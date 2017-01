Lai arī pretiniekos bija viena no spēcīgākajām līgas komandām, Rīgas "Dinamo" demonstrēja ļoti saturīgu spēli, ko liecina arī rezultāts - pēc pirmajiem diviem periodiem tas bija 0:0. Par to lielā mērā bija jāpateicas abu komandu vārtsargiem - Jānim Kalniņam un Iļjam Sorokinam, kuri demonstrēja teicamu sniegumu.

KHL spēle: Rīgas Dinamo - Maskavas CSKA

Spēle noslēgusies.

"Dinamo" - CSKA 0:2Neveiksmīgi nospēlē rīdzinieki uz viesu zonas līnijas, Žarkovs iegūst ripu un raida to mūsu tukšo vārtu virzienā. Metiens ir precīzs...

"Dinamo" vairākumā.Aleksandrs Popovs par spēli ar augstu paceltu nīuju pret Indraši dabū noraidījumu.

Miķelis Rēdlihs uzsāk uzbrukumu, un Kalniņš dodas uz soliņu, dodot vietu sestajam laukuma spēlētājam. Ass Sestito metiens vārtu augšējā stūrī, Sorokins ripu atsit.

Sējējs pieprasa 30 sekunžu pārtraukumu - līdz pamatlaika beigām minūte un 45 sekundes.

Ļoti intensīvs spēles nobeigums, abas komandas aktīvi darbojas uzbrukumā.

Pēdējās minūtēs aktivāk spēlējuši rīdzinieki, Indrašis ar Miķei Rēdlihu izveidoja pāris momentus pie Sorokina vārtiem, viesu vārtsargs joprojām nepārspēts. Līdz pamatlaika beigām sešas ar pusi minūtes.

Balinskim laba iespēja izlīdzināt rezultātu, mainot ripas lidojuma trajektoriju, tā trāpa Sorokinam pa aizsargmasku.

Pēc vārtu guvuma maskavieši pārņemuši iniciatīvu, Kalniņam nākas atvairīt daudz bīstamu metienu.

Kļūdās Guntis Galviņš pie zonas līnijas, kam seko bīstams uzbrukums - pēc Andronova metiena ripa, atsitoties pret stabiņu, rikošetā lido atpakaļ laukumā.

Jerofejevs nav guvis savainojumu un atgriezies laukumā.

46:43 min. "Dinamo" - CSKA 0:1Teļegins iegūst ripu neitrālajā zonā, piespēlē Aleksandram Popvam, kurš savukārt atdod ripu Kirilam Popovam, kurš to iešauj vārtos gar Kalniņa plecu augšējā stūrī.

Iztur skaitlisko mazākumu CSKA, Svetlakovs atgriežas laukumā.

Spēcīgs Galviņa metiens, Žarkovs stājas ripas ceļā un ripa spēcīgi trāpa viņam pa kāju. Arī CSKA uzbrucējs pamet laukumu ar komandas biedru palīdzību, tieši tāpat, kā pirms tam Jerofejevs.

Vairākums mūsējiem sākas ar pazaudētu ripu, kas aizslīd līdz Kalniņa vārtiem, turpinājumā ilgtoši nesanāk atgriezties CSKA zonā.

Spēle rit līdzīgi kā otrajā periodā - sākumā iniciatīva vairāk pieder viesiem, taču tas noved pie noteikumu pārkāpuma.

44:04 min. "Dinamo" vairākumā.Svetlakovs pret Freibergu nopelna 2 soda minūtes.

Ar Golovkovu un Kuldu tagad spēlē Saulietis, kurš bija pieteikts spēlei kā 13. uzbrucējs.

Trāpa ripa pa potīti Jerofejevam un laukumu vinš pamet tikai ar partneru palīdzību...

"Dinamo" izturējuši mazākuma sekundes un ir pilnā sastāvā.

Pjotrs Sčastļivijs laukumā neatgriezīsies - trāpījums ar ripu bija pārāk spēcīgs.

Sācies 3. periods.

Vēl 23 sekundes būs mazākumā Rīgas "Dinamo" šīs trešdaļas sākumā.

Noslēdzies 2. periods.

38:23 min. "Dinamo" mazākumā.Sestito un Freibergam 2 minūtes par rupjību, arī Svetlakovam noraidījums par šo pašu pārkāpumu.Pieklājīgs vairākums viesiem, Kalniņš spēlē teicami, pāris reizes mūsējiem arī izdodas izsist ripu no savas aizsardzōbas zonas.

"Bullīti" izpilda Kuzmenko, jo Svetlakovs noraidīts. Kalniņš ripu atvaira!

