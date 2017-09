Rīdziniekiem tas bija sestais zaudējums pēc kārtas un astotais sezonas desmit spēlēs.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi.

Otrā perioda sākumā mājinieki izmantoja Rīgas "Dinamo" apjukumu, un Linuss Umarks guva "Salavat Julajev" pirmos vārtos. Pēdējās trešdaļas sākumā mājinieki izmantoja skaitlisko vairākumu un Filips Larsens panāca 2:0 "Salavat Julajev" labā. Rīdzinieki vienīgos vārtus guva nepilnas piecas minūtes pirms spēles beigām, kad "Salavat Julajev" Bena Skrīvensa kļūdu izmantoja Brendans Makmilans.

KHL spēle: Rīgas Dinamo - Salavat Julajev

Spēle noslēgusies

59:17 min. Rīgas Dinamo mazākumsKalniņš devās mainīties pret sesto laukuma spēlētāju, bet rīdzi ieki zaudēja ripu laukuma centrā. Tur pretinieku paklupināja Galjardi.Līdz ar to praktiski nereāla šķiet rīdzinieku atspēlēšanās

Pamatlaikā jāspēlē 2 minūtes

55:49 min. Rīgas Dinamo - Salavat Julajev 1:2 Salavat Julajev vārtsargs Bens Srkīvenss uzdāvina "golu". Visu spēli viņš droši darbojās izgājienos aiz vārtiem, bet šoreiz kļūdījās. To izmanto Makmilans un gūst savus otros vārtus sezonā.

Salavat Julajev pilnā sastāvā. Jāspēlē piecas ar pusi minūtes.

Indrašis mēģināja vārtu priekšā atrast Makmilanu, bet mājinieki neitralizē šo uzbrukumu. Tad Stolerijam metiens no zilās līnijas. Nesekmīgi.

52:23 min. Rīgas Dinamo vairākumsLaba iespēja rīdziniekiem saasināt cīņu spēlē

Salavat Julajev hokejisti pazaudē ripu pie saviem vārtiem, bet arī šādu dāvanu Dinamo nespēj izmantot.

Vēl viena bīstama un ilgstoša mājinieku ofensīva. Jāatzīst, ka mājinieki tuvāk ir trešajam "golam", nekā rīdzinieki pirmajam. Jāspēlē vēl 9 minūtes.

Kristo izdara vārtsargam neredzamu plaukstas metienu, bet Salavat Julajev vārtsargs Srkīvenss atkal tver ripu.

Video: Salavat Julajev izmanto skaitlisko vairākumu

Pēkšņi milzīga mājinieku ofensīva. Rīdzinieki ar grūtībām izskeko ripas kustībai, bet tad ripu tver Kalniņš. Ļoti nepatīkams moments rīdzinieku darbībās, nebija diez ko saskaņotas.

Salavat Julajev vārtsargs Skrīvenss burzmā kaut kā pamana ripu pēc metiena un tver to ar kājsargiem. Tad vēlreiz mājinieku vārtsargs droši nospēlē pēc rikošeta no viena no aizsargiem.

42:52 min. Rīgas Dinamo - Salavat Julajev 0:2Ridzinieki noturējās trijatā, bet tad lieliska saspēle un ripa vārtos. Lessio vēl nebija paspējis atslidot palīgā

41:18 min. Rīgas Dinamo vēl viens noraidījumsMeija nelaikā izleca uz ledus un rīdziniekiem skaitliskā sastāva pārkāpums

40:46 min. Rīgas Dinamo mazākumsLessio uzbrukumā ar plecu pagrūž pretinieku, izsit tam nūju no rokām.

Rīgas Dinamo - Salavat Julajev 0:1. Sākas 3. periods

Video: 2. perioda labākie momenti

Rīgas Dinamo - Salavat Julajev 0:1. Statistika pēc 2. periodaMetieni pa vārtiem: 16 (9+7) - 19 (10+9)Uzvarēti iemetieni: 21 (10+11) - 20 (9+11)Spēka paņēmieni: 20 (11+9) - 17 (8+9)Bloķēti metieni: 13 (6+7) - 11 (3+8)Soda minūtes: 2 (0+2) - 2 (2+0)

Georgija Pujaca komentārs pēc 2. perioda: Perioda sākumā zaudējām vārtus, tas iespaidoja nākamās minūtes. Bijām nedaudz apjukuši, iekritām uz ātrajiem pretuzbrukumiem. Mūsu uzbrukums šogad pagaidām ir vēl komandas vājais punkts. Neesam vēl saspēlējušies, cenšamies gūt vārtus “ar gaļu”. Katrā spēlē laukumā dodamies kaujinieciskā noskaņojumā, jo mums jau zaudēt vairs nav ko.

Rīgas Dinamo - Salavat Julajev 0:1. Noslēdzies 2. periodsPerioda izskaņā vārtu priekšā aktivi darbojās Makmilans, bet Salavat Julajev vārtu vīrs Skrīvenss pamanās tvert ripu.

Lielsiki spēlē Kalniņš, kurš pēdējās minūtēs reizes trīs glābis ļoti bīstamās situācijās. Rīdzinieki arī aktīvāk sākuši spēlēt, bet tāpēc arī rodas bīstami momenti abos galos.

Rīgas Dinamo pilnā sastāvā

Rīdzinieki teicami aizstāvas mazākumā, mājinieki vēl pamanās izdarīt pārmetienu.

