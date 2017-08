Aizvadītajā nedēļas nogalē Kurzemes jūrmalā notika piektais Baltijas baso pēdu ultramaratons, kurā notika aktīva cīņa par Latvijas labāko ultra garo distanču skrējēju, kā arī taku skriešanas reitingu, un sacensībās tika pārspēti trīs trases rekordi.

Baltijas baso pēdu ultramaratonā ikvienam interesentam tika iedāvāta iespēju pārbaudīt savus spēkus 53 km, 34 km vai 11 km distancēs, un sacensības noslēdzās ar jauniem trases rekordiem trijās no sešām ieskaitēm.

Garākajā, 53 km distances kopvērtējumā, triumfēja Uldis Kļaviņš (3:28:12), savukārt baskāju konkurencē 53 km distancē uzvaras laurus plūca Miķelis Zumbergs (3:44:44). Abi sportisti pārliecinoši laboja iepriekšējos trases rekordus. Dāmu konkurencē pirmā finišēja iepriekšējo divu gada uzvarētāja, baskāju skrējēja un trases rekorda īpašniece Līva Medne, kura pārspēja savu pērnā gadā sasniegto trases rekordu par 15 minūtēm, finišējot ar rezultātu 4:14:17.



Vidējā jeb 34 km distancē dubultuzvaru svinēja basām kājām skrienošā Grāmatnieku ģimene – vīriešu konkurencē pirmo vietu izcīnīja Jānis Grāmatnieks (2:24:38), bet pirmā no dāmām finišēja Guna Grāmatniece (2:56:24). Arī šogad, tāpat kā pērn, vidējās distances rekordi palika nepārspēti.

11 km distancē pirmais finišēja Jānis Vītiņš (37 minūtes un 51 sekunde), savukārt baskāju konkurencē uzvaru guva Kaspars Adijāns (38:20). Dāmu konkurences uzvarētāja Liene Allere, skrienot basām pēdām, pārspēja līdzšinējo trases rekordu par pusminūti, finišējot ar rezultātu 44:24.

"Mums ir liels gandarījums savās sacensībās novērot īstu sacensību garu un jaunus rekordus! Tāpat esam ļoti priecīgi par to, ka Baltijas baso pēdu ultramaratons laika gaitā ir kļuvis par tradicionālu pasākumu daudzām sportiskām ģimenēm, kas gadu no gadu startē mūsu skrējienā, ierodoties no visas Latvijas. Arī šogad sacensībās sagaidījām ārzemju dalībniekus, kas ļoti novērtēja Latvijas skaistās pludmales," aizvadītās sacensības komentēja Latvijas Baskāju skriešanas biedrības dibinātājs Edgars Rencis.

Baltijas baso pēdu ultramaratons ir pirmās skriešanas sacensības Baltijā, kuras sāka dalībniekiem piedāvāt startēt atsevišķā vērtēšanas kategorijā – skrienot basām pēdām –, tādējādi cenšoties pievērst cilvēku uzmanību dabiskai, veselīgai sportošanai un fiziskām aktivitātēm dabā. Skriešanai basām pēdām ir īpaša nozīme veselīga dzīvesveida uzturēšanā – tā tiek uzskatīta par vismazāk traumatisko, turklāt arī par visdabiskāko, ekonomiskāko un videi draudzīgāko skriešanas veidu.