Pretuzbrukums un "bullītis" - Svetlakovu solo uzbrukumā klupina Sestito un tiesneši lemj par soda metienu. Pēc brīža ir klāt pārējie spēlētāji un iet vaļā kautiņš. Dūres gan izvicināt nesanāk, vairāk mīcīšanās un stumdīšanās, bet gar zemi ir gan Sestito, gan Mamins.

Sergejs Andronovs gar apmali tiek līdz vārtiem, izdara metienu, Kalniņš ripu atvaira. Viesu uzbrukums turpinās, un Andronovs vēlreiz tiek pie iespējas uzmest pa vārtiem. Arī šoreiz "Dinamo" vārtsargs nospēlē teicami.

"Dinamo" pilnā sastāvā.Meija pieslēdzas uzbrukumam, ripa lido pāri vārtiem. Neveiksmīgs nākamais uzbrukums - Balinska mestā ripa trāpa pa seju Sčastļivijam - līst asinis un Pjotrs dodas uz ģēbtuvēm. Pauze, kamēr satīrīs ledu.

Indrašis mazākumā tiek individuāli līdz CSKA vārtiem, nomāna sedzēju, taču tiek patraucēts un metiens sanāk neveikls. Sorokins ripu nepiespiež, un Miks vēl pacīnās, tomēr ripa jau ir pie pretiniekiem.

Vairākuma sākumā Petrovs izdara ļoti bīstamu metienu, Kalniņš spēlē teicami. Pēc tam jau ripa tiek izsista no zonas. Maskavieši atgriežas pie mūsu vārtiem, Muršaks mēģina ripu iesist no tuvas distances, milzīga burzma vārtu priekšā, tur sakrīt abu komandu spēlētāji, ilgi nav saprotams, kur ir ripa, līdz skan tiesneša svilpe - ripa ir pie Kalniņa.

5380 skatītāju šodien klātienē "Arēnā Rīga" vēro šo maču.

32:21 min. "Dinamo" mazākumā.Spēlējot jau pilnā sastāvā, CSKA izveido bīstamu uzbrukumu, un rīdzinieki pārkāpj noteikumus. 2 soda minūtes Gintam Meijam.

Bičevskis izdara metienu, Sorokins to atsit, Māris pats atgūst ripu, taču jau ir aiz vārtu līnijas un vēlreiz metienu izdarīt nevar. Lai arī lielākoties spēle ritēja CSKA zonā, realizēt skaitlisko vairākumu neizdevās.

29:45 min. "Dinamo" vairākumā.Jans Muršaks pie apmales klupina Gunti Galviņu, kurš nepatīkami ietriecas bortā, taču pēc rīža bpieceļas un aizslido uz komandas soliņu. Muršakam 2 soda minūtes.

Kirils Petrovs laužas uz vārtiem, individuāli apspēlē visu "Dinamo" maiņu, tomēr metienu pa vārtiem viņam neļauj izdarīt.

Bīstama epizode pie "Dinamo" vārtiem, CSKA izdarīja vairākus metienus, turklāt Kalniņš vienā brīdī zaudēja līdzsvaru, bet, par laimi, tajā momentā spēle jau novirzīta tālāk no mūsu vārtiem, un Kalniņš pagūst piecelties.

Rīdziniekiem izdodas nedaudz uzkurināt tempu, un tad jau sanāk izveidot arī pāris uzbrukumus, tomēr metienu pa vārtiem pagaidām nav. Tiesa, arī otrā laukuma pusē mūsējie neļauj CSKA spēlētājiem tieši apdraudēt Kalniņa vārtus.

Otrā perioda sākumā uzkrītošs CSKA pārsvars. Retu reizi spēle aizvirzās uz viesu aizsardzības zonu, taču spēles temps nav tik augsts kā pirmajā trešdaļā.

Teļegins uzsāk pirmo uzbrukumu, ir arī metiens pa vārtiem, tas tiek bloķēts un ripa lido ārā no zonas. Viesi uzvar iemetienā, Kalniņam izkrīt ripa no cimda, kad tā lidoja pāri vārtiem. Ripa nokrīt vārtu priekšā, CSKA uzbrucējs izdara vēl vienu metienu, un tad gan Kalniņš ripu uztver.

Sācies 2. periods.

Starp citu, šī ir 666. spēle šajā KHL sezonā. Mistikas cienītājiem būtu ko teikt...

Metieni pa vārtiem pirmajā periodā vairāk bijuši Rīgas "Dinamo" - 10 pret 7 rīdzinieku labā.

Noslēdzies 1. periods.

Perioda pēdējā minūtē rīdzinieki pāris reizes liek pamatīgi panervozēt Sorokinam, taču trešdaļa noslēdzas "uz nullēm".

Uvis Balinskis pašaizliedzīgi nospēlē ātrā CSKA pretuzbrukumā, bloķējot metienu un paliekot bez nūjas.

Spēles epizodē tiek izgrūsti Kalniņa vārti, diezgan ilgi notiek to atdabūšana vietā.

