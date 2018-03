Pēc pirmās trešdaļas rezultāts bija 1:0 "Jokerit" labā, taču vairāk šīs spēles gaitā viesi vadībā arī nebija.

Rezultātu rīdzinieki izlīdzināja jau otrās trešdaļas piektajā minūtē, kad Lauris Dārziņš ar izcili skaistu vārtu guvumu pārspēja "Jokerit" vārtsargu Kari Ramo.



Neizšķirtais rezultāts noturējās līdz trešā perioda sākumam, kad Ramo pārspēja "Dinamo" jaunais uzbrucējs Daniels Bērziņš, kurš uz mājām varēja nest ripu, ar kuru guvis savus pirmos vārtus KHL.



Punktu šim mačam un visai sezonai pielika Brendons Makmilans, kurš divas sekundes pirms pamatlaika beigām raidīja ripu tukšajos "Jokerit" vārtus — mazākumā esošie viesi bija nomainījuši Ramo pret laukuma spēlētāju.

KHL spēle: Rīgas Dinamo - Jokerit

Spēles statistika:Metieni pa vārtiem: 31-26Iemetieni: 30-22Bloķētie metieni: 10-7Spēka paņēmieni: 10-8Laiks uzbrukumā: 9:14 - 10:23Soda minūtes: 24-24

Spēle un sezona noslēgusies!

59:58 min. "Dinamo" - "Jokerit" 3:1 Salmela iegūst ripu, bet nolemj atdod piespēli Brendonam Makmilama, kurš ir labākā pozīcijā pie zonas līnijas, un Makmilans raida ripu tukšajos "Jokerit" vārtos.

Rīdzinieki necenšas iet uzbrukumā, spēlē uz rezultāta noturēšanu. Mozess iegūst ripu, Ramo pamet vārtus un somi dodas uzbrukumā.

58:08 min. "Dinamo" vairākumā.Viesi ļoti aktīvi uzbrūk, taču pārkāpj noteikumus — Tomijs Kiviste izsit Pavlovam nūju un dodas uz sodīto soliņa. Viņam seko arī Braiens O'Nīls, kuram 10 minūšu disciplinārais sods. Šo spēli un sezonu rīdzinieki aizvadīs, esot vairākumā.

Rīdzinieku uzbrukumi ir aktīvi, taču viesi labi aizsargājas. Pēc Galviņa metiena Ramo atkal ir gar zemi, taču šoreiz bez laukuma spēlētāju "palīdzības", stiepjoties pēc ripas pakrita viesu vārtsargs.

Ģirts Ankipāns pieprasa 30 sekunžu pārtraukumu.

55:07 min. "Dinamo" vairākumā.Oskars Batņa nopelna komandai vairākumu, 2 soda minūtes Rasmusam Risanenam par grūdienu ar nūju.

Ātrs pretuzbrukums Ģēģera un viņa maiņas partneru izpildījumā, Emīls izdara metienu, Ramo ripu atsit. Viesi atbild ar Huhtalas metienu, ko neitralizē Kalniņš.

Vēl viens neveiksmīgs bloķēšanas gadījums, ripa trāpa pa Makmilanu, taču, par laimi, šoreiz iztiek bez traumām.

Vētrains "Dinamo" uzbrukums, Galviņš notēmē un izdara spēcīgu metienu, taču Ramo metiena brīdi redz un ripu tver.

Epizode ar Jerofejevu uzkurinājusi skatītājus tribīnēs, kas skaļi atbalsta "Dinamo".

Viesi sāk vairākuma izspēli, ripa trāpa Jerofejevam pa ceļgalu un mūsu aizsargs paliek uz ledus. Spēle turpinās, līdz atskan svilpe, un pie Jerofejeva dodas abi "Dinamo" ārsti. Jerofejevs knapi tiek prom no ledus, Miķelis Rēdlihs pasaka tiesnešiem, ko domā par šo epizodi, un saņem 10 minūšu disciplināro sodu.

46:43 min. "Dinamo" mazākumā.Ramo nokrīt kā nopļauts, skan tiesneša svilpe un Mikam Indrašim 2 soda minūtes par vārtsarga bloķēšanu. Ramo gan nedaudz pietēlo, bet vairākums ir iegūts.

