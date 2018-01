Tāpat kā piektdien Helsinkos, arī šī spēle aizritēja ātrā, dinamiskā tempā, komandām daudz spēlējot uzbrukumā. Šai mačā pārliecinošāki gan izskatījās "Jokerit", tomēr mājiniekiem izdevās pretoties viesu ātrajiem uzbrukumiem.

Spēles rezultāts tika atklāts pirmā perioda sākumā, kad dānis Niklass Jensens pārspēja Mantu Armali, un šis minimālais vienu vārtu pārsvars saglabājās līdz pat trešajam periodam, kurā komandas apmainījās ar vārtu guvumiem.



Trešās trešdaļas sākums "Dinamo" komandai izvērtās ļoti neveiksmīgs, kad pilnas divas minūtes nācās spēlēt trijatā pret pieciem pretiniekiem, un "Jokerit" šo "lielo" vairākumu izmantoja, gūstot otros vārtus.



Pēc tam gan arī somi tika sodīti par noteikumu pārkāpšanu — Miķelis Rēdlihs realizēja skaitlisko pārkāpumu, samazinot "Jokerit" pārsvaru līdz vieniem vārtiem. Pēc tam viesi palika četratā uz četrām minūtēm, taču šo vairākumu rīdzinieki nespēja izmantot.

Mača nogalē pārsvars bija laukuma saimnieku pusē, Mants Armalis pēdējā minūtē tika nomainīts pret sesto laukuma spēlētāju, tomēr "Jokerit" izdevās nosargāt sev labvēlīgo rezultātu un aizbraukt no Rīgas ar trim punktiem par uzvaru pamatlaikā.

Plašāku spēles aprakstu lasiet portāla "Delfi" teksta tiešraides arhīvā!



KHL spēle: Rīgas Dinamo - Jokerit

Nākamā spēle, kas Rīgas "Dinamo" būs priekšpēdējā šajā KHL sezonā, tiks aizvadīta jau pēc olimpiskās pauzes, 27. februārī Minskā, bet līdz tam daļa "Dinamo" spēlētāju Latvijas izlases sastāvā 4. februārī pārbaudes spēlē tiksies ar Kanādas hokeja izlasi, kas būs ceļā uz Phjončhanas olimpiskajām spēlēm. Rīgas klubam februārī paredzēts arī pārbaudes turnīrs Šveicē.

Spēles labākie momenti:

Spēles statistika:Metieni pa vārtiem: 20-24Iemetieni: 32-24Bloķēti metieni: 13-14Spēka paņēmieni: 23-12Laiks uzbrukumā: 12:07 - 11:59Soda minūtes: 10-14

Spēle noslēgusies.

Rīdzinieki aktīvi cīnās uzbrukuma zonā, ripa atstāj laukumu, iemetiens pie Ramo vārtiem.

Ramo atsit Indraša metienu. Uzbrukums turpinās. Vēl viena iespēja Miķelim, ripa lido garām vārtiem.

Armalis pamet vārtus, seši laukuma spēlētāji "Dinamo".

Ģirts Ankipāns pieprasa 30 sekunžu pārtraukumu.

Perioda beigās ievērojams pārsvars rīdziniekiem, bet viesi ļoti labi darbojas aizsardzībā.

Pamatlaiks tuvojas beigām, bet spēles temps joprojām ir augsts, komandas spēlē aktīvu uzbrukuma hokeju.

Tāla piespēle nonāk pie Meijas, tas piespēlē tālāk uz vārtu priekšu Batņam, taču mūsu uzbrucēju traucē pretinieku spēlētājs, neizdodas izdarīt metienu. Ripa paliek spēlē, Makmilans izcīna to pie apmales un piespēlē uz vārtu laukumu, bet ripa lido pa gaisu un Batņam to neizdodas uztvert. Labs moments pie Ramo vārtiem.

Stolerijs ar Makmilanu aizskrien uzbrukumā, Stolerijs izdara metienu, Makmilans vēl pamaina ripas lidojuma trajektoriju, bet ripa ir pie Ramo.

49:43 min. Abpusējs noraidījums.Batņam 2 soda minūtes par sitienu ar nūju, Peteram Reginam tāds pat pārkāpums un sods.

Vairākuma beigās Indrašis netrāpa pa ripu, pavisam nedaudz pietrūka līdz rezultāta izlīdzināšanai, patraucēja arī Ramo. "Jokerit" spēlē pilnā sastāvā.

