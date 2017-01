Abām komandām šī spēle faktiski neko neizšķīra - rīdzinieki jau iepriekš bija zaudējuši cerības turpināt sezonu ar "play off" turnīru, arī Hantimansijskas klubs saglabāja vien teorētiskas izredzes iegūt astoto vietu Austrumu konferences kopvērtējumā.

Šī situācija atainojās arī spēles raksturā un rezultātā - pirmie divi periodi noslēdzās bez vārtu guvuma, lai gan par apātisku maču nebūt nevarēja saukt, bija labas vārtu gūšanas iespējas gan viena, gan otrai komandai.



Mača rezultātu atklāja rīdzinieki, kad Koltinam Gilīsam sanāca pielabot ripas lidojumu, ieraidot to vārtu augšējā stūrī - 1:0. "Dinamo" uzbrucējam šie bija pirmie vārti pēc 18 spēļu pārtraukuma.

Tomēr noturēt šo minimālo pārsvaru mājiniekiem neizdevās, sešas minūtes pirms pamatlaika beigām, kad uz sodīto soliņa bija Roberts Lipsbergs, viesi rezultātu izlīdzināja - 1:1.



Pagarinājumā vairākas labas izdevības bija Mikam Indrašim, Kalniņš savukārt glāba komandu šajā laukuma pusē, un uzvarētājs bija jānosaka ar pēcspēles metieniem, kuros veiksmīgāki izrādījās rīdzinieki. Jānis Kalniņš atvairīja visus trīs metienus, bet uzvaras vārti tika Filipam Toluzakovam.

Plašāku spēles aprakstu lasiet portāla "Delfi" teksta tiešraides arhīvā!



Šodien rīdzinieki uzsāk priekšpēdējo mājas spēļu sēriju šajā sezonā. Sākot ar šodienu, ar dienas pārtraukumu "Dinamo" tiksies ar Hantimansijskas "Jugra", Astanas "Baris" un Jekaterinburgas "Avtomobiļist".

Mūsu šodienas pretinieki "Jugra" vairs tikai teorētiski var iekļūt Gagarina kausa izcīņā, jo ieņem 13. vietu Austrumu konferences tabulā, no kārotās astotās vietas atpaliekot par 16 punktiem, kamēr rīdzinieki ir zaudējuši jebkādas izredzes uz čempionāta turpinājumu "play off" turnīrā. Redzēs, kā šī situācija ietekmēs abu komandu sniegumu šodien. KHL Austrumu konferences kopvērtējums:

"Arēnā Rīga" skan abu valstu himnas un tūlīt spēle būs sākusies.

Spēle sākusies!

Pirmajā minūtē spēle rit "Dinamo" aizsardzības zonā, bet vairāk gar apmalēm, līdz Aleksandrs Ugoļņikovs izdara spēcīgu, tālu metienu pa vārtiem, Kalniņš ripu tver.

01:52 min. "Dinamo" vairākumā.Ņikita Dvurečenskis pret Galviņu nopelna 2 soda minūtes par klupināšanu.

Ne pārāk labs vairākuma sākums Bičevska maiņai, ripa atstāj "Jugra" zonu. Turpina Meijas maiņa, Skvorcovs izdara metienu pa vārtiem, Aleksandrs Šaričenkovs ripu uztver. Mūsējie turpina uzbrukumu. Galviņš izdara metienu no zilās līnijas, to neviens nepielabo, un ripa lido garām vārtiem. Pa to laiku Dvurečenskis jau atgriežas laukumā.

05:31 min. "Dinamo" vairākumā.Ātrs uzbrukums Indraša un Dārziņa izpildījumā beidzas ar viesu vārtsarga noraidījumu, kurš klupina Lauri. Sodu atsēž uzbrucējs Kirils Beļajevs.

Reālākā vārtu gūšanas iespēja šai vairākumā Koltonam Gilīsam, taču Šaričenkovs pagūst pielikt kājsargu ripai priekšā. Cibuļskis izdara metienu, bet atsisto ripu pirmais uztver viesu spēlētājs. Arī šis vairākums paliek nerealizēts.

Kārtējo reizi labu spēli demonstrē rīdzinieku ceturtā maiņa, divas reizes Kulda no labas pozīcijas mēģina pārspēt viesu vārtsargu. Izskatās, ka noraidījumi spēles sākumā ir izsituši no ritma "Jugra" komandu, iniciatīvu pārņēmuši mājinieki.

10:34 min. "Dinamo"mazākumā.Jevgeņijs Kuļiks ar aktīvu spēli nopelna savai komandai pirmo vairākumu - cīņā par ripu pie apmales Koltons Gilīsa nūja iestrēgst starp viesu aizsarga ekstremitātēm.

