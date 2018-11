Pirmajā, kas bija līdzjutēju balsojums, tika izvēlēti 16 hokejisti, pa diviem spēlētājiem katrā pozīcijā no katras KHL divīzijas. Metjū Majone ieguva absolūti lielāko balsu skaitu ne tikai no Bobrova divīzijas aizsargiem, bet no visiem balsu saņēmējiem — 2536. Otrajā vietā palika Sanktpēterburgas SKA spēlētājs Partiks Hērslijs (1848 balsis).

"Kad parakstīju līgumu ar Rīgas "Dinamo", nevarēju pat iedomāties, ka jau pēc pāris mēnešiem mani iebalsos Zvaigžņu spēlē," līgas mājas lapā citēts Majone. "Tas ir ļoti liels pagodinājums, liels paldies līdzjutējiem, kas par mani balsoja un kuriem ir iepaticies mans spēles stils. Priecājos, ka varēšu piedalīties šajā notikumā, svētkos, kuros būs tik daudz izcilu hokejistu. Nezinu, ka pagūšu kaut ko īpašu izdomāt, bet darīšu visu, lai izklaidētu skatītājus."

No Bobrova divīzijas uzbrucējiem visvairāk balsu saņēma SKA spēlētājs Ņikita Gusevs (2160 balsis) un Rīgas "Dinamo" zviedru leģionārs Linuss Videls (1314 balsis).

Otrajā kārtā Zvaigžņu spēles komandu ar savu izvēli papildinās masu mediju pārstāvji, kas izvēlēsies vienu uzbrucēju, aizsargu un vārtsargu katrā izlasē. Trešajā balsojuma kārtā KHL sporta departaments izvēlēsies vēl četrus spēlētājus, ieskaitot vārtsargu.

Tādējādi kopumā tiks izvēlēti 44 KHL hokejisti, kas spēlēs KHL Zvaigžņu spēlē un kuriem tradicionāli pievienosies vēl četri labākie Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) Izaicinājuma kausa spēlētāji.

2018./2019. gada KHL Zvaigžņu spēle notiks 19. un 20. janvārī Tatarstānas galvaspilsētā Kazaņā.

KHL Zvaigžņu spēles līdzjutēju balsojuma rezultāti:

Bobrova divīzija

Aizsargi:

Metjū Majone (Rīgas "Dinamo") 2536

Patriks Hērslijs (Sanktpēterburgas SKA) 1848

Uzbrucēji:

Ņikita Gusevs (SKA) 2160

Linuss Videls (Rīgas "Dinamo") 1314

Tarasova divīzija

Aizsargi:

Ņikita Ņesterovs (Maskavas CSKA) 1683

Jakubs Nakladals (Jaroslavļas "Lokomotiv") 1236

Uzbrucēji:

Kirils Kaprizovs (Maskavas CSKA) 2425

Andrejs Loktionovs (Jaroslavļas "Lokomotiv")

Harlamova divīzija

Aizsargi:

Pols Postma (Kazaņas "Ak Bars") 1802

Ņikita Trjamskins ("Avtomobiļist") 1267

Uzbrucēji:

Naidžels Douss ("Avtomobiļist") 2248

Sergejs Mozjakins (Magņitogorskas "Metallurg") 1790

Černišova divīzija

Aizsargi:

Darens Dīcs (Astanas "Baris") 2175

Filips Larsens (Ufas "Salavat Julajev") 1742

Uzbrucēji:

Sergejs Širokovs (Omskas "Avangard") 1873

Iļja Mihejevs (Omskas "Avangard") 1872