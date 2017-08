Rīgas "Dinamo" nākamo maču aizvadīs sestdien, kad izbraukuma sērijas turpinājumā Astanā tiksies ar "Baris". Pēc tam rīdzinieki 28. augustā Hantimansijskā tiksies ar "Jugra", bet tad atgriezīsies Latvijā un 31. augustā pirmajā mājas spēlē uzņems Maskavas "Spartak".

Lai gan mačā rīdziniekiem bija liels pārsvars metienos, pārsvērst to labvēlīgā rezultātā neizdevās. Otrā perioda "Sibirj" izmantoja lielo skaitlisko vairākumu un pēc Igora Levicka metiena izvirzījās vadībā. Otrā perioda izskaņā Denijs Kristo panāca izlīdzinājumu 1:1. Uzvaras vārtus "Sibirj" guva 69 sekundes pirms pamatlaika beigām, kad pēc individuāla reida teicams metiens padevās Aleksandram Bergstrēmam.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi.

KHL spēle: Rīgas Dinamo – Novosibirskas Sibirj

Rīgas Dinamo - Sibirj 1:2. Spēles statistikaMetieni: 64 (28+23+13) - 34 (7+15+12)Metieni pa vārtiem: 34 (17+10+7) - 15 (3+6+6)Uzvarēti iemetieni: 19 (4+12+3) - 26 (7+8+11)Bloķēti metieni: 10 (0+7+3) - 12 (0+9+3)Spēka paņēmieni: 22 (11+9+2) -22 (9+9+4)Soda minūtes: 8 (0+6+2) - 10 (4+2+4)

VIDEO: Sibirj gūst uzvaru nesošos vārtus

Rīgas Dinamo piedzīvo zaudējumuHaotiski uzbrukumi pēdējā minūtē nedeva labumu. Rīdzi nieki piedzīvo otro zaudējumu

Rīgas Dinamo maina vārtsargu

Pēc zaudētiem vārtiem Ozoliņš pieprasa pārtraukumu

Rīgas Dinamo pilnā sastāvā

58:51 min. Rīgas Dinamo - Sibirj 1:2Rīdzinieki nospēlēja pasīvi vidus zonā. Bergstrēms lielā ātrumā uztvēra lēkājošu ripu, iegāja zonā un ar plaukstas metienu raida ripu devītniekā

Rīdzinieki laukuma centrā paklupina pretinieku, bet tiesneši šoreiz piedod Latvijas klubam.

55:57 min. Rīgas Dinamo mazākumsSibirj izveidoja bīstamu momentu. Galviņš uzbrukumu aptur ar pretinieka klupināšanu

Pamatlaikā atlikušas 5 minūtes.

Sibirj pilnā sastāvā

Lesio meistarīgi tika vārtu tuvumā, bet mājiniekus atkal glābj Salaks.

Kristo tika pie labas iespējas, bet glābj Salaks. Pēc tam rīdziniekiem neizdodas pieturēt ripu pretinieku zonā.

51:49 min. Rīgas Dinamo vairākumsSibirj hokejisti uzbrukuma zonā pārkāpj noteikumus. Mājinieki šoreiz palīdz Dinamo, jo iniciatīva bija Sibirj pusē.

Vairāki Sibirj hokejisti regulāri atrodas Pītersa priekšā, apgrūtinot redzamību. Mājinieki aktīvaki pēdējās minūtēs, bet Dinamo nosargā vārtus drošībā.

Mierīgāks hokejs Novosibirskā. Komandas vairs tik traki nemetas uzbrukumā un vairāk domā par savu vārtu drošību.

Neliels haoss Dinamo aizsardzības darbībā, kas ļauj mājiniekiem izveidot pāris bīstamus momentus.

Sibirj pilnā sastāvā

Pavirši nospēlēja rīdzinieki aizsardzībā un ļāva mājiniekiem izveidot bīstamu momentu. Pīterss glābj.

Rīgas Dinamo pilnā sastāvā un tagad nepilnas 2 minūtes būs vairākums

VIDEO: 2. perioda labākie momenti

41:25 min. Noraidījums Sibirj rindāsRīdzinieki labi nospēlē aizsardzībā un vienā no epizodēm diezgan muļķīgu noraidījumu nopelna mājinieku hokejists

Rīgas Dinamo - Sibirj. Sākas 3. periodsRīdzinieki nedaudz vairāk par pusotru minūti būs mazākumā

