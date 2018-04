Toljati " Lada " atbalstītāji oficiāli pieteikuši mītiņu, kurā protestēs pret kluba izslēgšanu no Kontinentālās hokeja līgas (KHL), ziņo vietējie mediji.

Līdzjutēji uzskata, ka "Lada" izslēgšana no līgas nav bijusi godīga, un gribu to pierādīt protesta akcijā. Atbildība par izslēgšanu tiek pieprasīta no kluba vadības, ziņo portāls "TLT.ru". Mītiņš notiks 15. aprīlī.

Kā ziņojām, KHL direktoru padome nolēma no KHL pēc šīs sezonas izslēgt divus reitingā vājākos klubus — Toljati "Lada" un Hantimansijskas "Jugra". Pēdējie jau iesnieguši dokumentus dalībai Krievijas Augstākajā hokeja līgā (VHL).