Vārtus rīdzinieku labā guva Ņikita Jevpalovs, Brendons Makmilens un Miķelis Rēdlihs, komandai tiekot pie viena kopvērtējuma punkta. Zīmīgi, ka kopā cīņā rīdziniekiem metienu pārsvars bija 36:19, tomēr trešajā periodā nācās atspēlēties, izlīdzinājumu izraujot piecas minūtes pirms pamatlaika beigām.

KHL spēle: Rīgas Dinamo - Salavat Julajev

Tagad rīdzinieki jau pēc divām dienām "Arēnā Rīga" uzņems "Soči", tad vēl pēc divām dienām Rīgā viesosies Kazaņas "Ak Bars".

Ridzinieku rindās par labāko atzīts Stolerijs, bet viesiem - Ļisins.

Rīgas Dinamo - Salavat Julajev 3:4. Spēle noslēgusies Rīdziniekiem neizdevās uzbrukums, bet viesi izgāja divatā pret Lauri Dārziņu. Pēc saspēles Arzamascevs pārspēj Kalniņu

Sākas pagarinājums

Rīgas Dinamo - Salavat Julajev 3:3. Noslēdzies 3. periods

Vētrainas pēdējās minūtes, rīdzinieki ar fantastisku līdzjutēju atbalstu metas uz priekšu. Makmilans izrāvās vārtu priekšā un tikai Naļimovs kritienā glābj viesus.

54:55 min. Rīgas Dinamo - Salavat Julajev 3:3Veiksme uzsmaida rīdziniekiem. Dārziņš piespēlēja Miķelim, pēc kura metiena ripa trāpa pa stabu. Ripa atlec un trāpa pa vārtsarga muguru un tad ielido vārtos

Arvien vairāk cīņas pie apmales un maz momentu, bet sekundes rit. Jāspēlē jau tikai sešas minūtes pamatlaikā.

Jāspēlē vēl 10 minūtes.

Salavat Julajev pilnā sastāvā, Bārtulis atgriežas spēlē.

Vairākuma otrajā minūtē rīdzinieki beidzot izveido uzbrukumu un apdraud pretinieku vārtus. Pēc Galviņa metiena ripu tver Naļimovs.

47:03 min. Rīgas Dinamo vairākumsRīdzinieku aktivitāte ļauj iegūt vairākumu. Bārtulim divas soda minūtes

Pedējā perioda pirmās 5 minūtes aizritējuša ar Salavat Julajev dominanci laukumā. Vajadzētu lauzt spēles gaitu, jo rīdziniekiem vajag atspēlēties.

Kalniņam daudz darba. Sākumā pēc Kempainena metiena viņš nosedz tuvējo stūri virs pleca, bet tad Salavat Julajev izgājiens divatā pret vienu aizsargu. Un atkal Kalniņš!

Tkačovs teicami apslidoja aizsargus un no tuvas distances meta - Kalniņš tver ripu!

Sākas 3. periods

Rīgas Dinamo - Salavat Julajev 2:3. Statistika pēc 2. perioda:Metieni pa vārtiem: 25 (13+12) - 12 (5+7)Uzvarēti iemetieni: 23 (8+15) - 21 (8+13)Spēka paņēmieni: 3 (1+2) - 3 (1+2)Bloķēti metieni: 4 (2+2) - 8 (5+3)Soda minūtes: 2 (2+0) - 8 (2+6)

Rīgas Dinamo - Salavat Julajev 2:3. Noslēdzies 2. periodsĻoti aktīva perioda pēdējā minūte. Rīdzinieki teicami saspēlejas, bet nekādi neizdodas ripu dabūt pretinieku vārtos. Tikmēr otrā laukuma pusē Kalniņš glābj rīdziniekus pēc kārtējā bīstamā viesu uzbrukuma

Vētrains rīdzinieku uzbrukums. Sākumā Indrašim pietrūka nedaudz ātruma, tad Kristo nākamajā uzbrukumā apdraud pretinieku vārtus. Ļoti labas dažas minūtes rīdzinieku izpildījumā.

34:38 min. Rīgas Dinamo - Salavat Julajev 2:3 Rīdzinieki neizmeta ripu no zonas un par to tiek sodīti. Linuss Umarks no aizvārtes ātri piespēlē Hartikainenam, kurš uzreiz met ripu vārtos. 12 sekundes bija nepieciešamas Ufas komandai, lai atgūtu vadību

34:26 min. Rīgas Dinamo - Salavat Julajev 2:2 Pēc Stolerija metiena no zilās līnijas vārtu priekšā ripa no Meijas atlec pie Makmilana, kurš ir precīzs

33:11 min. Rīgas Dinamo vairākumsRazgals saņēma piespēli un viņš labi nobremzēja, pretinieku atstājot "jaņos". Paņinam nākas pārkāpt noteikumus, notriecot Razgalu

Šoreiz ne pārāk labs vairākums mājinieku izpildījumā un tas netiek izmantots. Salavat Julajev pilnā sastāvā.

Rīdzinieki ilgi saspēlejas un pirmajā vairākuma minūtē īsti pie iespējām netiek.

30:03 min. Rīgas Dinamo vairākumsĻisins tikko guva vārtus un tagad saņem noraidījumu

29:22 min. Rīgas Dinamo - Salavat Julajev 1:2Diezgan pasīvi vārtu priekšā nospēlē rīdzinieki, kur pēc piespēles Ļisins iemet ripu vārtos

Salavat Julajev pilnā sastāvā

Laba rīdzinieku saspēle, Dārziņš met pēc pauzes, Naļimovs tver ripu.Atkal labs vairākums mājinieku izpildījumā, bet ripa neiet vārtos.

