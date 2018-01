Rīdziniekiem šī bija ceturtā neveiksme pēc kārtas piecos mačos janvārī. Nākamo spēli Rīgas "Dinamo" aizvadīs sestdien, kad pie Rīgas "84. vidusskolas atklātajā laukumā ar Minskas "Dinamo" aizvadīs "Winter Ice Break" maču.

Rīgas "Dinamo" tikai brīžiem spēlē "uzplaiksnīja" uzbrukumā, bet mača lielāko daļu pārsvars piederēja "Amur" hokejistiem. Visas spēles laikā rīdzinieki izdarīja 19 metienus pa vārtiem, bet pretinieki pa Jāņa Kalniņa sargātajiem vārtiem veica 30 metienus.

Rīgas "Dinamo" labā divus vārtus guva Miķelis Rēdlihs, bet vienus - Ansi Salmela. Tikmēr visiem vārtu guvumi Vjačeslavam Ušeņinam, Aleksejam Bivaļcevam, Aleksandram Frolovam un Aleksandrs Pikaram.

KHL spēle: Rīgas Dinamo - Amur

Rīgas Dinamo - Amur. Spēles statistikaMetieni pa vārtiem: 19 (7+5+7) - 30 (13+9+8)Uzvarēti iemetieni: 24 (8+10+6) - 26 (10+9+7)Spēka paņēmieni: 13 (6+6+1) - 11 (5+3+3)Bloķēti metieni: 8 (4+3+1) - 11 (2+3+6)Soda minūtes: 6 (4+0+2) - 4 (2+0+2)

Viesu rindās par labāko atzīts Aleksandrs Piakrs, kurš guva uzvaru nesošos vārtus. Rīdzinieku rindās labākais divu vārtu autors Miķelis Rēdlihs.

Rīgas Dinamo - Amur 3:4. Spēle noslēgusiesPēdējās 2 minūtēs tā arī nebija neviena pārtraukuma, lai pēc iespējas atrāk varētu nomainīt Kalniņu pret sesto laukuma spēlētāju. Tas izdevās tikai nepilnas 40 sekundes pirms beigām, bet atlikušajā laikā īsti pretinieku zonā neizdevās nostiprināties.

Pamatlaika pēdējās 2 minūtes

Amur nolēmuši tikai aizstāvēties. Pilnībā iniciatīva atdota mājiniekiem, bet Rīgas Dinamo hokejistus uz zilās līnijas sagaida četri pretinieki.

Makmilans lielā ātrumā apspēlē četrus pretiniekus, bet viņam traucē izdarīt metienu.

Pēc pamatīgās uguņošanas perioda pirmajā daļā spēle nedaudz rimusies un atkal komandas darbojas prātīgāk. Arvien mazāk laika, lai rīdzinieki atspēlētos.

Vētraini Dinamo uzbrūk vienādos sastāvos un bija tuvu, lai gūtu ceturtos vārtus. Kur rīdzinieki bija pirmos divus periodus?

47:39 min. Rīgas Dinamo - Amur 3:4Spēlējot četriem pret četriem, Salmela ar plaukstas metienu samazina rezultāta starpību līdz minimumam.

47:18 min. Rīgas Dinamo noraidījumsZīle saņem uzbrukumā sodu par bloķēšanu.

46:29 min. Rīgas Dinamo vairākumsRīdzinieki pamodušies! Indrašim laba iespēja, bet jau pēc mirkļa pretinieki pārkāpj noteikumus.Aizturētā soda laikā Rīgas Dinamo labi saspēlējās, izdarīja divus bīstamus metienus, bet tad Amur pārtver ripu un līdz ar to arī atskan tiesnešu svilpe

45:35 min. Rīgas Dinamo - Amur 2:4Rīdzinieki saglabāja ripu uzbrukuma zonā, tā nonāca pie Salmelas, kurš atdeva perfektu piespēli Miķelim - Rēdliham atlika iemest tukšos vārtos!https://twitter.com/ViasatSport_LV/status/954073677850652673

Ankipāns pēc diviem ātri zaudētiem vārtiem spiests ņemt 30 sekunžu pārtraukumu.

43:17 min. Rīgas Dinamo - Amur 1:4Vairākas rīdzinieku kļūdas noved pie vēl viena vārtu zaudējuma. Zahorna atstāja ripu aiz sevis slidojošam Pikāram, kurš ar plaukstas metienu raida ripu Kalniņa vārtos.