VIDEO: Denijs Kristo izlīdzina rezultātu

Rīgas Dinamo - Sibirj. Statistika pēc 2. periodaMetieni: 51 (28+23) - 22 (7+15)Metieni pa vārtiem: 27 (17+10) - 9 (3+6)Uzvarēti iemetieni: 16 (4+12) - 15 (7+8)Bloķēti metieni: 7 (0+7) - 9 (0+9)Spēka paņēmieni: 20 (11+9) -18 (9+9)Soda minūtes: 6 (0+6) - 6 (4+2)

Rīgas Dinamo - Sibirj 1:1. Noslēdzies 2. periods

39:33 min. Rīgas Dinamo mazākumāPerioda izskaņā Bičevskis pārkāpj noteikumus cīņā pie apmales

Teicami spēlē Pīterss! Neizdevās ripu izmest no zonas, ātra Sivirj saspēle un Patriks Zakrisons vārtu tuvumā izdarīja metienu. Dinamo vārtsargs drošs!

37:34 min. Rīgas Dinamo - Sibirj 1:1Loģisks gols, bet neloģiskā veidā. Kristo iegāja zonā un uzmeta vārtu virzienā. Neveiksmīgi nospēlēja Salaks, kuram ripa izslīdēja starp kājsargiem.

Pīterss nekādi nespēj piespiest ripu, dodot Sibirj hokejistiem atkārtotas iespējas. Burziņš vārtu priekšā beidzas ar nelielu pagrūstīšanos, bet noraidījumi nesekos.

Augsta tempā turpinās spēle. 2. periodā atlikušas vien nedaudz vairāk par 5 minūtēm. Rīgas Dinamo atkal dominē laukumā, bet Sibirj cenšas noķert rīdziniekus uz pretuzbrukumiem. Metienos Latvijas klubam milzīgs pārsvars (26-7), bet ripa Sibirj vārtos nav ielidojusi.

VIDEO: Rīgas Dinamo zaudē pirmos vārtus spēlē

Sibirj pilnā sastāvā. Trešo reizi neizdodas izmantot viena hokejista pārsvaru.

Rīgas Dinamo hokejisti ar īsām piespēlēm izrausta pretinieku aizsardzību, bet mūri Salaku neizdodas pārspēt. Pagaidām neizdodas atrast pretinieku vārtsarga vājo vietu

28:51 min. Rīgas Dinamo vairākumsPēc ilgāka pārtraukuma rīdziniekiem izdodas pieturēt ripu, savērpt uzbrukumu un sagaidīt pretinieku pārkāpumu. Trešais vairākums spēlē rīdziniekiem

Pīterss paliek bez nūjas, bet pretinieki to nepamana. Rīgas Dinamo tika pie ripas un devās uzbrukumā, tikmēr Pīterss varēja mierīgi doties pēc nūjas.

Rīgas Dinamo pilnā sastāvāPēc vairākuma mājinieki pārņēmuši iniciatīvu un bija tuvu, lai otro reizi pārspētu Pītersu. Atdzīvojušās arī tribīnes, kas dzen Sibirj hokejistus uz priekšu.

24:07 min. Rīgas Dinamo - Sibirj 0:1Pēc metiena no zilās līnijas ripa "iesprūst" starp hokejistiem, kāds no Sibirj hokejistiem to pamana, piespēlē uz kreiso malu, kur uzreiz praktiski tukšos vārtos iemet Igors Levickis. Pīterss nebija glābējs.

22:56 min. Rīgas Dinamo vēl viens noraidījumsGiliss vārtu tuvumā paklupina pretinieku. Smags pārbaudījums dinamiešiem, jo gandrīz 2 minūtes jāspēlē trijatā

22:45 min. Rīgas Dinamo mazākumsSibirj hokejista izrāvienu pa labo malu ar rokām aptur Jeļisejevs

Pīterss labi noreaģē pēc rikošeta. Pirmais bīstamais moments pie rīdzinieku vārtiem. Un uzreiz Dinamo atbilde - kārtējo reizi Salaks demonstrē fantastisku meistarību!

VIDEO: 1. perioda labākie momenti

Sākas 2. periods

Rīgas Dinamo - Sibirj. 1. perioda statistikaMetieni: 28 - 7Metieni pa vārtiem: 17 - 3Uzvarēti iemetieni: 4 - 7Bloķēti metieni: 0 - 0Spēka paņēmieni: 11 - 9Soda minūtes: 0 - 4

Māris Bičevskis sarunā ar vietējo televīziju pēc 1. perioda: Nav sagurums un sezonas sākumā nedrīkst būt. Jāturpina tikpat aktīvi spēlēt. Jāspēlē aktīvi, kā to prasa treneris, un pagaidām tas izdodas. Zaudējums Omskā nebija patīkams, jo zaudējām praktiski dažās minūtēs. Tā bija laba mācība, bet jāturpina spēlēt.