Emīls Ģēģeris pārtver ripu pie zonas līnijas un dodas uzbrukumā, bet viņu pie vārtiem aptur Ristanens, un abi ieslīd "Jokerit" vārtu laukumā. Ramo nedaudz pietur Ģēģeri, kurš vārtsargam gan traucē, neļaujot pieslēgties uzbrukumam.

"Jokerit" vārtus neieskaita. Ripa no krītošā Ikonena slidas ieslīd vārtos, to nepamana ne pats hokejists, nedz viņa sedzējs, jo abi cīnījās pie vārtiem, nedz Kalniņš. Tiesneši dodas sazināties ar video tiesnesi. Soģi lemj, ka bijusi kustība ar kāju un vārti netiek skaitīti.

Ļoti nepatīkams metiens pa Kalniņa vārtiem, viņam bija aizsegts skats uz laukumu, bet mūsu vārtsargs uzmin ripas lidojumu un glābj komandu no vārtu zaudējuma.

41:40 min. "Dinamo" - "Jokerit" 2:1 Līdz ar vairākuma beigām Daniels Bērziņš ar plaukstas metienu pārspēj Kari Ramo, kuram bija nosegts skats uz laukumu. Jaunajam "Dinamo" uzbrucējam šie bija pirmie vārti KHL.

Makmilans tēmēja tuvajā augšējā vārtu stūrī, bet Ramo paredz šo metienu un nosedz vārtus.

Rīdzinieki ir vairākumā un jau pirmajās sekundēs metiens pa vārtiem, ripa lido garām.

Sācies 3. periods.

Otrā perioda labākie momenti:

Maskavas "Dinamo" un Mārtiņam Karsumam šī KHL sezona ir noslēgusies — pēdējā regulārā čempionāta spēlē Maskavas klubu derbijā "Dinamo" ar 3:4 piekāpās Maskavas "Spartak" un zaudēja cerības iekļūt labāko komandu astotniekā.

2. periods noslēdzies.

39:36 min. "Dinamo" vairākumā. Paveicas rīdziniekiem mazākuma beigās, Jormaka netrāpa vārtos. Pēc incidenta aizardzības zonā Braiens O'Nīls saķeras ar Meiju un neitrālajā zonā iet vaļā kautiņš. Gintam 2 minūšu sods par rupjību, O'Nīlam — 2+2.

Viesi saspēlējas, Kiviste izdara nepatīkamu metienu pa vārtiem, ripa atstāj mūsu aizsardzības zonu. Nākamajā uzbrukumā mūsējie atņem ripu, taču neizraida to no zonas, un Sami Lepiste izdara spēcīgu tālu metienu, bet Kalniņš to redz un ripu droši tver.

37:22 min. "Dinamo" mazākumā.Ļoti nevajadzīgs noraidījums - 2 soda minūtes par skaitliskā sastāva pārkāpumu. Sodu izcieš Emīls Ģēģeris.

Perioda beigās aktīvāku spēli demonstrē rīdzinieki.

34:47 min. "Dinamo" - "Jokerit" 1:1 Izcils Laura Dārziņa solo, metiens no neērtās puses, ripa lido zem vārtu pārliktņa un rezultāts ir neizšķirts. Labi šajā epizodē nostrādāja Zīle, kurš pie vārtiem pieturēja viesu aizsargus, ļaujot Dārziņam izpildīt savu meistarstiķi.

33:27 min. Abpusējs noraidījums.Ilgstošs "Dinamo" uzbrukums, bet to pārtrauc tiesneša svilpe - 2 soda minūtes Balinskim par uzbrukumu spēlētājam bez ripas. 2 minūtes arī Esem Jensū par analoģisku pārkāpumu.

Gar pašu "Jokerit" vārtu stabiņu nolēkā ripa pēc rikošeta. Paveicas viesiem!

Vairākuma beigās bīstami nospēlē viesi, tomēr veiksme ir mūsējo pusē un rezultāts nemainās. "Dinamo" spēlē pilnā sastāvā.

