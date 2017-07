Jau vēstīts, ka Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji nevarēs piedalīties Phjončhanas olimpiskajās spēlēs, tāpēc Kanādas izlases vadība gatavojas veidot sastāvu olimpiskajam turnīram no Amerikas hokeja līgā un Eiropā spēlējošajiem hokejistiem.

Par Kanādas izlases galveno treneri apstiprināts bijušais Vankūveras "Canucks" galvenais treneris Villijs Dežardēns, bet ģenerālmenedžeris būs Šons Bērks, kurš 18 sezonas bijis NHL klubu vārtsargs.

Gatavojoties olimpiskajām spēlēm, Kanādas izlase aizvadīs septiņus pārbaudes turnīrus, no kuriem pirmais notiks no 6. līdz 9. augustam Sočos. Kanādas izlases godu aizstāvēt dosies arī Rīgas "Dinamo" jaunpienācēji vārtsargs Pīterss, aizsargs Sloterijs un uzbrucējs Makmilans, kuri līdz ar to pretendēs uz vietu valstsvienībā arī olimpiskajās spēlēs.

Turnīrā Sočos Kanādu bez KHL klubu spēlētājiem pārstāvēs arī hokejisti, kuri nākamo sezonu pavadīs Šveices, Vācijas un Zviedrijas komandās.

Sočos spēkosies sešas komandas - KHL klubi "Soči", Sanktpēterburgas SKA, Magņitogorskas "Metallurg" un Pekinas "Kuņluņ Red Star", kā arī Krievijas un Kanādas olimpiskās izlases.