Rīgas Dinamo mazākumsKarls Stolerijs pirmo reizi spēlē atstāj rīdziniekus mazākumā

Video: Rīdzinieki zaudē pirmos vārtus

Kalniņam nākas rauties ne pa jokam. Atkal milzīgs mājinieku pārsvars, bet Kalniņam ļoti labi palīdz aizsargi, bloķējot metienos. Tad Kokarevam teicam izgajiens, viņš apspēlē Kalniņu, bet no šaura leņķa netrāpa vārtos

Video: 1. perioda labākie momenti

Lessio beidzot "pamostas" un izveido pirmo Rīgas Dinamo momentu periodā. Varbūt tas palīdzēs komandai pamosties, jo diezgan miegaini izskatās hokejisti pēc pārtraukuma.

Dinamo apjukuši. Teicamas divas iespējas mājiniekiem palielināt pārsvaru, tās atkal izveido Umarks un Kempainens

21:14 min. Rīgas Dinamo - Salavat Julajev 0:1Kempainens pie apmales labajā malā saglabā ripu, atrod ieskrējušos Umarku, kuram vārtus gūt nespēj traucēt divi rīdzinieki

Rīgas Dinamo - Salavat Julajev 0:0. Sākas 2. periods

Rīgas Dinamo - Salavat Julajev. 1. perioda statistikaMetieni pa vārtiem: 7 - 10Uzvarēti iemetieni: 10 - 9Spēka paņēmieni: 11 - 8Bloķēti metieni: 6 - 3Soda minūtes: 0 - 2

Rīgas Dinamo - Salavat Julajev 0:0. Noslēdzies 1. periods Ļoti nestabili un haotiski pēdējās minūtes aizvadīja rīdzinieki, gandrīz izkārtojot pretiniekiem vārtu gūšanu. Kalniņš šodien droši spēlē

Lisins nokļuva labā situācijā pie Kalniņa vārtiem, taču slidojums bija lēns un Kalniņš viegli atšifrēja pretinieka nodomus. Situācija metienos izlīdzinājusies, bet komandas nav diez ko aktīvas metējas pa vārtiem (7:7).

Salavat Julajev pilnā sastāvā

Salavat Julajev mazākumā pamanās izveidot bīstamu situāciju pēc neveiklas rīdzinieku darbības. Izdodas nosargāt savus vārtus Dinamo

Video: Ripa trāpa Indrašim pa ķiveri

11:47 min. Rīgas Dinamo vairākumsAntons Lazarevs neatļauti kavē Bičevski

Kalniņš glābj rīdziniekus pēc Kokareva izgājienu pa kreiso malu. Teicami spēlē Dinamo vārtu vīrs!

Rīgas Dinamo pretuzbrukums, Makmilana metienu no labās malas atvaira Srkīvenss. Uzreiz mājinieku laba saspēle, seko metiens, kuru tver Kalniņš.

Lai gan mājinieku pārsvars ir jūtams, nospēlētajās sešās ar pusi minūtēs metienos pārsvars ir dinamiešiem (3:1).

Salavat Julajev uzbrukuma zonā uzvar cīņā par ripu un nonāk trijatā pie vārtiem pret vienu aizsargu. Negaidīto pārsvaru mājinieki neizmanto, ar Kalniņa un Pujaca pūlēm izdodas izglābties.

Indrašis atgriezies no ģērbtuvēm un iznācis laukumā. Viņš gan pēc nomaiņas tur pie pieres ledu, jo ripas trieciens vēl jūtams.

Salavat Julajev teicami pāriet no aizsardzības uzbrukumā. Skaista saspēle, seko Filipa Larsena spēcīgs metiens. Kalniņš atvaira ripu ar plecu.

Milzīgas problēmas Dinamo komandai, Ufa spēlē gluži kā vairākumā. Seko pretuzbrukums un Jeļisejevs izdara metienu pa Bena Skrivensa sargātajiem vārtiem. Vismaz nedaudz izdodas "nosist" pretinieku tempu.

Jau pirmajā minūtē masīvs mājinieku uzbrukums. Savainojumu gūst Indrašis, kuram ripa trāpa pa ķiveri. Tiesneši spēli neaptur.Indrašis, pagulējis uz ledus, lēnām tiek līdz soliņam un uzreiz dodas uz ģērbtuvēm

Rīgas Dinamo - Salavat Julajev. Spēle sākusies

Komandu pirmās maiņas tiek svinīgi izsauktas laukumā. Skanēs valstu himnas un tad varēs sākties mačs.

Pēdējā spēlē rīdziniekiem smaga neveiksme....Galvenais treneris Sandis Ozoliņš pēc zaudējumiem jau paudis viedokli, ka uzņemas atbildību un nevajagot vainot hokejistus.http://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/rigas-dinamo-majas-spelu-seriju-nosledz-ar-smagu-zaudejumu-baris.d?id=49223693

Sezonas sākumā smagu traumu guva Miķelis Rēdlihs. Tomēr pagājušas pāris nedēļas un viņš gatavs atgriezties laukumā. Tas varētu būt pat tuvākajās izrbaukuma spēlēs. Tāpat kopā ar komandu ir Brendons Makmilans, kuram kluba vadība atļāva doties pie ģimenes, lai sagaidītu ģimenes papildinājumu http://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/rigas-dinamo-komandai-otraja-izbraukuma-serija-pievienosies-ari-mikelis-redlihs.d?id=49228675

Rīgas Dinamo vārtu drošība uzticēta Jānim Kalniņam. Viņa aizvietotājs būs Jānis Voris.

Rīgas "Dinamo" šodien Ufā centīsies pārtraukt savu pamatīgo neveiksmju sēriju - deviņās spēlēs izcīnīti tikai 5 punkti, pēdējā vieta Rietumu konferencē un savās mājās pirmajās piecās spēlēs nācās samierināties ar "baranku". Pretiniekos šodien "Salavat Julajev", kas allaž bijusi viena no Austrumu konferences spēcīgākajām vienībām. Ufas komanda septiņās spēlēs tikusi pie 12 punktiem un šobrīd noslēdz labāko astotnieku Austrumu konferencē.