Rīdzinieki labi iesāk šo mazākumu, neļaujot pretiniekiem iesākt izspēli, tad pārtver ripu un izraida to tālu līdz Ramo vārtiem.

29:22 min. "Dinamo" mazākumā.Makmilanam par bloķēšanu 2 soda minūtes. Ļoti neapmierināts ar tiesnešu lēmumu ir mūsu spēlētājs.

Dārziņš ar Razgalu dodas uzbrukumā, Frenku pretinieku spēlētāji "neitralizē" un Dārziņam nekas cits neatliek kā izdarīt metienu pašam. Tas sanāk samocīts un ripa lido garām vārtiem. Arī 15 sekunžu vairākums Rīgas " Dinamo" paliek neizmantots.

Spēlējot vienādos sastāvos, komandas turpina uzbrukt un veidot pretuzbrukumus.

26:49 min. Noraidījums "Jokerit"Kļūdās arī pretinieki - Makmilans izprovocē Niklasu Jensenu pārkāpt noteikumus. Komandas spēlēs formātā "četri pret četri".

26:34 min. "Dinamo" mazākumā.Neveiksmīgi nospēlē uzbrukumā Gunārs Skvorcovs un atstāj komandu mazākumā.

Ne pārāk veiksmīgs vairākums rīdziniekiem. Sākumā aktīvi uzbruka Indraša maiņa, tad ripa atstāja mūsu uzbrukuma zonu un rīdziniekiem ilgi neizdevās atgriezties pie pretinieku vārtiem. Indraša virknējums atgriezās vairākuma otrajā minūtē, taču izspēlēt kādu vairākuma kombināciju rīdziniekiem tā arī vairs neizdevās.

21:24 min. "Dinamo" vairākumā.2 soda minūtes Tomijam Meki par pretinieka turēšanu ar rokām.

Nedaudz pietrūkst Ģēģerim, lai ieraidītu ripu vārtos, uzbrukums turpinās, un Batņa nopelna skaitlisko vairākumu.

Sācies 2. periods!

Pirmā perioda labākie momenti:

Pirmā perioda statistika:Metieni pa vārtiem: 11:12Iemetieni: 2-10Bloķētie metieni: 2-4Spēka paņēmieni: 6-0Laiks uzbrukumā: 2:33 - 3:14

Noslēdzies 1. periods.

18:53 min. "Dinamo" - "Jokerit" 0:1 Saspēli uzbrukuma zonā ar precīzu metienu noslēdz Eli Tolvanens, ripa lido vārtu tālajā augšējā stūrī.

Tolvanens uzreiz izdara metienu pa mūsu vārtiem, Kalniņš ripu atsit, to uztver rīdzinieki un izveido uzbrukumu mazākumā. Jevpalovs nospēlē ļoti tehniski, izdara metienu, bet Ramo ripu atsit.

18:01 min. "Dinamo" mazākumā.Par pretinieka turēšanu ar nūju 2 soda minūtes Makmilanam.

Daniels Bērziņš varēja atklāt savu KHL statistiku, mūsu jaunais uzbrucējs no aizvārtes pielavās Kari Ramo, taču "Jokerit" vārtsargs viņu jau gaidīja, aizsedzot tuvo vārtu stūri.

Vēl viens labs "Dinamo" uzbrukums, Salmela no apmales piespēlē Makmilanam, kurš netrāpa vārtu rāmī...

Helsinku "Jokerit" šī spēle neko neizšķir, jo viņu trešā vieta KHL Rietumu konferences kopvērtējumā ir droša un nekas to vairs neietekmēs. Līdz ar to somu kluba hokejisti, iespējams, nedaudz "pietaupās" tagad un ļauj rīdziniekiem dominēt.

Ātrs pretuzbrukums mūsu pirmās maiņas izpildījumā, Dārziņš gaitā izdara metienu, Ramo ripu neatsit, jo tur jau klāt bija Indrašis, gatavs savākt atsisto ripu.

Ilgi mīcās laukuma stūrī abu komandu spēlētāji, Bičevskis nogāzts pie ledus, bet ripa ir zem viņa, un to nevar izķeksēt laukā.

