumā jau bija atgriezies ceturtais minskiešu spēlētājs. Mārtiņs Dzierkals bija labi aizsedzis skatu uz laukumu Enrotam, kas palīdzēja Videlam gūt vārtus.

Noraidījums Minskas "Dinamo" komandā.Kvintons Houdens pret Dzierkalu dabū 2 soda minūtes par klupināšanu. 45 sekundes "lielais vairākums" Rīgas "Dinamo". Viesi nebeidz dāvināt mūsējiem iespējas izlīdzināt rezultātu, bet pagaidām tas netiek izmantots.

Šodien spēli klātienē vēro nedaudz vairāk par 6000 skatītājiem.

Noraidījums Minskas "Dinamo" komandā.Dzierkals nopelna komandai vairākumu, Deniss Osipovs dodas uz sodīto soliņu.

Kalns iziet viens pret vienu ar Enrotu, bet nespēj nomānīt viesu vārtsargu.

Ilgstošs uzbrukums rīdzinieku izpildījumā, bet pretinieki cieši sedz mūsējos. Tomēr neizdodas līdz galam nokausēt viesus un, kad beidzot ir metiens pa vārtiem no ne pārāk ērtas situācijas, Enrots ripu tver.

Linuss Videls, gaidot partnerus, ilgi notur ripu Minskas "Dinamo" zonā, līdz viņam to atņem Tēmu Pulkinens un aizskrien individuālā uzbrukumā. No otro vārtu zaudējuma Biļalovs šoreiz glābj.

Rīdzinieku treneris Edgars Masaļskis ekspresintervijā TV6 norāda, ka ne pārāk labi mājiniekiem sanāk spēle savā zonā. Tas otrajā periodā izteikti redzams, kad pārsvars vairāk ir viesu pusē.

Otrajā periodā Minskas "Dinamo" izskatās pārliecinošāk nekā pirmajās 20 spēles minūtēs, vairāk veido uzbrukumus, liekot darbā iesaistīties Biļalovam.

Rīdzinieki uzreiz nostājas vairākuma izspēlei, Gimajevs izdara spēcīgu metienu, bet ripa atsitas pret Enrotu un atstāj zonu. Mūsējie ātri atgriežas pie minskiešu vārtiem, viesu vārtsargs turpina spēlēt pārliecinoši.

Noraidījums Minskas "Dinamo" komandā.Kristians Henkels par Makmilana nūjas turēšanu dabū 2 soda minūtes.

Minskieši iztur mazākumu un pamazām pārņem iniciatīvu. Viņu pārliecībai labi palīdz arī pašu vārtsarga pārliecinošā spēle. Tagad spēle vairāk rit mūsu aizsardzības zonā.

Periodu rīdzinieki iesāks, 40 sekundes spēlējot skaitliskajā vairākumā.

Sācies 2. periods!

Lauris Dārziņš intervijā TV6 pēc 1. perioda: Abas komandas rāda labu cīņassparu. Pretinieks ir priekšā rezultātā, bet mēs darām lietas, kas jādara. Viņiem izdevās viens "atlēciens". Vēl 40 minūtes, gan sagaidīsim arī savus "atlēcienus".

Noslēdzies 1. periods.

Perioda beigās rīdzinieki vairākkārt mēģināja realizēt skaitlisko vairākumu, taču neveiksmīgi un, ejot pārtraukumā, rezultāts paliek 0:1 viesu labā.

Noraidījums Minskas "Dinamo" komandā.Ivans Drozdovs mēģina apturēt Miķeli Rēdlihu uzbrukumā un nopelna 2 soda minūtes par klupināšanu.

Pēc gūtajiem vārtiem Minskas "Dinamo" spēlē pārliecinošāk, drošāk. Arī Enrots kārtējo reizi glābj komandu, kad mūsējiem izdevās pārtvert ripu pretinieka aizsardzības zonā, bet Linusam Videlam nesanāca izlīdzināt rezultātu.

14:45 min. Rīgas "Dinamo" - Minskas "Dinamo" 0:1Neveiksmīgi pie saviem vārtiem nospēlē Metjū Majone, ripa noslīd no viņa nūjas lāpstiņas, to uztver Bo Benets un piespēlē Kvintonam Houdenam, kurš ar asu metienu no tuvas distances atklāj mača rezultātu.

Rīdzinieki turpina aktīvi uzbrukt, ripa atsitas pret vārtu pārliktni, bet nokrīt turpat vārtu priekšā. Pirmais to pamana minskiešu aizsargs un aizsit tālāk prom no saviem vārtiem, tā iesākot pretuzbrukumu. Tas gan tiek ātri noslāpēts.

Teicama iespēja Kristapam Sotniekam, kurš pēc iznākšanas no sodīto soliņa uzreiz pieslēdzās uzbrukumam, taču ripa lido Enrotam korpusā.

