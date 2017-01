Spēle iesākās ar ātri gūtiem vārtiem - jau trešajā minūtē Roberts Lipsbergs pārspēja Jakubu Kovaržu. Tad sekoja noraidījums viesiem un ar 45 sekundēm pietika, lai rīdzinieki realizētu skaitlisko vairākumu, - Krišjānis Rēdlihs divkāršoja "Dinamo" pārsvaru - 2:0.

Pilnībā pārņemot spēles iniciatīvu savās rokās, rīdzinieki pirmo periodu noslēdza ar 3:0 savā labā - vēl vienu skaitlisko vairākumu realizēja Gunārs Skvorcovs. Pēc trešajiem zaudētajiem vārtiem Kovaržu nomainīja "Severstaļ" otrais vārtsargs Romāns Smirjagins.

Arī otrajā periodā noteikumus laukumā diktēja "Dinamo", gūstot vēl divus vārtus, un abus - vairākumā. Oskars Cibuļskis panāca 4:0, bet piektos vārtus guva sezonas debitants Uvis Balinskis, kuram šie bija pirmie vārti KHL - 5:0.

Trešais periods arī iesākās ar noraidījumu pretinieku komandā, taču rīdzinieki bija nedaudz "palaidušies" un tā vietā, lai gūtu vārtus, paši nopelnīja noraidījumus, ļaujot pretiniekiem nodzēst nulli uz rezultātu tablo. Pirmos vārtus "Severstaļ" labā guva komandas līderis Dmitrijs Kagarļickis, realizējot "lielo" skaitlisko vairākumu. Otros vārtus viesi guva, abām komandām spēlējot pilnā sastāvā, - Jāni Kalniņu pārspēja Maksims Truņovs - 5:2, kamēr mājinieki šai periodā palika "sausā".

Šodien mūsu komanda uzņem Čerepovecas "Severstaļ" vienību, kas KHL Rietumu konferences kopvērtējumā ieņem priekšpēdējo vietu, taču par 12 punktiem apsteidz rīdziniekus.

Šodienas spēlē atkal piedalīsies Guntis Galviņš, kurš bija guvis traumu.

Spēle sākusies!

Jau pirmajā minūtē spēlē jāiesaistās Kalniņam, bīstams moments pie mūsu vārtiem.

2:46 min. "Dinamo" - "Severstaļ" 1:0Pēc Roberta Lipsberga metiena, izpildīta atmuguriski, ripa pārlec pāri Kovaržam, un, atsitoties pret pārliktni, pārkrīt pāri vārtu līnijai. Viesu aizsargs Sizovs vēl mēģināja to lidojumā izsist laukā, bet nokavēja.

5:08 min. "Dinamo" vairākumā.2 soda minūtes Iļajm Ježovam.

Nospēlētas piecas minūtes, un pēc vārtu guvuma rīdzinieku pārsvars laukumā kļuvis vēl lielāks. Indrašim laba iespēja pārspēt Kovaržu, taču skan tieneša svilpe - ir pārkāpti noteikumi.

5:32 min. "Dinamo" - "Severstaļ" 2:0Ātri realizēts vairākums - Krišjānis Rēdlihs ar spēcīgu metienu no zilās līnijas pārspēj Kovaržu, kuram skatu uz laukumu bija izdevīgi mums nosedzis Skvorcovs.

Pēc vārtu zaudējuma "Severstaļ" izveido bīstamu uzbrukumu, taču Jānis Kalniņš nospēlē pārliecinoši.

Pretuzbrukums, ko iesāk Lauris Dārziņš, atņemot ripu savā aizsardzības zonā, noslēdzas ar teicamu Mika Indraša metienu, taču ripa lido garām vārtiem.

Ilgstošs ceturtās maiņas uzbrukums, "Severstaļ" spēlētāji bloķē vairākus metienus, beigās Kulda labi nospēlē pie vārtiem, šoreiz Kovaržs glābj komandu. Labi nospēlē mūsu ceturtais virknējums, ko turpina rīdzinieku pirmā maiņa - Pavlovs laužas uz vārtiem un jau šķiet, ka būs trešo vārtu guvums, bet ripa lido gar pašu vārtu stabiņu. "Dinamo" saglabā ripu, un viesi pārkāpj noteikumus.

11:09 min. "Dinamo" vairākumā.Pēc neprecīzā metiena Pavlovs atguva ripu un turpināja cīņu, bet pret viņu noteikumus pārkāpa "Severstaļ" kapteinis Aleksandrs Jevsejenkovs, klupinot mūsu aizsargu.