Lūst metiens Dārziņam, ripa gan paliek pie mūsējiem un var turpināt vairākuma izspēli. Tribīnes auro "otros, otros", lieliska atmosfēra šodien arēnā.

Ramo pēc tāla Salmelas metiena ripu tver korpusā un aptur spēli.

Mūsējie uzreiz sāk vairākuma izspēli, bet ripa pamet zonu un slīd līdz pat Armalim. Neizdodas uzreiz atgriezties uzbrukuma zonā, pirmais vairākums tā arī pagājis.

45:05 min. "Dinamo" vairākumā.Spēle kļūst arvien nervozāka. Henri Tolvonens nopelna 2+2 soda minūtes: par klupināšanu un rupjību. Norāva ķiveri Balinskim somu hokejists un vēl paklupināja, kad Uvis devās uz nomaiņu.

Pujacam iespaidīgs spēka paņēmiens pret Joensū - tribīnes uzgavilē.

43:44 min. "Dinamo" - "Jokerit" 1:2 Pusotra minūte rīdziniekiem vairākumā, un tas tiek izmantots! Pēc Salmelas metiena no distances ripa tiek atsista, bet pie tās pirmais ir Miķelis Rēdlihs, kurš gūst savus 11. vārtus šosezon.

42:40 min. Noraidījums "Jokerit" komandā.2 soda minūtes Niklasam Jensenam par spēli ar augstu paceltu nūju. Tiesnesis pieslido pie Makmilana, lai pārliecinātos, vai nav pārsista seja ar asinīm.

Mazākums vēl turpinās, minūti un 10 sekundes rīdzinieki spēlēs četratā.

41:54 min. "Dinamo" - "Jokerit" 0:2 Viesiem izdodas realizēt skaitlisko vairākumu, Stīvs Mozess raida ripu caur Armaļa kājsargiem.

41:07 min. "Dinamo" mazākumā.Kamēr aizturētais sods, Rīgas "Dinamo" vēl pamanās izdarīt skaitliskā sastāva pārkāpumu un tagad pilnas divas minūtes būs jāspēlē trijatā pret pieciem "Jokerit" hokejistiem. Sodu izcietīs Batņa un Kulda.

Atkal aktīvi spēlē "Jokerit" un nopelna vairākumu.

Sācies 3. periods.

https://twitter.com/A_Kalnins/status/957651496748888067

Otrā perioda labākie momenti:

Otrā perioda statistika:Metieni pa vārtiem: 8-9Iemetieni: 16-10Bloķēti metieni: 6-5Spēka paņēmieni: 7-4Laiks uzbrukumā: 2:38 - 5:05Soda minūtes: 4-4

Noslēdzies 2. periods.

Līdz ar sirēnu metienu pa vārtiem izdara Ansi Salmela, Ramo ripu atsit.

Šo spēli "Arēnā Rīga" vēro arī Somijas izlases ģenerālmenedžeris, leģendārais Jāri Kurri.

"Dinamo" spēlē pilnā sastāvā.

Šajā mazākumā droši vārtos nospēlē Armalis, glābjot komandu vairākās epizodēs.

Makmilans teicami nospēlē mazākumā, kritienā piespēlē Pavlovam, kurš mēģina pārspēt Ramo, bet tiek traucēts. Bīstams un viesiem nepatīkams uzbrukums mūsējo izpildījumā.

36:40 min. "Dinamo" mazākumā.Huhtala izprovocē Indraši, Miks "noraujas" un dabū 2 soda minūtes.

"Dinamo" spēlē pilnā sastāvā.

"Jokerit" uzreiz sāk vairākuma izspēli. Saspēlējas, līdz mūsējiem izdodas izraidīt ripu no zonas. Tad Pavlovs pārtver ripu uz zonas līnijas un rīdzinieki iegūst vēl dažas sekundes. "Jokerit" atgriežas pie mūsu vārtiem, saspēlējas, Mozess izdara metienu, ripa lido garām vārtiem un atstāj zonu.

33:41 min. "Dinamo" mazākumā.2 soda minūtes Lipsbergam par klupināšanu.

Mants Armalis divreiz glābj komandu pēc divām skaistām "Jokerit" izspēlēm.

Mūsu vairākums noslēdzas ar Zīles plaukstas metienu, Ramo ripu tver cimdā. Pa burzmu sitienu pa kāju turpat saņēmis Miķelis Rēdlihs, bet šoreiz tiesneši pārkāpumu nefiksē.