Rīgas Dinamo - Sibirj 0:0. Noslēdzies 1. periodsMakmilans pēc izspēles pie tālā stabiņa netrāpīja pa ripu. Nekādi neizdodas melno kaučuku dabūt pretinieku vārtos, lai gan Dinamo pārsvars ir ļoti liels.

Kārtējais Dinamo uzbrukums, bet ripu iedabūt pretinieku vārtos neizdodas. 1. periodā jāspēlē mazāk par 2 minūtēm.

Koltons Giliss pa labo malu izlauzās vārtu priekšā, bet Salaku pārspēt neizdodas. Novosibirskas arēnā hokejisti spēlē nelielā miglā, kas izveidojusies apmēram apmales augstumā virs ledus. To var manīt no TV kamerām, kas ir ledus tuvumā.

Ļoti aktīvs vairākums Dinamo izpildījumā, bet rezultāts nemainās. Sibirj pilnā sastāvā

Indrašis divreiz pielika nūju pēc uzmetieniem vārtu virzienā. Sibirj vārtsargs Salaks teicami spēlē.

Teicami vairākuma sākumā spēlē Rīgas Dinamo. Galjardi ar Indraši vārtu tuvumā centās iebakstīt ripu, bet Sibirj izdevās apturēt uzbrukumu.

13:23 min. Rīgas Dinamo vairākumsSibirj mača sākumā veiktais metiens pagaidām ir arī vienīgais. Rīdziniekiem seši metieni, un Rīgas "Dinamo" arī aktīvāk dodas uzbrukumā. Pēc viena no tādiem Batņu aptur aizsargs, un par to saņem sodu

Rīdziniekiem vairākumā neizdodas gūt vārtus. Pats vairākums arī ne visai izdevies.

Rīdzinieki pārņem iniciatīvu un jau iespieduši pretiniekus viņu zonā. Sibirj nedaudz apjukuši izskatās, mājiniekus glābj vārtsargs Salaks.

8:51 min. Rīgas Dinamo vairākums Skvorcovs iegāja zonā, labi izspraucās starp diviem aizsargiem un viņu klupina.

Meija pa labo malu iegāja zonā un spēcīgi meta. Sibirj vārtsargs Salaks atvaira ripu.

Joprojām aizsardzība dominē pār uzbrukumu. Ātrāki ir Sibirj hokejisti, tomēr pie labam iespējām mājinieki netiek. Tikmēr viesi (Rīgas Dinamo) pagaidām mierīgāki. Septītajā minūtē līdz metienam tiek Bičevskis, bet ripa lido garām vārtos.

Komandas pirmās divarpusi minūtes "izlūko viena otru, bet tad pirmo reizi spēlē tā nopietnāk iesaistās Džastins Pīterss.

Spēle sākusies!

Abu komandu hokejisti iznākuši laukumā un pēc himnu noskanēšanas sāks spēli.

Rīgas "Dinamo" treneri spēlei pieteikuši 21 spēlētāju - divus vārtsargus, septiņus aizsargus un 12 uzbrucējus). Vārtus sargās Džastins Pīterss. Rīgas "Dinamo"sastāvs uz spēli pret "Sibirj": Vārtsargi: #35 Džastins Pīterss (#98 Jānis Kalniņš); Aizsargi: #3 Karls Stolerijs - #4 Nerijs Ališausks, #58 Guntis Galviņš - #28 Viljams Rens, #23 Aleksandrs Jerofejevs - #26 Uvis Balinskis, #7 Kristaps Zīle; Uzbrucēji: #81 Koltons Gilīss - #96 Māris Bičevskis – #87 Gints Meija, #70 Miks Indrašis - #17 Tīdžejs Galjardi - #29 Denijs Kristo, #38 Lukass Lesio - #88 Brendons Makmilans - #29 Danny Kristo, #69 Nikolajs Jeļisejevs - #11 Oskars Batņa - #13 Gunārs Skvorcovs.

Omskā Rīgas "Dinamo" ne tikai zaudēja spēli, bet arī Miķeli Rēdlihu, kuram ripa trāpīja pa seju, tādējādi laužot viņam žokli. http://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/mikelim-redliham-spele-omska-lauzts-zoklis.d?id=49167827

Rīgas "Dinamo" hokejisti Novosibirskā aizvada savu šīs sezonas otro spēli, tiekoties ar "Sibirj". Rīdzinieki sezonu iesāka ar zaudējumu Omskā, kad divās minūtēs tika zaudēti vairāki vārti. http://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/rigas-dinamo-komandu-sezonas-atklasanas-spele-iegaz-divas-minutes-tresaja-perioda.d?id=49166663