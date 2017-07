Nedēļas nogalē notikušais skriešanas seriāla "Bigbank Skrien Latvija" pirktais posms - Jelgavas nakts pusmaratons - pulcēja rekordlielu dalībnieku skaitu. Trīs dažāda garuma distancēs - piecu, desmit un divdesmit viena kilometra trasēs - spēkus pārbaudīja vairāk kā pieci tūkstoši skrējēju, informē rīkotāji.

Ceturtais Jelgavas nakts pusmaratons bija ne vien tradīcijām bagāts sporta notikums, bet arī piedzīvojumiem pildīta brīvdiena. Vairāki tūkstoši kā pašmāju, tā kaimiņvalstu un pat attālāku Eiropas vietu viesi tieši Jelgavu bija izvēlējušies par galamērķi, kur gūt plašo emociju gammu, ko sniedz sportiskas aktivitātes, kopābūšanas prieks, jūlija saule, skrējiens vasaras naktī un finiša gandarījums.

Līdzās plašam atpūtas pasākumam, Jelgavas nakts pusmaratons vienuviet pulcēja arī Latvijas labākos un ātrākos garo distanču skrējējus, kuri uz Zemgales sirdi bija devušies, pēc saviem labākajiem rezultātiem un, protams, uzvaras garšas.

Atjaunotajā pusmaratona trasē, kur bija vien divus apļus gara, ierasto četru vietā, aizraujošu vakaru paši sev un skatītājiem nodrošināja godalgoto vīru trijnieks - Jānis Višķers (1:07:19), Dmitrijs Serjogins (1:07:19) un Jānis Girgensons (1:08:29). Distances lielāko daļu titulētie gargabalnieki veica kopā, kad ap 17. kilometru D.Serjogins tempu kāpināja un līdzās sev noturēja tikai vienu no Jāņiem - 2015. gada Jelgavas nakts pusmaratona uzvarētāju Višķeru. D. Serjogins, kurš uzvaru Jelgavā izcīnīja pirms gada, atklāj, ka skrējiens tiešām bijis interesants un vadību Višķeram izdevies pārņemt 2 kilometrus pirms finiša, kā arī uzskata, ka Jānim labāk izdevies sataupīt spēkus tieši distances noslēdzošajam posmam. Arī šī gada uzvarētājs J. Višķers atzīst, ka cīņa bijusi spraiga no pirmā līdz pēdējam metram : "Ir bijuši arī grūtāki skrējieni, bet šādi, kad cīnamies līdz pat finiša līnijai - līdz šim neko tādu nebiju pieredzējis." No Jelgavas sportists atgriezies ar pozitīvām emocijām: "Atmosfēra, dalībnieki un līdzjūtēji bija vislabākajā līmenī - tieši tas šos svētkus padarīja lieliskus." Komentējot uzlaboto pusmaratona trasi jaunais uzvarētājs to vērtē kā ātru un pateicīgu labiem rezultātiem: "Tā ir lēzena, ar maz asiem pagriezieniem, kas ļauj skrējienu aizvadīt vienmērīgā tempā."

Savukārt sieviešu konkurencē pusmaratona distancē nepārspējama bija olimpiskā maratoniste Ilona Marhele (1:17:29), savas tuvākās sāncenses Anitu Kažemāku (1:19:24) un Leldi Neimandi (1:23:21), atsājot otrajā un trešajā pozīcijā.

Uz pusi īsākā distancē, 10 kilometru skrējienā, šoreiz uzvara orientēšanās izlases dalībniekam Andrim Jubelim (0:32:18) un Karīnai Helmanei - Soročenkovai (0:36:51). Vīriešu konkurencē otrais goda pjedestāls Jānim Mežielam (0:33:02), bet trešais - Kristapam Vējam - Āboliņam (0:32:33). Starp sievietēm otro labāko rezultātu uzrādīja Solveiga Ozola -Ozoliņa (0:38:44), aiz sevis atstājot Lauru Čakli (0:39:26).

Sacensību ātrākajā distancē, 5 kilometru skrējienā, Jelgavas naksnīgo atmosfēru līderi baudīja nedaudz vairāk par 15 minūtēm un tādējādi nodrošināja sev augstāko pjedestālu. Tie bija Artūrs Niklāvs Medveds (0:15:46) un Gundega Heidingere (0:18:25).

Nākošais, sestais, skriešanas seriāla posms, Kuldīgas pusmaratons, norisināsies 12.augustā, kas jau ikgadēji būs arī nozīmīgākais gada notikums 21 kilometra skrējējiem - tieši šeit tiks noskaidroti jaunie Latvijas čempioni pusmaratona distancē.