"Jugra" uzreiz sāk ar vairākuma izspēli, neizdodas mūsējiem izraidīt ripu, to uz zilās līnijas aptur Kurjanovs. Nākamajā epizodē jau Kalniņš glābj komandu.

Otra mazākuma minūte sākas ar spēli "Jugra" zonā, kur rīdziniekiem izdodas ieraidīt ripu. Viesi atgriežas pie Kalniņa vārtiem, Ļudučins izdara efektīgu metienu, bet laukumā jau atgriežas Gilīss.

Andrejs Ankudinovs individuāli tiek līdz Kalniņa vārtiem, taču mūsu vārtsargam izdodas veiksmīgi nospēlēt, un metiens pa vārtiem neseko, uzbrucējs ar visu ripu tiek "aizbīdīts" garām vārtiem.

Spēle rit raitā tempā, maz pārtraukumu. Metieni pa vārtiem - 7 pret 6 "Dinamo" labā.

Perioda beigās ievērojamu spiedienu nākas izturēt rīdziniekiem, mūsējie ilgstoši tiek iespiesti savā aizsardzības zonā.

Varfolomejevs ar plaukstas metienu no tuvas distances izlīdzina metienu statistiku - 7 pret 7. Ripa lido Kalniņam tieši pa emblēmu, mūsu vārtsargs ripu bez problēmām tver.

Ļudočinam neizdodas apstrādāt ripu, ko viņš saņem Kalniņa vārtu tuvumā, metiens sanāk samocīts un rīdzinieku vārtsargs ripu uztver. Bīstama epizode perioda noslēgumā.

Noslēdzies 1. periods.

Sācies 2. periods.

Arī otrā perioda sākumā iniciatīva pieder viesiem.

Golovkovs izdara metienu pa vārtiem, Kulda steidzas uz vārtu priekšu uztvert iespējamo atsisto ripu, taču Šaričenkovs to aptur.

Viesiem bīstams rikošets pēc Toluzakova metiena, paveicas, ka ripa uzkrīt virsū "Jugra" vārtsargam.

Dvurečenskis pats tiek līdz Kalniņa vārtiem, gandrīz nomāna mūsu vārtsargu, tomēr Kalniņš ir nosedzis vārtus un ripa paliek pie kājsarga. Seko pretuzbrukums, jo ripu uztver Indrašis.

Ankudinovs mēģina izurķēt ripu no Kalniņa cimda apakšas, kad tā pēc viņa metiena piespiesta pie ledus, izceļas nelieli asumi.

Labi spēlē aizsardzībā abas komandas, salīdzinoši maz notikumu abu vārtu priekšā.

Perioda vidū lielāka iniciatīva ir "Jugra", kuri ar presingu "Dinamo" aizsardzības zonā neļauj uzsākt uzbrukumu, atgūst ripu un paši var apdraudēt Kalniņa vārtus. Viesu ceturtā maiņa iespiež mūsējos zonā, acīmredzami pagurusi rīdzinieku maiņa, līdz skan tiesneša svilpe un var nomainīties.

Vairākas minūtes netiek dinamieši pat ne līdz "Jugra" vārtiem, bet pat viesu aizsardzības zonā. Pretinieki izskatās atguvuši pārliecību, no kuras viņus izsita pirmā perioda sākuma noraidījumi.

Sešas minūtes atlikušas otrajā periodā, un beidzot uzbrukums rīdzinieku izpildījumā - vispirms Galviņš, tad Golovkovs ar labu metienu patraucē Šaričenkovu, kurš ļoti ilgi bija atstāts bezdarbībā.

Cibuļskis saņem piespēli vārtu tuvumā, neliels dribls un Oskars var netraucēti izdarīt metienu, "Jugra" vārtsargs ripu atsit ar cimdu.

Zīle saņem ripu pie vārtiem, taču pret viņu labi nospēlē Valentenko, traucējot Kristapam izdarīt metienu. Zīle mēģina pārspēt Šaričenkovu, ar vienu roku turot nūju, taču metiens sanāk samocīts.

Periods noslēdzas ar bīstamu "Jugra" uzbrukumu, Lapenkovs pie vārtiem gaida piespēli, Zīle ir turpat un gandrīz izceļas kautiņš, aizsargājot savus vārtus.

Noslēdzies 2. periods.

Šodienas spēli klātienē "Arēna Rīga" vēro 3384 skatītāji.

Otrajā vairāk metienu pa vārtiem bijis "Jugra" izpildījumā - 11 pret 8 viesu labā. Arī kopumā vairāk metienu bijis pa Kalniņa vārtiem - 18 pret 16.

Sācies 3. periods.