Noraidījums Minskas "Dinamo" komandā.Labi aizsardzībā nostrādā Ališausks un Kvintons Houdens nopelna 2 soda minūtes par lietuvieša turēšanu ar rokām. Komandas vispirms spēlēs vienādos sastāvos, tad mājiniekiem būs īss vairākums.

Noraidījums Rīgas "Dinamo" komandā.2 minūtes Kristapam Sotniekam par grūšanu ar nūju.

Pa to laiku uz ģērbtuvēm ir devies Andrejs Kosticins, kurš, iespējams, guvis traumu.

Uz neilgu laiku spēle pārceļas pie Biļalova vārtiem, bet ripa tiek atgūta un seko pretuzbrukums. Laura Dārziņa mestā ripa lido pāri vārtiem.

Rīdziniekiem izdodas pārņemt iniciatīvu un kontrolēt ripu pretinieka zonā. Vēlreiz labā pozīcijā pie minskiešu vārtiem nonāk Klārks, taču arī šoreiz pretinieku vārtsargs Jonass Enrots glābj komandu. Zviedrs ir viens no tiem spēlētājiem, kas palicis Minskas komandā arī uz šo sezonu.

Laba Miķeļa Rēdliha un Kevina Klārka saspēle uzbrukumā, bet tā noslēgumā Klārks netrāpa vārtos; tuvais vārtu stūris jau bija tukšs.

Arī Minskas "Dinamo" ir veikta plaša spēlētāju nomaiņa, pēc aizvadītās sezonas komandu pameta uzreiz 15 hokejistu. Līdz ar to arī tur daudz jaunu seju.

Spēles sākums ir aktīvs, komandas nekautrējas iet uzbrukumā, un pirmais ar bīstamu situāciju tiek galā Biļalovs rīdzinieku vārtos.

Rīgas "Dinamo" vārtus šodien sargā Timurs Biļalovs.

Spēle sākusies!

Šodien tiek dota atpūta kanādiešu aizsargam Markam Zaneti, bet pārbaudīts tiks komandas jaunākais papildinājums, Gimajevs.

Pēc oficiālajām atklāšanas runām laukumā iznāk šīvakara komandas — Rīgas un Minskas "Dinamo".

"Dinamo" galvenais treneris Ģirts Ankipāns intervijā TV6: Komandas sastāvs ir konkurētspējīgs, bet mēs ejam uz to, lai sastāvs būtu "dziļš", lai būtu, kas nomaina kādu traumu gadījumos. Spēli balstīsim uz komandu — ja gūs vārtus, tad tas būs "Dinamo". Līderi mums vajadzīgi ģērbtuvē — Dārziņš, Miķelis, Sotnieks, Džeriņš.

Latvijas Dzelzceļa kausa izcīņas tradīcija tika aizsākta 2009. gadā, un mājinieki kausu ieguvuši divreiz, debijas gadā un 2012. gadā. Trīsreiz LDz kausu izcīnījuši Kazaņas "Ak Bars", kas ir pašreizējie trofejas īpašnieki.

Pirms LDz kausa izcīņas Rīgas "Dinamo" piedalījās pārbaudes turnīrā Ņižņijnovgorodā, sacenšoties ar Minskas un Maskavas "Dinamo" komandām, Ņižņijnovgorodas "Torpedo", Jekaterinburgas "Avtomobiļist" un Maskavas "Spartak"."Dinamo" galvenais treneris Ģirts Ankipāns palika apmierināts ar komandas sniegumu Ņižņijnovgorodā, taču atzina, ka vēl ir lietas, pie kā jāpiestrādā:http://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/ankipans-vel-ir-lietas-pie-ka-lidz-regularajai-sezonai-butu-japiestrada.d?id=50292621

Vēl šodien Rīgas "Dinamo" paziņoja par divu jaunu hokejistu pievienošanos komandai:http://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/dzierkals-un-gimajevs-papildina-rigas-dinamo-sastavu.d?id=50317843

Turnīra pirmajā spēlē pa dienu Kazaņas "Ak Bars" pārspēja "Davos" ar 4:2 (0:1, 4:0, 0:1). Trīs rezultativitātes punkti Džastina Azevedo kontā, kurš guva vienus vārtus un izdarīja divas rezultatīvas piespēles.

Šodien sākas tradicionālais pirmssezonas pārbaudes turnīrs, Latvijas Dzelzceļa kausa izcīņa, kurā piedalās piecas komandas — bez mājiniekiem Rīgas "Dinamo" arī Minskas "Dinamo", Jaroslavļas "Lokomotiv", Kazaņas "Ak Bars" un šogad pirmo reizi Rīgā viesojas Šveices hokeja klubs "Davos".