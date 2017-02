Nedēļas nogalē "Arēnā Rīga" norisinājās lielākais fitnesa notikums Latvijā – "NTC Day", kas jau ceturto gadu pēc kārtas vienuviet pulcēja teju ikvienu fitnesa entuziastu uz kopīgu treniņu.

Aktīvā un motivācijas piepildītā gaisotnē dalībnieki visas dienas garumā izbaudīja piedāvātās treniņu programmas, pārbaudot savu fizisko un mentālo spēju robežas. Pasākuma galvenie viesi – 31 sertificēts fitnesa programmu treneris, kas mērojuši tālu ceļu līdz Latvijai, kā arī pašmāju labākie treneri, lai dalītos savās zināšanās un enerģijā ar dalībniekiem. Viņu starpā tādi pasaulē pazīstami vārdi, kā Roberts Šteinbahers, Maikls Dela Kruzs, Džoslina Tompsone Rūla, Tomass Berghofs, Lars Šujlings, Katrīna Maidla un citi.

Uz lielās skatuves vadītie treniņi variējās no enerģiskiem kardio, spēka treniņiem (Kamibo "Be a Warrior", NTC, Endurance) un eksplozīvām nodarbībām ar deju elementiem (Streetdance Workout, Zumba), visbeidzot ar koncentrēšanos pilniem vingrinājumu kompleksiem (BodyART, DeepWORK, Stretch and Relax un citiem). Katra nodarbība tika strukturēta gan ar iesildīšanās, gan atsildīšanās posmiem, radot noslēgta treniņu cikla sajūtu un rosinot enerģiju nākamajiem pārbaudījumiem.

Papildus pasākuma galvenajai skatuvei, tika sniegta iespēja arī izmēģināt savus spēkus TRX trenažieros, kas bija izvietoti divās zonās. Nodarbība bija īpaši noderīga tiem, kas ar TRX nekad iepriekš nav tikušies – šos trenažierus mēs bieži sastopam sporta zālēs, tomēr nezinām pareizo pielietojumu. Treneri TRX zonā parūpējās par to, lai katrs no dalībniekiem pēc iespējas precīzāk izpildītu šos vingrinājumus un vēlāk spētu gūtās zināšanas izmantot arī darbojoties patstāvīgi.

Savukārt "Arēnas Rīga" otrajā stāvā, "Sportland Spinning" zonā, tika aktīvi mīti pedāļi uz 20 velotrenažieriem, tādējādi nostiprinot aerobās slodzes izturību un dodot triecienu vielmaiņai kaloriju dedzināšanā. Papildus kardio slodzei uz trenažieriem tika veikti arī vingrinājumi muskuļu iesildīšanai un atslābināšanai.

Arī "Nike Training Club" zonā norisinājās grupu treniņu nodarbības, kas radītas iedvesmojoties no pasaules vadošo atlētu treniņu plāniem. Šī treniņu programma arī sniedz iespēju pašmācības ceļā apgūt un sistematizēt vingrinājumus ar virtuālo aplikāciju palīdzību, tomēr "NTC Day" ietvaros bija iespēja to darīt arī trenera pavadībā, kas motivēja un koriģēja vingrinājumu izpildi.