Foto: Ar Latvijas un Igaunijas dueta uzvaru noslēdzies vasarīgais Olaines rogainings

Svētdien, 30.jūlijā, Olaines Mežaparka estrādē norisinājās Olaines rogainings, kas pulcēja vietējos rogainierus un arī pilsētas viesus no Latvijas un Igaunijas, kas ieradās izpētīt Olaines apkaimi – pilsētu, mežus, pļavas un purvu apvidus. Par sacensību garākās distances – 6 stundu rogaininga – uzvarētājiem kļuva Latvijas un Igaunijas duets no komandas "Lost", kas savāca 157 no 200 iespējamiem punktiem.