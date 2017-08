Svētdien, 20. augustā, Olainē jau trešo gadu pēc kārtas norisinājās vērienīgie Latvijas Velo svētki, kuros, kā ierasts, kuplā skaitā piedalījās gan profesionāli riteņbraucēji, gan arī ģimenes ar bērniem un draugu kolektīvi no visas Latvijas.

Šogad par 90 km garās Sporta šosejas distances uzvarētāju sīvā cīņā kļuva "Evelo team" sportists un kolorītā koka velosipēda īpašnieks Kristaps Knops, savukārt Tautas šosejas distancē ātrākais izrādījās komandas "Fans AP-Print" braucējs Ģirts Melbārdis. Tāpat dienas gaitā tika sveikti arī rezultatīvākie Veselības un Bērnu distanču stūrētāji, turklāt paralēli sacensībām pasākuma dalībnieki nepaguruši baudīja plašu svētku izklaides programmu, noslēdzot vasaras sezonu uz enerģiskas un pozitīvas nots, informē rīkotāji.

Kā pirmā distance sacensības no rīta ieskandināja atraktīvais Bērnu brauciens, kurā savus spēkus un neatlaidību varēja apliecināt paši mazākie riteņbraucēji. Šogad Velo svētku programmu papildināja arī vēl nebijusi Dip Dap trase, ko jaunākā paaudze mēroja uz līdzsvara velosipēda. Neilgi pēc tam uz starta līnijas iepretim Olaines Mežaparka estrādei stājās plaši iecienītās "Latvijas Maiznieks" Veselības distances dalībnieki, kas veica 16 km garu ceļa posmu cauri pilsētai un sacentās par uzvarētāju titulu astoņās dažādās nominācijās. Pasākuma gaitā tika apbalvoti ātrākie stiprā un daiļā dzimuma pārstāvji, ašākie jaunās paaudzes braucēji zēnu un meiteņu kategorijā, gados vecākais velo kungs un velo dāma, kā arī gados jaunākais velo puisis un velo meitene, kuri ieguva vērtīgas balvas no sacensību organizatoriem un atbalstītājiem.

Turpinājumā starts tika dots izaicinājumiem bagātajai Sporta šosejas distancei 90 km garumā, kas kvalificētos sportistus veda no Olaines līdz pat Mārupei un atpakaļ. Tajā uzvaru jau pēc nepilnām divām stundām sīvā cīņā godam izcīnīja Knops, kurš uzrādīja laiku viena stunda, 58 minūtes un 18 sekundes. Pēcāk foto finišā tika noskaidroti arī dalītas otrās un trešās vietas ieguvēji – Aleksandrs Kulakovs (RRS/Purvciems) un Māris Kalējs (Tukums-Velodraugs). Sieviešu konkurencē ātrākā šogad izrādījās "Fans AP-Print" komandas braucēja Viktorija Sipoviča (2:00:21); kā otrā finišēja lietuviete Justina Jovaišute no komandas "Fortuna Veloman", bet uzreiz aiz viņas goda pjedestālu noslēdza pašmāju sportiste Anastasija Krūmiņa ("Belo Cycling Project"), no sāncenses atpaliekot par nieka sekundi. Arī komandu kopvērtējumā rezultatīvākā šogad izrādījās "Evelo team" braucēju apvienība ar Kristapu Knopu priekšgalā.

Pēcpusdienā Velo svētku programmu noslēdza 45 km garā Tautas šosejas distance, kas jau ierasti pulcēja dažāda vecuma un kvalifikācijas individuālos un komandu braucējus ne tikai no Latvijas, bet arī no kaimiņvalsts Lietuvas. Par tās pārliecinošu līderi šoreiz kļuva "Fans AP-Print" komandas pārstāvis Ģirts Melbārdis, kurš uzrādīja laiku vina stunda, divas minūtes un 35 sekundes, aiz sevis atstājot Artūru Ļipatņikovu (Velo+) un Jāni Rubiku no "Noname Cycling Project". Turpretī dāmu kategorijā uzvaras laurus gluži tāpat kā pērn plūca spēcīgās Lietuvas braucējas. Proti, arī šogad nepārspēta palika "Fortuna Veloman" sportiste Akvile Gedraitute, otro vietu ieguva viņas komandas biedrene Karolina Motejūnaite, bet kā trešā ātrākā finiša taisni sasniedza Edita Ungurute, kura pārstāvēja komandu "Velo GHOST veloma".