"Jokerit" spēlē pilnā sastāvā.

Iemetiens pārcelts uz neitrālo zonā, jo iepriekšējā uzbrukumā Meija atradies vārtsarga laukumā un bijis kontakts ar Ramo.

Šoreiz mūsējie uzreiz nostājas vairākuma izspēlei, Indrašis izdara metienu, Ramo ar aizsargcimdu atsit. Uzbrukums turpinās, un pēc Dārziņa metiena Ramo ripu tver cimdā, apturot spēli.

28:43 min. "Dinamo" vairākumā.Ātri vien viesi nopelna nākamo noraidījumu, šoreiz 2 soda minūtes Sami Lepistem par Zīles bloķēšanu.

Viesi neļauj uzsākt uzbrukumu, un tad laukumā jau atgriezies Risanens.

Otrajā vairākuma minūtē Indraša maiņa nostājas vairākuma izspēlei, saspēlējas, pēc Galviņa metiena ripa atsitas pret Meki un lido laukuma tīklā.

Antila izraida ripu tālu prom līdz otram laukuma galam, pēc tam vēlreiz ripa tiek izspēlēta prom no "Jokerit" zonas. Tā pavadīta pirmā minūte, mēģinot ieiet zonā.

26:17 min. "Dinamo" vairākumā. Pret Pavlovu neitrālajā zonā rupji nospēlē Rasmuss Risanens un saņem 2 soda minūtes.

Ūjina "Jokerit" fani - tiesnesis viesu izpildījumā fiksējis tīšu aizmuguri.

Dārziņš gandrīz no negatīva leņķa izdara metienu, cerot uz rikošetu un šauro spraugu pie vārtu stabiņa, Ramo visu aizsedzis.

Arēnā dežūrējošie mediķi tiek pie suvenīra — ripas, un tā, saprotams, netiek izmesta atpakaļ laukumā, jo ar to vārtus guva pretinieki. Mazās līdzjutēju māņticības.

Lepiste izdara viltīgu piespēli pa diagonāli gar vārtiem, bet O'Nīls nespēj uztvert ripu, izslidojot no aizvārtes, lai iesistu to tukšajā vārtu stūrī, jo Armalis gaidīja metienu no otras puses.

Galviņš ir palicis uz ledus, kamēr komandas biedri devušies uzbrukumā, ko pārtrauc tiesneša svilpe. Pie Galviņa aizskrien komandas ārsts, izrādās, ka hokejistam vienā no epizodēm pa vaigu trāpīts ar nūju. Būs pamatīgs zilums, bet savainojuma nav.

Moments pie Ramo vārtiem, kas beidzas ar Huhtalas un Miķeļa Rēdliha pagrūstīšanos. "Jokerit" vārtsargs ripu ir piespiedis pie ledus pie paša vārtu stabiņa.

Plaši, aktīvi saspēlējas "Jokerit" veidojot uzbrukumus, arī aizsardzībā viesi darbojas agresīvi, atņemot ripu mūsējiem. Perioda pirmajās minūtēs pārliecinoši dominē "Jokerit".

Sācies 2. periods!

Pirmā perioda labākie momenti:

Pirmā perioda statistika:Metieni pa vārtiem: 3-8Iemetieni: 6-8Bloķēti metieni: 6-4Spēka paņēmieni: 6-6Laiks uzbrukumā: 2:53 - 4:12Soda minūtes: 0-2

Noslēdzies 1. periods.

Ilgstošs "Jokerit" uzbrukums perioda beigās, Armalis vairākkārt glābj komandu bīstamās situācijās.

Armalim neizdodas uztvert ripu pēc Mozesa metiena, kad apkārt ir pretinieka spēlētāji, arī mūsu aizsargiem neizdodas to pasist uz priekšu, bet paveicas, ka nākamais metiens ir garām vārtiem.

"Jokerit" spēlē pilnā sastāvā.

Rīdzinieki uzreiz sāk vairākuma izspēli rīdzinieki, gandrīz pazaudē ripu, turpina kombināciju izspēli, līdz metiena pozīcijā nonāk Zīle, kura mesto ripu bloķē. Zīlem tas bija otrs metiens pa vārtiem šajā vairākumā.

Meija aizsardz Ramo skatu uz laukumu, taču "Jokerit" vārtsargs vēlreiz glābj komandu no vārtu zaudējuma pēc Razgala metiena, kurš mērķēja vārtu tālajā augšējā stūrī.