13:07 min. "Dinamo" - "Severstaļ" 3:0Ļoti līdzīgi vārti kā otrie - atkal spēcīgs Krišjāņa Rēdliha metiens no zonas līnijas, bet šoreiz ripas lidojumu pielabo Gunārs Skvorcovs. Vairākumā bija atlikušas 2 sekundes!

Vairākumu rīdzinieki aizvada mierīgi, viesiem arī izdodas izsist ripu no savas aizsardzības zonas.

Vārtsarga maiņa "Severstaļ" komandas vārtos.

Pirmais Romānu Smirjaginu "Severstaļ" vārtos mēģināja pārspēt Edgars Kulda - atkal aktīvi viesu zonā spēlē mūsu ceturtā maiņa.

Spēle uzkrītoši daudz notiek "Severstaļ" aizsardzības zonā, Kalniņam šai periodā maz adarba, bijuši tikai divi nopietnāki momenti, no tiem bīstamākais spēles pirmajā minūtē. Metienu attiecība 6-3 "Dianmo" labā, jāspēlē vēl četras minūtes pirmajā periodā.

Indrašis apspēlē divus pretiniekus un izdara divus metienus pēc kārtas - vienu, izslidojot no aizvārtes, otru, mēģinot Smirjagina atsisto ripu iesist vārtos. Viesu vārtsargs veiksmīgi novietojies špagatā, ripa paliek kājsargos.

Noslēdzies 1. periods.

Sācies 2. periods.

Trešdaļas pirmā minūte pavadīta "Severstaļ" zonā, uz īsu brīdi Čerepovecas spēlētāji izdabū ripu ārā no zonas, taču rīdzinieki ātri atgriežas pie "Severstaļ" vārtiem.Ne pārāk pārliecinoši nospēlē Smirjagins, taču veiksme joprojām ir viņa pusē.

Pa to laiku Minskā briest neliela sensācija - pēc diviem periodiem Minskas "Dinamo" ar 5:1 grauj pašu dižo un vareno SKA!

24:10 min. "Dinamo" vairākumā.Pret Miķeli Rēdlihu noteikumus pārkāpj Dmitrijs Kagarļickis.

Šis vairākums rīdziniekiem ir aktīvāks, taču "Severstaļ" izraida ripu no savas zonas.Dinamiešiem ir vajadzīgs laiciņš, lai atgrieztos viesu zonā, tomēr izdodas nostāties vairākuma izspēlei.

25:24 min. "Dinamo" - "Severstaļ" 4:0Atkal vārti ar metienu no zonas līnijas - pēc Laura Dārziņa piespēles Oskars Cibuļskis "šauj" pa vārtiem un Smirjagins tiek pārspēts. Realizēti trīs no trim vairākumiem.

Mierīgi turpina spēlēt "Severstaļ", kuri izskatās samierinājušies ar iespaidīgo rezultātu, taču rīdzinieku spēle kļūst nedaudz paviršāka - pēdējo minūšu laikā viesi izveidojuši vairākus uzbrukumus, kas gan nebija pārāk bīstami, Kalniņš visus metienus viegli atvaira, un tad jau ripas kontroli pārņem "Dinamo" laukuma spēlētāji.

Pavisam nedaudz pietrūka Golovkovam līdz pirmajiem vārtiem KHL.

Otrais periods pusē un metienu attiecība 12 - 7 rīdzinieku labā.

30:55 min. "Dinamo" vaiākumā.Seši spēlētāji laukumā viesiem. Vojtehs Polāks atsēdēs komandas sodu.

Izdodas uzreiz sākt vairākuma izspēli, tribīnes pieprasa "piektos".

31:40 min. "Dinamo" - "Severstaļ" 5:0Pirmais pa metiem met Lauris Dārziņš, un Uvis Balinskis atsisto ripu zibenīgi ieraida vārtos. Uvim tie ir pirmie vārti KHL, taču rezultativitātes punktu ir vairāk, par trim rezultatīvām piespēlēm. Fantastiska skaitliskā vairākuma realizācija šodien rīdziniekiem - četri no četriem!

34:55 min. "Dinamo" mazākumā.Par spēli ar augstu paceltu nūju 2 soda minūtes nopelna Roberts Lipsbergs.

Tagad ilgstoši saspēlējas mūsu aizsardzības zonā viesi, bīstams moments pie Kalniņa vārtiem, bet Jānis burzmā pamana ripu un aizvirza to tālāk uz laukuma stūri.