42:18 min. Rīgas Dinamo - Amur 1:3Divi Amur hokejisti izslidoja pret vienu aizsargu. Ļitovčenko uzmet pa Kalniņa kājsargiem, ripa atlec otrā pusē pie Frolova, kurš iemet tukšos vārtoshttps://twitter.com/ViasatSport_LV/status/954072156446625793

Galviņam labs metiens no zilās līnijas. Viens no retajiem metieniem vārtu rāmī no distances.

Sākas 3. periods

Video: 2. perioda labākie momenti

Rīgas Dinamo - Amur 1:2. Statistika pēc 2. periodaMetieni pa vārtiem: 12 (7+5) - 22 (13+9)Uzvarēti iemetieni: 18 (8+10) - 19 (10+9)Spēka paņēmieni: 12 (6+6) - 8 (5+3)Bloķēti metieni: 7 (4+3) - 5 (2+3)Soda minūtes: 4 (4+0) - 2 (2+0)

Rīdzinieki nospēlētajās 40 minūtēs izdarījuši 12 metienus pa pretinieku vārtiem. Par šādu statistiku treneri nevar būt priecīgi.

Rīgas Dinamo - Amur 1:2. Noslēdzies 2. periods

Salmela kļūdās savu vārtu tuvumā, bet izdodas glābt situāciju. Somu aizsargs gandrīz uzdāvināja "golu" pretiniekiem.

Meija labi turēja ripu un asi piespēlēja gar vārtiem. Kulda pielaboja ripu, bet Metsola atvaira šo ripu. Bīstamākais moments rīdzinieku izpildījumā pēdējās minūtēs.

Video: 1. perioda labākie momenti

Komandas cīnās par iniciatīvu, vairāki iemetieni, bet pie momentiem neviena komanda netiek. Lai gan ātrumi ir pietiekami lieli, vizuāli izskatās, ka komandas kaut kā mierīgi darbojas.

Pārvarējuši Rīgas Dinamo pirmo minūšu ofensīvu periodā, Amur pārņēmuši iniciatīvu un tagad jau Kalniņam daudz darba. Daudz dzīvīgāks periods salīdzinot ar pirmajām 20 minūtēm

Frolovs pietuvojās Kalniņam un aizsegā meta - rīdziniekus glābj vārtu stabs

Rīdzinieki pārņēmuši iniciatīvu, daudz aktīvāk spēlē nekā pirmajā periodā. Pagaidām gan ripa neiet vārtos

Bičevskim labs izgājiens pa kreiso malu, bet aizsargi patraucē izdarīt metienu no nūjas neērtās puses.

Pēc Ališauska viegla uzmetiena vārtu virzienā Bērziņš centās pielabot ripu. Nesanāca.

Sākas 2. periods

Video: Amur otrais vārtu guvums

Rīgas Dinamo - Amur 1:2. 1. perioda statistikaMetieni pa vārtiem: 7 - 13Uzvarēti iemetieni: 8 - 10Spēka paņēmieni: 6 - 5Bloķēti metieni: 4 - 2Soda minūtes: 4 - 2

Noslēdzies 1. periods

Salmelam laba metiena pozīcija, bet garām vārtiem.

18:56 min. Rīgas Dinamo - Amur 1:2 Miķelis Rēdlihs saņēma piespēli no Indraša vārtu tuvumā, pēc nelielas pauzes viņš skaisti raida ripu devītniekā.

17:33 min. Rīgas Dinamo vairākumsArī Amur pārkāpj noteikumus uzbrukuma zonā. Paklupināts Salmela.

Zīlem spēcīgs metiens uzreiz pēc uzvarēta iemetiena. Viesu vārtsargs tver ripu.

14:51 min. Rīgas Dinamo - Amur 0:2Soģi skaita vārtu guvumu. Pretinieka rīcībā nebija spēle ar kāju, tādējādi gols tiek fiksēts.

Ripa ielido rīdzinieku vārtos, bet Rīgas Dinamo treneri pieprasa pārbaudīt vārtu guvuma atbilstību noteikumiem. Pēc piespēles gar vārtiem ripa trāpa pa slidu un ielido vārtos, bet tagad jāgaida, kā lems video soģi.

Spēlējot jau vienādos sastāvos, Amur turpina darboties kā vairākumā. Kalniņam izdodas tvert ripu un dot atelpu rīdziniekiem, kā arī iespēja nomainīt sastāvu.

Rīgas Dinamo pilnā sastāvā

Amur teicami saspēlejas, bet metiens labā situācijā ir garām Dinamo vārtiem.