14:53 min. "Dinamo" vairākumā.Jevpalovs steidz apkaļ ripai uz mūsu aizsardzības zonu, viņu bortā iegrūž Palola un saņem 2 soda minūtes par grūdienu ar nūju.

Kulda pārtver ripu vidus zonā, uzsāk uzbruumku, piespēlē uz laukuma vidu Lipsbergam, kurš izdara metienu pa vārtiem, Ramo ripu atvaira.

Līdz perioda beigām atlikušas astoņas minūtes, un rīdziniekiem izdodas vairāki bīstami uzbrukumi, sanāk turēt līdz pretiniekiem tempā un dinamikā, kas ļauj veidot pretuzbrukumus.

Viesiem ievērojams pārsvars — rīdzinieku uzbrukumi līdz Ramo vārtiem neaiziet.

Šodien KHL sezonu noslēdza Latvijas izlases aizsargs Artūrs Kulda un Pekinas "Kuņlun Red Star". Čempionāta pēdējā spēlē Ķīnas klubs piedzīvoja "sauso" zaudējumu, ar 0:4 piekāpjoties Astanas "Baris". Gagarina kausa izcīņai "Kuņluņ Red Star" nekvalificējās, Austrumu konferencē ieņemot 12. vietu.

06:39 min. "Dinamo" - "Jokerit" 0:1 Pret apmali atsitušos ripu uztver Niklass Jensens un ar metienu tuvajā augšējā stūrī pārspēj Armali.

Salmela izdara tālu, spēcīgu metienu, Ramo metiena brīdi neredz, taču ripu aptur.

Meija bloķē spēcīgu Lepistes metienu, O'Nīla izgājienu aptur Galviņš — ļoti aktīvi uzbrukumā spēlē "Jokerit". Spēles sākums līdzīgs kā pirms divām dienām Helsinkos, ar augstu spēles tempu.

Pirmais uzbrukums uz "Jokerit" vārtiem, Razgals laužas uz priekšu, viņu aptur pretinieku aizsargi.

Viesi iesāk aktīvi - jau pirmajās minūtēs ilgstošs uzbrukums, vairāki metieni, ripa gan lido garām vārtiem, gan tiek bloķēta.

Spēle sākusies!

Pretinieku komandas himnas atskaņojumu šoreiz "Arēnā Rīga" pavada skaļš koris — Rīgā tradicionāli ir ieradies ievērojams skaits "Jokerit" atbalstītāju. Esot atbraukuši astoņi autobusi, līdz ar to tribīnes ir pilnākas nekā parasti.

Otro spēli pēc kārtas "Dinamo" vārtus sargās Mants Armalis, "Jokerit" vārtos šoreiz būs Karri Ramo.

Šodien dzimšanas diena ir "Dinamo" uzbrucējam Laurim Dārziņam — portāls "Delfi" pievienojas apsveicējiem un novēl vārtus un uzvaras!

https://twitter.com/hcDINAMORIGA/status/957611270588588033

Kamēr KHL čempionātā būs pārtraukums, Rīgas "Dinamo" hokejistiem atvaļinājuma nebūs - rīdzinieki Šveicē piedalīsies starptautiskā turnīrā, kurā spēlēs četras komandas.http://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/rigas-dinamo-olimpisko-spelu-laika-piedalisies-turnira-davosa.d?id=49614027

Pēc šīs spēles KHL čempionātā būs mēnesi ilgs pārtraukums. Pēc olimpiskās pauzes februāra beigās Rīgas "Dinamo" būs atlicis aizvadīt tikai divas spēles - izbraukumā Minskā pret vietējo "Dinamo" un vēlreiz pret "Jokerit" Rīgā 1. martā.

Ar Helsinku klubu rīdzinieki tiekas otro reizi pēdējo triju dienu laikā — piektdien Somijas galvaspilsētā "Dinamo" skaistā spēlē izcīnīja pārliecinošu uzvaru, pārtraucot septiņu zaudējumu sēriju.http://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/rigas-dinamo-zaudejumu-seriju-partrauc-ar-skaistu-uzvaru-helsinkos-par-jokerit.d?id=49684139

Aizvadot 54. spēli šajā Kontinentālās hokeja līgas (KHL) čempionātā, Rīgas "Dinamo" šodien "Arēnā Rīga" uzņem Helsinku "Jokerit" spēlētājus.