Naktī no 19. uz 20.augustu norisinājās "Lielais xRace Rīgas piedzīvojums", kas bija viens no Rīgas Svētku programmas pasākumiem. "Nissan Skandi Motors" Tautas distancē ātrākie bija "adidas adventure team" vīriešu komanda, bet "Garmin" Sporta distancē uzvaru izcīnīja "Opel" komanda.

Starts sacensībām tika dots plkst. 21.00 no Lucavsalas aktīvās atpūtas parka, kur policijas pavadībā velobraucēji devās uz Uzvaras parku veikt pirmo distances uzdevumu. Tālāk distance ietvēra orientēšanos dažādos citos Pārdaugavas rajonos, kā arī speciālo uzdevumu, kāpjot pa klinšu sienu pie veikala "Gandrs". Savukārt, naksnīgajā Daugavā dalībniekus sagaidīja aizraujošs un izaicinošs laivu uzdevums. Distances pārbaudījumi turpinājās līdz pat finišam, kur tieši pirms beigām bija jāveic "Skandi Motors" drosmīgais lēciens – lēkšana no torņa piepūšamajā pūslī.

"Nissan Skandi Motors" tautas distancē uzvaru vīriešu grupā svinēja komanda "adidas adventure team" (Uldis Žimants, Atis Krūmiņš, Māris Jansons), kas distanci veica bez kļūdām. Otro vietu izcīnīja "GO HARD OR GO HOME", bet trešie – "Accenture Scavenger Hunters". Jaukto komandu konkurencē izcilu sniegumu rādīja "Reaktīvie Eži" (Toms un Mārtiņš Duboviki un Luīze Bebriša-Fedotova), kas distanci veica pareizi un kopvērtējumā distances ietvaros izcīnīja otro vietu. Jaukto komandu konkurencē otrie – "pes cor caput" ar trim orientēšanās kluba "Ozons" pārstāvjiem, bet trešā vietā ierindojās "Riga Adventure Team - 2 koki un citi zvēri" ar Mārtiņu Līsmani, Sigitu Vāci un Zigmāru Gaili sastāvā. Sieviešu komandu konkurencē sīvu cīņu aizvadīja pirmo divu vietu komandas. Rezultātā pirmā vieta "steam IKŠĶILE" sievietēm (Mairita Johansena, Inga Mauliņa, Ilona Skuja), bet nepilnas piecas minūtes vēlāk finišēja "Latgranula" meitenes, aiz sevis – trešajā vietā – atstājot komandu "Vecā labā komanda". Uzņēmumu komandu konkurence Nissan Skandi Motors distancē labākās uzņēmumu komandas – "adidas adventure team", "Accenture Scavenger Hunters" un "SKANDI MOTORS 2".

"Garmin" Sporta distancē šoreiz pie sezonas labākā panākuma tika "OPEL" komanda – uzvara distances kopvērtējumā, vīriešu komandu konkurencē un uzņēmumu komandu ietvaros. Komandā startēja Mārtiņš Linde, Uvis Soika un Toms Veits un distanci veica bez kļūdām, finišējot pēc 6h un 16 minūtēm. Otrajā vietā vīriešu komandu konkurencē ierindojās komanda "VELUX/mySport", kas izcīnīja otro vietu arī uznēmumu komandu konkurencē, bet trešie bija "nemiers". Starp jauktajām komandām norisinājās aizraujoša cīņa, jo uz sacensībām ieradās spēcīga komanda no Igaunijas – "Team Nordwood", kas šoreiz tomēr nestartēja spēcīgākajā sastāvā, tāpēc pašmāju "Foršais Briksnis" ar Ediju Smitu, Lindu Krūmiņu un Kārli Prauliņu pārliecinoši triumfēja savā grupā un tika pie otrā labākā rezultāta distances kopvērtējumā, igauņu viesus atstājot aiz sevis. Trešā vieta šoreiz "Paldies Jānim" komandai.

"Isostar" Īsajā distancē ģimeņu grupā veiklākās bija Dosbergu ģimene (komanda "1712"), Brolīšu ģimene, kas ierindojās otrajā vietā (komanda "Papa Karlo un meitiņas"), bet trešajā vietā finišēja Klimavičius ģimene (komanda "2M"). Draugu komandu konkurencē "Maša un Lāči" kāpa uz augstākā pjedestāla pakāpiena, "Es no tumsas nebaidos" bija otrie, bet trešo vietu izcīnīja "Pīlādzīši".

Nākamais "xRace" posms notiks 9.septembrī Talsos. Ziemeļkurzemes pakalnu pilsētā "xRace" piedzīvojumu seriāls viesosies pirmo reizi un solās izmantot visas pilsētas piedāvātās iespējas, distancē iekļaujot gan pakalnu un pilsētas iepazīšanu, gan slēpošanas trases priekšrocības, gan laivu uzdevumu pilsētas sirdī. Noslēdzošais seriāla posms ir mainījis norises vietu un laiku un notiks 7.oktobrī Līgatnē.