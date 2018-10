Trešdien, 31.oktobrī "Arēnā Rīga" pulcējās gandrīz 7000 Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) organizētās programmas "Sporto visa klase" dalībnieku no visas Latvijas, lai grandiozā atklāšanas ceremonijā dotu svinīgu startu programmas 5.sezonai, informē LOK preses dienests.

Programma "Sporto visa klase" četru gadu laikā ir ļoti strauji attīstījusies un uzsākot piekto sezonu, programmā piedalīsies un piecas reizes nedēļā sporta stundas aizvadīs nu jau gandrīz 8000 bērnu no visiem Latvijas reģioniem.

Pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja Valsts prezidents Raimonds Vējonis, kurš savā uzrunā bērniem novēlēja būt vienotiem un darboties komandā.

"Programma "Sporto visa klase" ir unikāla ar savu pozitīvo iedarbību uz bērnu vispusīgu attīstību un personības veidošanos", atklāšanas pasākumā teica LOK ģenerālsekretārs un programmas idejas autors Žoržs Tikmers. "Aktualizējot jautājumu par bērnu veselību un fizisko sagatavotību, aizvadītājos četros mācību gados programma ir pierādījusi, ka papildus sporta stundas nepalielina noslodzi, bet uzlabo bērnu veselību, pilnveido viņu spējas strādāt komandā un veikt ikdienas uzdevumus."

"Latvijas Olimpiskās komitejas organizētā programma "Sporto visa klase" no sešām pilotklasēm pirmajā gadā, četru gadu laikā ir izaugusi jau līdz 336 klasēm un nepilniem 8000 dalībniekiem no 70 pašvaldībām", atklāj LOK prezidents Aldons Vrubļevskis. "Programma ir augusi un par to paldies ir jāsaka bērniem, bērnu vecākiem, pedagogiem, skolu un pašvaldību vadītājiem, bez kura palīdzības to nebūtu iespējams realizēt."

Atklāšanas pasākumā tika pasniegtas LOK speciālbalvas vairākās nominācijās. Par aktīvāko pašvaldību tika nosaukta Jelgavas pilsētas dome, par aktīvāko izglītības iestādi – Valmieras Pārgaujas sākumskola, savukārt atsaucīgākās klases audzinātājas gods tika Daugavpils 3.vidusskolas skolotājai Ivetai Miloslavskai, bet par atsaucīgāko sporta skolotāju tika nosaukta Liepājas 8.vidusskolas sporta skolotāja Evita Auniņa.

"Arēna Rīga" šodien atklāšanas pasākumā dalībniekus priecēja dažādi izklaidējoši elementi – talismanu parāde ar programmas "Sporto visa klase" talismaniem Klasīte un Klasēns priekšgalā, gaismu izrāde, priekšnesumi no "Green trial" un hip-hop māksliniekiem, spraigus paraugdemonstrējumus rādīja karatē skolas audzēkņi un ielu vingrotāji, bet bungu performances solo izpildīja talantīgais buņģieris Andžejs Grauda. Savukārt visa noslēgumā ar nelielu koncertu bērnus priecēja grupa "Bermudu divstūris".

Bez izklaidējošajiem elementiem, programmas jaunie dalībnieki saņēma oficiālo programmas piederības zīmi – karogu, kā arī kopā ar Latvijas vieniem no labākajiem sportistiem – Guntu Vaičuli (meitas uzvārdā Latiševa-Čudare), Jāni Šmēdiņu, Jāni Baumani, Zigismundu Sirmo un Mārtiņu Pļaviņu nodeva programmas "Sporto visa klase" zvērestu.

Pirms un pēc atklāšanas pasākuma, bērniem bija iespēja piedalīties dažādās sportiskās un interaktīvās aktivitātēs turpat "Arēnā Rīga", kā arī klātienē vērot basketbola kluba "VEF Rīga" spēli VTB Vienotajā līgā pret Igaunijas klubu "Kalev/Cramo".