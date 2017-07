Starts sacensībām tika dots pilsētas centrā. Valmieras posms dalībniekus ierāva piedzīvojumu virpulī jau no paša starta šāviena, dalībniekiem baudot ūdens priekus un peldot pēc sacensību kartēm. Tālāk distancē piedzīvojumi turpinājās, un distanču dalībnieki orientējās "Latvijas džungļos", izbaudīja lēcienu ūdenī un pieveica vēl izaicinošākus uzdevumus ar virvēm.

"Nissan Skandi Motors" Tautas distancē uzvaru vīriešu grupā svinēja komanda "TERRA TOPO" (Andris Kivlenieks, Ivars Žagars, Kristaps Cepurītis) un drīz aiz viņiem finišēja "Gotham" komanda, ieņemot otro vietu, savukārt, trešā vietā vīriešu komandu konkurencē ierindojās "GO HARD OR GO HOME". Jaukto komandu konkurencē pie pārliecinošas uzvaras tika komanda "pes cor caput" (Normunds Leiņa, Evija Līviņa, Kalvis Brūns), kas šosezon svinēja pirmo uzvaru jaukto komandu konkurencē. Otro vietu jaukto komandu konkurencē un jau trešo pjedestālu šajā sezonā izcīnīja komanda "Riga Adventure Team – 2 koki un citi zvēri", bet trešie palika komanda "Lizums – BBteam". Starp sievietēm ātrākās savā grupā bija "steam IKŠĶILE", aiz sevis atstājot Madonas posma uzvarētājas – "IzKusties" , bet trešo vietu izcīnīja "Lofbergs meitenes". Uzņēmumu komandu konkurencē Nissan Skandi Motors distancē labākās uzņēmumu komandas attiecīgi bija "TERRA TOPO", "Accenture Scavenger Hunters" un "Vichy Classique".

"Garmin" Sporta distancē vīriešu komandu konkurencē šoreiz triumfēja komanda "Kedas Beigtas" (Kristaps Jaudzems, Jānis Ansabergs, Andris Ansabergs) distancē pavadot 5 stundas un 3 minūtes. Otro vietu atkārtoti nodrošināja komanda "adidas adventure team" (Uldis Žimants, Atis Krūmiņš, Alberts Jasāns), bet uz trešas vietas pjedestāla kāpa "Sēņu vērotāji" (Valdis Gabrāns, Mārtiņš Ketners, Didzis Rozenbergs). Jaukto komandu konkurencē dominēja viesi no Igaunijas, un pie uzvaras tika "Team Nordwood" (Sander Mirme, Martti Mikk, Mariann Sulg), savukārt pusstundu vēlāk finišu un otro vietu jaukto komandu konkurencē sasniedza "Foršais Briksnis". Trešo vietu un šīs sezonas pjedestālu jaukto komandu konkurencē nosargāja komanda "Dinamīts". Starp uzņēmumu komandām nemainīgi pārliecinošu līderu lomu ieņem " adidas adventure team" , šoreiz otrajā vietā bija "VELUX/mySport", bet "GARMIN SPORT" izpelnījās trešo vietu.

"Isostar" Īsajā distancē ģimeņu komandu konkurencē pirmie distanci pieveica "Papa Karlo un meitiņas" (Ivars Brolītis, Līva Beāte Brolīte, Marta Paula Brolīte), nepilnas 10 minūtes vēlāk finišu sasniedza "Nejaukais Mēs" (Māris Cīrulis un Mārtiņš Cīrulis), bet trešie ģimeņu konkurencē ierindojās "Nīlzirgi" (Maija Blūzma, Roberts Blūzma, Māris Miruškins). Draugu grupā veiklākās 3 komandas bija – "BRĪNUMJAUKADIENA", "Kobra 007" un "77".

Nākamais "xRace" posms notiks Rīgā 19.augustā, kas jau klasiski norisināsies pa nakti krāšņo Rīgas Svētku ietvaros. Sagaidāms, ka lielākā daļa distances vīsies pa Rīgas ielām un parkiem, kā arī neiztrūkstošs būs laivu uzdevums Daugavā. Pārējie sacensību seriāla divi posmi norisināsies 9.septembrī Talsos un 14.oktobrī Mārupes novadā.