"Severstaļ" ilgstoši saspēlējas, taču ripu nepazaudē. Jvsejevs izdara spēcīgu metienu, ripa lido pāri vārtiem. Ātri naomainās mūsējie, viesi atgriežas mūsu zonā. Ripa vēlreiz tiek izsista laukā. Pēc asa Mazura metiena Kalniņš ripu piespiež pie ledus.

"Dinamo" spēlē pilnā sastāvā.

Izmantojot rīdzinieku kļūdu aizsardzībā, viesi izveido uzbrukumu, taču tas ātri tiek neitralizēts.

Noslēdzies 2. periods.

Otrajā periodā abas komandas izdarīja pa astoņiem metieniem pa pretinieka vārtiem. Kopumā gan metienu attiecība ir par labu "Dinamo" - 17 pret 12.

Sācies 3. periods.

Atkal viens bīstams uzbrukums "Dinamo" izpildījumā, diezgan haotiski un nepārliecinoši spēlē Smirjagins.

Kagarļickis izdara metienu gaitā - Kalniņš ritu tver, taču tā nokrīt uz ledus - labi, ka metiens bija no distances un neviena no pretinieka spēlētājiem nebija tuvumā, lai tur[inātu uzbrukumu.

41:51 min. "Dinamo" vairākumā. Ugarovam par klupināšanu 2 soda minūtes.

Tribīnes, saprotams, pieprasa "sestos".

42:49 min. Šoreiz neizdodas realizēt vairākumu - Gints Meija nejauši klupina pretinieku un dodas uz sodīto soliņu.

Laužas uz vārtiem Indrašis, trijatā aptur viņu "Severstaļ" spēlētāji.

43:46 min. "Dinamo" mazākumā.Skatliskā sastāva pārkāpums... Sestito atsēdēs komandas sodu.

"Lielais" vairākums viesiem - trijatā ir mūsu spēlētāji.

44:20 min. "Dinamo" - "Severstaļ" 5:1No ļoti asa leņķa met Kagarļickis un ripa ielido vārtos.

Mazākums "Dinamo" turpinās - tagad par skaitliskā sastāva pārkāpumu...

Labi pacīnās Pavlovs viesu aizsardzības zonā, velkot laiku, un Sestito atgriežas laukumā, "Dinamo" ir pilnā sastāvā.

Spēles temps ir palielinājies, "Severstaļ" pēc vārtu guvuma ir atdzīvojušies un vairs neizskatās tik bezspēcīgi.

Tikmēr Minskā sensācija izpalika - SKA trešajā periodā guva četrus vārtus, taču vietējais "Dinamo" uzvarēja pamatlaikā ar 5:4.

Trešais periods pusē un spēle lielākoties rit "Dinamo" aizsardzības zonā, taču spēles temps ievērojami krities. "Severstaļ", izskatās, apzinās, ka vairs nespēj pacīnīties par uzvaru.

"Dinamo" mazākumā.Oskaram Cibuļskim 2 soda minūtes par Jurija Trubačova turēšanu ar rokām.

Vairākumu viesi sāk ar neprecīzu Polāka metienu, un ripa atstāj zonu. Atgriežas pie mūsu vārtiem "Severstaļ", nesteidzīgi saspēlējas, līdz tiek pie metiena - teicami spēlē Kalniņš.

"Dinamo" spēlē pilnā sastāvā.

"Dinamo" - "Severstaļ" 5:2Neatlaidīgi pacīnās mūsu vārtu priekšā Truņovs un pārspēj Kalniņu, raidot ripu vārtu augšējā stūrī.

"Dinamo" vairākumā.Miks Indrašis savā stilā, ceļā uz vārtiem mēģinot nomānīt Hohlovu, nopelna komandai vaorākumu.

Neveiksmīgi nospēlē Oskars Cibuļskis pie mūsu vārtiem, saņemot ripu no Kalniņa, tā izlido no laukuma un vairākums cauri - 2 minūtes Oskaram par ripas iezmešanu no laukuma.

"Severstaļ" pilnā sastāvā, un uzsāk uzbrukumu, turklāt nomainīts vārtsargs pret sesto laukuma spēlētāju.

Nu jau laukumā atgriežas arī Cibuļskis. Pie vārtiem izceļas asumi, Freibergs neitralizē Kazakovcevu. Līdz kautiņam nenonāk, un laukumā atgriežas Smirjagins.

Bičevskim neizdodas pārspēt Smirjaginu, labs uzbrukums bija šai maiņai, un skan spēles beigu signāls.

Spēle noslēgusies.

Arī nākamo spēli Rīgas "Dinamo" aizvadīs savā laukumā, kad ceturtdien, 5 janvārī, uzņems spēcīgo Maskavas CSKA vienību.