Tribīnēs ir salīdzinoši daudz CSKA fanu, no kuriem daļa esot vietējie, ne maskavieši.

Atbildes uzbrukums CSKA izpildījumā - nupat komandas sastāvā pēc traumas sadziedēšanas atgriezies Muršaks izdara spēcīgu plaukstas metienu, Kalniņš nospēlē iespaidīgi un teicami!

Indrašis kārtējo reizi individuālā uzbrukumā, mēģina izdarīt metienu no neērtās puses, ripa lido garām vārtiem.

Bīstams moments pie Kalniņa vārtiem, Jānis to neitralizē, piespiežot ripu pie vārtu konstrukcijas no ārpuses. Kuzemenko nedaudz pagrūstās, bet mūsu aizsargi viņu "nomierina".

Perioda vidū sākas lielāka maskaviešu ofensīva un pirmais lielākais kautiņš - Miķelis Rēdlihs ar Andreju Svetlakovu vispirms apmainās ar bakstījieniem ar nūju, un tad jau ar dūrēm. Sestito metas palīgā komamdas biedram. Abpusējs noraidījums - Miķelim un Svetlakovam.

Meistarīgi izdodas nospēlēt aizsardzībā maskaviešiem, tikai pašās vairākuma beigās izdodas izveidot kaut ko pie CSKA vārtiem, bet Sorokins ripu atsit.

08:15 min. "Dinamo" vairākumā. Bogdans Kiseļevičs pārāk agresīvi dunkāja Indraši prom no vārtsarga zonas, Miks pat neatbildēja, un CSKA aizsargam 2 soda minūtes.

Ralfam Freibergam izdodas pārtvert ripu vēl CSKA zonā, kad pretinieki uzsāk ātru pretuzbrukumu. Ralfam uzreiz steidzas palīgā Miks Indrašis, mēģinot patraucēt vārtsargam, un maskavieši pārkāpj noteikumus.

Gints Meija uzsāk uzbrukumu, pārtverot ripu, kas pārleca pāri CSKA spēlētāja nūjas lāpstiņai pie zonas līnijas. Uzbrukumam pieslēdzas Pjotrs Sčastļivijs, Gintam izdodas piespēlēt partnerim, Pjotrs izdara spēcīgu metienu, tas tiek bloķēts.

Spēle rit augstā tempā, maz partraukumu, un CSKA spēlētāji, vismaz pagaidām, nedaudz zaudē ātrumā mūsējiem.

Indrašis saņem tālu piespēli no mūsu vārtiem, saglabā ripu un ieiet CSKA zonā, uzsākot uzbrukumu. Piespelē Dārziņam, taču piespēle nav precīza un ripa tiek pazaudēta.

Uzmanīgi pimās spēles minūtes aizvada rīdzinieki, tomēr tieši "Dinamo" vairāk bijuši CSKA aizsardzības zonā nekā viesi mūsējā.

Piemais metiens pa vātiem ir Tima Sestito izpildījumā, bet tas vairāk tāds iesildīšanās metiens, ne mēģinājums pārspēt Iļju Sorokinu.

Spēle sākusies!

"Arēnā Rīga" noskanējušas valstu himnas un drīz spēle būs sākusies.

Šodien Latvijas hokejistu parstāvētajām komandām mainīgas sekmes - Mārtiņa Karsuma Maskavas "Dinamo" ar 5:2 uzvarēja "Sibirj", bet Sotnieka, Masaļska un Ābola pārstāvētā "Lada" ar 0:3 piekāpās Čeļabinskas "Traktor"; vārtos bija Ježovs. Kuldas pārstāvētā "Jokerit" šobrīd ir vadībā ar 2:1 pret SKA, šai spēlē rit 2. periods.

Rīgas "Dinamo" savainoto sarakstā ir tikai Koltons Gilīss, pārējie spēlētāji var doties laukumā.

Kā ziņojām, Maskavas komandā ir atgriezušies divi spēlētāji, kas dziedēja savainojumus, taču uz šo izbraukumu līdz nav devušies divi uzbrucēji. Redzēsim, vai tas atstās iespaidu uz maskaviešu sniegumu šodien "Arēnā Rīga":http://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/uz-speli-riga-maskavas-cska-sastava-atgriezas-mursaks-un-denisovs.d?id=48377355

Labvakar portāla "Delfi" teksta tiešraidē no Rīgas "Dinamo" kārtējās spēles Kontinentālās hokeja līgas (KHL) regulārajā čempionātā. Šovakar mūsu pretinieki ir spēcīgā Maskavas CSKA vienība, līdz ar to var teikt, ka tiekas komandas no pretējām KHL kopvērtējuma pusēm: rīdzinieki čempionāta vērtējumā ir otrie no beigām, bet CSKA - otrie galvgalī.