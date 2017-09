Rīgas "Dinamo" sezonas sākums ir ļoti neveiksmīgs, un klubs piedzīvojis 10 zaudējumus pēc kārtas, bet 14 spēlēs izcīnījis tikai piecus punktus. Lai arī Savickis iepriekš teicis, ka galvenajam trenerim Sandim Ozoliņam uzticības kredīts ir liels, tomēr viņš apsver meklēt palīdzību pie pieredzējušiem speciālistiem.

"Par trenera korpusu šobrīd negribētu izteikties, bet mēs apsveram vairākas iespējas, lai izvestu komandu no neveiksmju sērijas. Hārtlija piesaistīšana ir viens no variantiem, bet es nevēlos to apspriest publiski," teica Savickis.

"Neviens negaidīja šādu zaudējumu sēriju. Mēs kopā domājam, kā labot situāciju. Kluba padome apsver, ko darīt, jo esam uztraukti par pašreizējo situāciju un nesēžam rokas klēpī salikuši," skaidroja "Dinamo" valdes priekšsēdētājs.

Jau pirms šīs sezonas izskanēja informācija, ka Rīgas "Dinamo" vēlas piesaistīt Hārtliju, tomēr toreiz vienošanās netika panākta. Tagad Hārtlijs pagarinājis līgumu ar Latvijas Hokeja federāciju (LHF) par valstsvienības trenēšanu nākamos piecus gadus.