11:24 min. Rīgas Dinamo mazākumsPēc vairākuma un gūtajiem vārtiem Amur turpina savus uzbrukumus. Un tos varēs turpināt, jo Indrašis arī uzbrukumā izpelnās noraidījumu. Līdzīgi kā Dārziņam, sods par klupināšanu

Vairākumā beidzot ir kādi uzbrukumi, tiesa, vienas komandas izpildījumā - pēc Amur uzbrukuma atkal glābj Kalniņš. Rīdzinieki pilnā sastāvā

10:00 min. Rīgas Dinamo - Amur 0:1Uzreiz pēc Dārziņa atgriešanās laukumā Vjačeslava Ušeniņa metiens no zilās līnijas ir precīzs. Kalniņš neredzēja ripas lidojumu.

Amur bīstami uzbrūk un Kalniņš pirmo reizi pa īstam iesaistās spēlē.

Amur ir ceturtie labākie līgā vairākumā (realizēti 22,5 % vairākumu). Rīdzinieki ir 16. vietā mazākuma nosargāšanā

7:55 min. Rīgas Dinamo mazākums Dārziņš uzbrukumā aiz vārtiem pārāk centīgi darbojās un paklupināja pretinieku.

Pirmās piecas minūtes aizritējušas bez īpaši bīstamiem uzbrukumiem. Diezgan uzmanīgi spēlē komandas.

Šovakar Arēnā Rīga ir nedaudz skaļāk, dzirdamas arī bungas, tomēr fanu sektors atkal ir tukšs. Tajā izklāts liels Rīgas Dinamo krekls ar atbalstu Raganai Jurčikam. Strīds starp faniem un Dinamo vadību turpinās

Jau pirmajās sekundēs rīdziniekiem pirmais metiens pa vārtiem, bet bīstamāks uzbrukums otrajā minūtē padodas Amur - Kalniņš glābj pēc Blogova metiena no tuvas distances, bet metiena leņķis bija ļoti šaurs.

Spēle sākusies

Rīdzinieku vārtus šodien sargās Jānis Kalniņš. Viesiem Juha Metsola sargās vārtus.

Izskanējušas valstu himnas. Drīz sāksies spēle.

Komandas izslido laukumā, bet pirms cīnas būs neliela svinīgā ceremonija.2008. gada septembrī Rīgas Dinamo un Amur aizvadīja KHL pirmo spēli un pirmos vārtus KHL vēsturē guva Aleksandrs Ņiživijs. Šovakar KHL viņu suminās un saņems īpašu ripu kā pirmā "gola" autors.

Ja Rīgas Dinamo kā pirmā no Rietumu konferences komandām zaudēja cerības uz play-off, tad Amur šobrīd cīnās par astotnieku Austrumu konferencē.

Rīdziniekiem šī ir pēdējā spēle pirms sezonas "naglas" - spēles atklātā laukumā, kas jau šo sestdien.http://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/rigas-dinamo-sola-lidzjutejiem-neaizmirstamu-winter-ice-break-speli.d?id=49651799

Rīgas Dinamo un Amur šajās sezonās aizvadījuši 24 spēles. Pamatlaikā rīdziniekiem ir 13 uzvaras, bet pretiniekiem - astoņas. Savās mājās rīdzinieki ir uzvarējuši četras no pēdējām piecām savstarpējām spēlēm. Savukārt iepriekšējā abu komandu tikšanās bija pirms dažām nedēļām Habarovskā, kur ar 3:1 uzvarēja mājinieki.http://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/krisjanis-redlihs-uzdavina-vartus-rigas-dinamo-khl-pedeja-spele-sogad-zaude-habarovska.d?id=49575337

Ja lielākā daļa rīdzinieku astoņu dienu pauzi izmantoja, lai uzlabotu fizisko formu pirms sezonas pēdējām spēlēm, tad komandas kapteinim Mikam Indrašim bija jāceļo uz KHL Zvaigžņu spēli.http://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/indrasis-khl-zvaigznu-spele-izcelas-ar-vartiem-un-rezultativu-piespeli.d?id=49639675

Iepriekšējo maču rīdzinieki aizvadīja 10. janvārī, kad nespēja neko likt pretī Kazaņas "Ak Bars". http://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/rigas-dinamo-piedzivo-kartejo-zaudejumu-fani-tribines-turpina-protestu.d?id=49630527

Rīgas Dinamo ceturtdien pēc vairaku dienu pauzes atsāk janvāra mājas spēļu maratonu - sovakar "Arēnā Rīga" viesojas Habarovskas "Amur". Spēles sākums pulksten 19:30.