Salmela ilgi pietur ripu un tiek pie metiena no tuvas distances. Naļimovs tver ripu.

Rīgas Dinamo vairākumsSalavat Julajev hokejists Paņins par bloķēšanu saņem 2 minūšu sodu

Nedaudz haotiski spēlē rīdzinieki, bet pagaidām 2. periodā vairāk pie ripas ir viesi. Ļoti daudz cīņas pie apmales, centieni tikt pie ripas.

Bičevskis viegli uzmeta pa vārtiem, bet viesu vārtsargs Naļimovs atkal kaut kā neveikli nospēlē, bet tomēr piespiež ripu.

Rīgas Dinamo 2. periodu sāka mazākumā, bet to izdodas nosargāt. Jevpalovs atgriežas laukumā.

Sākas 2. periods

Rīgas Dinamo - Salavat Julajev. 1. perioda statistika:Metieni pa vārtiem: 13 - 5Uzvarēti iemetieni: 8 - 8Spēka paņēmieni: 1 - 1Bloķēti metieni: 2- 5Soda minūtes: 2 - 2

Noslēdzies 1. periods

18:48 min. Rīgas Dinamo mazākumsTiesneši pamanījuši Jevpalova pārkāpumu. Ankipāns ļoti dusmīgs par soģu lēmumu

Jevpalovs labi atstāja ripu Indrašim, kura metienu ar grūtībām tver Salavat Julajev vārtsargs Naļimovs.

1. perioda pēdējās 2 minūtes

Komandas turpina raiti slidināties, cīņa laukuma vidū un pie apmales, bet maz momentu.

Razgals tiek garām aizsargam, bet līdz metienam netiek, jo viņu noteikumu robežās aptur vēl viens Ufas spēlētājs.

Labs vairākums Dinamo izpildījumā, bet bez vārtu guvuma. Ufas komanda pilnā sastāvā.

Kristo labs plaukstas metiens, bet neprecīzs. Tad turpinās rīdzinieku ofensīva un Meija iemet ripa vārtos. Tomēr tiesneši vārtu guvumu neskaita, jo pirms tam jau bija nosvilpuši, jo nemanīja, ka ripa nav piespiesta.

10:08 min. Rīgas Dinamo vairākums Bičevskis izslidoja no aizvārtes, apslidoja pretinieku vārstargu un tad viņu kavē.

Komandas turpina aktīvi spēlēt. Dinamo uz brīdi bija iespieduši pretiniekus viņu zonā, Salavat Julajev ar lielām grūtībām atvaira šo rīdzinieku uzbrukumu.

Spēle sākusies ļoti aktīvi un seko uzbrukumi no vieniem vārtiem pie otriem.

5:57 min. Rīgas Dinamo - Salavat Julajev 1:1Kuriozs vārtu guvums Gončarovam. Viņš no laukuma centra zonas meta pa Kalniņa vārtiem, bet ripa ielido vārtos - ripa izspurdz cauri Kalniņa tvērējcimdam. Dinamo vārtsargs dodas un samaina šo cauro tvērējcimdu, bet gols protams tiek skaitīts.

Šajā mačā Kalniņš vārtus sargā ar daļēji jaunu ekipējumu, jo pēc iepriekšējās spēles nesportiski izdarījās Ņeftehimik vārtsargs Ježovs. Viņš paņēmis Kalniņa cimdu un iedevis tribīnēs līdzjutējiem kā savējo.

Teicami nospēlē Kalniņš, kurš spēj tvert ripu pēc Hartikainena bīstama uzbrukuma.

2:06 min. Rīgas Dinamo - Salavat Julajev 1:0Ufas vārtsargs meta ripu no zonas ārā gar apmali, to pārtvēra Miks Indrašis. Sekoja piespēle uz vārtu priekšu, kur ar otro mēģinājumu Jevpalovs iebaksta ripu vārtos. Diezgan pasīvi šajā epizodē nospēlēja Ufas aizsargi, arī Bārtulis

Salavat Julajev allaž ir bijusi viena no KHL favorītēm, tomēr šajā sezonā Austrumu konferencē Ufas komanda ieņem vien sesto vietu.

Spēle sākusies

Diemžēl, gada pirmajā spēlē Arēnā Rīga līdzjutēji neredzēja ierasto Raganu Jurčiku. Klubam neptīkot šis tēls... Fani solījās tribīnēs paust kādu atbalsta akciju saistībā ar šo notikumu.http://www.delfi.lv/sports/news/3-puslaiks/zinas/rigas-dinamo-pazistamo-raganu-jurciku-uzskata-par-lastu-un-aicina-mainit-telu.d?id=49614621

Iepriekšējā mačā rīdzinieki piedzīvoja nepatīkamu momentu, jo 1. periodā traumu guva komandas līderis Miks Indrašis. Tomēr jau nākamajā dienā līdzjutēji varēja mierīgi uzelpot un šodien Miks ir ierindāhttp://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/klubs-indrasa-savainojums-nav-nopietns.d?id=49615129

Abas komandas savā starpā šajās 10 sezonās tikušās 18 reizes. Rīdziniekiem ir tikai divas uzvaras pamatlaikā, bet šodienas viesiem - 12.

Rīdzinieki gadu iesākuši ļoti labi, uzvarot vienus no Austruma konferences līderiemhttp://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/rigas-dinamo-divreiz-iemet-vairakuma-un-2018-gadu-sak-ar-uzvaru.d?id=49612599

Rīgas Dinamo šovakar Arēnā Rīga uzņem Latvijas izlases aizsargu Oskaru Bārtuli un viņa jauno vienību Ufas Salavat Julajev. Spēles sākums pulksten 17:00