Periods sākas ar uzvarētu iemetienu un Miks Indrašis pacīnās aiz vārtiem, tomēr pretinieks neļauj apdraudēt savus vārtus, un ripa pamet "Jugra" zonu.

Perioda sākums aktīvs abām komandām, tagad vairāk pa vārtiem met rīdzinieki, Kalniņš pagaidām spēlē nav iesaistījies.

"Dinamo" - "Jugra" 1:0Beidzot izdodas kādai no komandām gūt vārtus. Gilīss labi nospēlē vārtu priekšā, un Jerofejevs var izdarīt tālu raidījumu "devītniekā", ko pielabo Gilīss, atklājot spēles rezultātu.

Tiesneši pieprasa videoatkārtojumu, taču lemj, ka vārtu guvums skaitāms.

1:0 ir "slidens" rezultāts, un viesi aktīvi turpina uzbrukt.

"Jugra" otrā maiņa izveido ātru, bīstamu pretuzbrukumu. Kalniņš glābj komandu.

Rīdzinieki labi spēlē aizsardzībā, novirzot spēli uz laukuma stūriem, pretinieki tomēr neatlaižas un cenšas izlīdzināt rezultātu.

53:01 min. "Dinamo" mazākumā.Disciplinārais sods Lipsbergam par simulāciju...

Lieliska izdevība rīdziniekiem - Dārziņš ielido "Jugra" zonā, piespēlē atpakaļ Bičevskim, kurš aizsteidzies līdz maiņas biedram, skaista saspēle un Dārziņš netrāpa tukšos vārtos.

Ilgstoši saspēlējas viesi, tad divi metieni pēc kārtas. Abas reizes Kalniņš nospēlē pārliecinoši. Ripa tiek pieturēta un mūsējie var nomainīties.

54:02 min. "Dinamo" - "Jugra" 1:1Tomēr izdodas viesiem pārspēt Kalniņu. Jegors Ivanovs neviena netraucēts vārtu priekšā saņem ripu un ieraida to vārtos.

Domīgi uz komandas soliņa rīdzinieku treneri - perioda beigās neļauj "Jugra" pietuvoties saviem vārtiem, taču arī mūsējie laicīgi aptur viņu uzbrukumus, iekams tiek apdraudēti vārti. Azartiskas raušanās uzbrukumā nav ne vienā, ne otrā pusē, spēle lielākoties rit neitrālajā zonā un zonas līnijas tuvumā.

"Jugra" pieprasa 30 sekunžu pārtraukumu.

Noslēdzies pamatlaiks.

Trešajā periodā vairāk pa vārtiem atkal meta viesi - 7 pret 6 viņu labā.

Sākas pagarinājums.

Varfolomejevs laužas uz vārtiem, Cibuļskis viņu sedz un iestumj apmalē. Seko pretuzbrukums, bet neveiksmīgi nospēlē Bičevskis un ripa tika pārtverta. Bīstams moments pie Kalniņa vārtiem, Ivanovs apslido vārtus un izdara metienu, stabs glābj mūsējos no zaudējuma.

Vēl viens metiens pa Kalniņa vārtiem, Šulakovs mūsu vārtsargu tomēr nepārspēj. Rīdzinieki atbild ar Indraša metienu - rikošets un ripa atstāj laukumu.

Ļoti tāls metiens Sestito izpildījumā, ripa lido garām vārtiem, pretuzbrukums un tas pats Sestito teicami nospēlē aizsardzībā.

Noslēdzies papildlaiks.

Līdz ar to šā mača uzvarētājs tiks noteikts pēcspēles metienos.

"Bullīšus" iesāk rīdzinieki - Gints Meija pret Šaričenko, trāpa pa vārtu stabiņu.

"Jugra" kapteinis Antons Kurjanovs Kalniņu nepārspēj, trāpa ķermenī.

Dārziņš nenomāna Šaričenko, ripa Laurim nomūk no lāpstiņas un metiens nesanāk.

Aleksejevs mēģina ripu iemest caur kājsargiem, Kalniņš atkal nospēlē precīzi, uzminot, kā pretinieks gribēs viņu pārspēt.

Toluzakovs iemet skaistus vārtus, nomāna vārtsargu, kurš nokrītuz ledus, un uzbrucējs ripu pārceļ viņam pāri, augšējā vārtu stūrī.

Ivanovs otrreiz Kalniņu nepārspēj, metiens atvairīts, un "Dinamo" šo maču noslēdz ar iegūtiem diviem punktiem.

Tādējādi Rīgas "Dinamo" izcīna trešo uzvaru pēc kārtas. Nākamais mačs "Arēnā Rīga" jau ceturtdien, 26. janvārī, pret Astanas "Baris".