Spēles temps nav ļoti augsts, taču komandas demonstrē aktīvu spēli. Somu uzbrukumi ir bīstamāki, toties rīdzinieki uzbrukumi ir biežāki.

Divi bīstami metieni pēc kārtas pa Jāņa Kalniņa vārtiem, teicami nospēlē mūsu vārtsargs. Pēc iemetiena mūsējie izveido uzbrukumu, Miķelis Rēdlihs netrāpa pa ripu.

Pirmais metiens pa vārtiem Indraša izpildījumā jau pirmajā minūtē, bet ripa lido garām vārtiem. Nākamajā rīdzinieku uzbrukumā labā metiena pozīcijā nonāk Ģēģeris, taču piespēle ir slidās un vārtu moments nesanāk.

Spēle sākusies!

Īsa svinīga Jura Savicka uzruna, un tad jau skan abu valstu himnas.

Spēle Rīgā sākas ar ilglaicīgāko Rīgas "Dinamo" spēlētāju godināšanu — Krišjānis un Miķelis Rēdlihi, Gints Meija

KHL Rietumu konferencē visi Gagarina kausa pirmās kārtas dalībnieki vēl nav zināmi — uz divām vakantajām vietām trīs pretendenti (Maskavas "Spartak", "Severstaļ" un Maskavas "Dinamo"):

Ir kļuvuši zināmi KHL Austrumu konferences "play off" turnīra pirmās kārtas pāri (Latvija šajā turnīrā pārstāvēta ar aizsargu Oskaru Bārtuli, kurš spēlē "Salavat" Julajev"):Kazaņas "Ak Bars" - Habarovskas "Amur"Ufas "Salavat Julajev" - Omskas "Avangard"Čeļabinskas "Traktor" - Ņižņekamskas "Ņeftehimik"Jekatrinburgas "Avtomobiļist" - Magņitogorskas "Metallurg".

Toties Toljati "Lada" spēlē pret HK "Soči", kas notiek šobrīd, izsludināta zibakcija "Es ticu" Toljati komandas atbalstam — tā līdzjutēji pauž cerību kluba palikšanai KHL. Tribīnēs ir izvilkts milzīgs plakāts ar mirkļbirku #esticu.

Šodien kopumā tiek aizvadītas 11 spēles, no kurām vairākas ir izšķirošas, domājot par "play off" turnīru. Tā izslēgšanas spēlēm kvalificējās Omskas "Avangard", kas šodien ar 4:3 pārspēja Astanas "Baris" un ieņēma septīto vietu Austrumu konferences kopvērtējumā. Toties, pateicoties Novosibirskas "Sibirj" zaudējumam Čeļabinskas "Traktor", Gagarina kausa izcīņā pirmo reizi kopš 2011./2012. gada sezonas iekļuva Habarovskas "Amur", kas Vladivostokā "bullīšos" piekāpās "Admiral". Austrumu konferences kopvērtējumā "Amur" apsteidz "Sibirj" par vienu punktu.

Pirms šodienas spēlēs Krievijas medijos parādījās nepatīkama informācija, ka Rīgas "Dinamo" varētu kļūt par KHL samazināšanas politikas upuri un pamest līgu.http://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/rigas-dinamo-nakamsezon-pametis-khl-zino-krievijas-zurnalists.d?id=49794275

Starplaikā Rīgas klubu pameta uzbrucējs Rihards Bukarts, kurš spēļu prakses iegūšanas nolūkos sezonu turpinās Vācijā:http://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/rigas-dinamo-partrauc-sadarbibu-ar-uzbruceju-rihardu-bukartu.d?id=49793623

Kā ziņojām, pēdējā izbraukuma spēlē šosezon rīdzinieki piedzīvoja kārtējo zaudējumu, rezultatīvā mačā piekāpjoties Minskas "Dinamo":http://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/rigas-dinamo-sezonas-pedeja-izbraukuma-spele-zaude-minskas-klubam.d?id=49790727

Rīgas "Dinamo" 1. martā aizvada noslēdzošo 2017./2018. gada Kontinentālās hokeja līgas (KHL) sezonas spēli, savā laukumā uzņemot Helsinku "Jokerit" komandu.