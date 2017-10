Sezonas noslēdzošais posms Līgatnē no rīta dalībniekus sagaidīja ar krietnu lietus gāzi, kas kalnainajā apvidū rezultējās ar strauju Amatas upes līmeņa celšanos. Upes šķērsošana, kas divas dienas pirms sacensībām prasīt kāju saslapināšanu līdz ceļgaliem, sacensību dienā izrādījās viens no izaicinošākajiem speciālajiem uzdevumiem, jo līmenis upē pārsniedza vidukli. Turpmākajā distancē dalībniekus sagaidīja vairāki veloleģendu posmi, kāju orientēšanās pa izaicinošu reljefu un interesantām, Līgatnei raksturīgām, vietām. Dalībnieki veica arī veikala "Ceļotājs" speciālistu izplānotus virvju uzdevumus un laivu posmu pa Gauju.

"Garmin" Sporta distancē salīdzinoši viegli pie uzvaras vīriešu komandu konkurencē tika "adidas adventure team", distanci veicot 4 stundās un 43 minūtēs. Posma trijniekā iekļuva arī lietuviešu "SPEEDWAY" komanda un latviešu pārstāvētā "OPEL". Savukārt, sezonas kopvērtējumā labāko vīriešu komandu trijniekā ierindojās "adidas adventure team" pirmajā vietā un "OPEL" ar "VELUX/mySport" attiecīgi otrajā un trešajā vietā. Jaukto komandu konkurencē "Garmin" Sporta distancē Līgatnes posmā posmu bez kļūdām veica igauņu komanda "Team Nordwood", kas finišēja augstajā otrajā vietā posma kopvērtējumā. Otrie un trešie bija "Foršais Briksnis" un "Dinamīts". Sezonas kopvērtējuma labāko trīs komandu gods tika jelgavnieku pārstāvētajai "Foršais Briksnis" komandai, kas izcīnīja uzvaru, "Dinamīts" komandai, kas šosezon "Garmin" Sporta distance startēja pirmo reizi, bet trešajā vietā ierindojās "Paldies Jānim" komanda.

"Nissan Skandi Motors" Tautas distancē, kā ierasts, netrūka spraigu momentu distances gaitā un finišā. Ar pavisam nelielu pārsvaru pār tuvākajiem sekotājiem – jaukto komandu "pes cor caput" – finišā pirmie ieskrēja "TERRA TOPO" orientieristi, nodrošinot sev uzvaru arī sezonas kopvērtējumā otro gadu pēc kārtas. Nedaudz vairāk kā 10 minūtes aiz uzvarētājiem finišu sasniedza otrā vīriešu komanda "Ko Te Notiek ?", bet trešie finišu sasniedza "Brieži". Sezonas kopvērtējuma gods uz otrā un trešā goda pjedestāla pakāpiena attiecīgi tika "Gotham" un "GO HARD OR GO HOME" komandām.

Jaukto komandu konkurencē noritēja vissīvākā cīņa, kur par posma un sezonas kopvērtējuma uzvarām cīnījās "pes cor caput" un "Riga Adventure Team – 2 koki un citi zvēri" komandas. Lai tiktu pie uzvaras sezonas kopvērtējumā, "pes cor caput" komandai bija vajadzīga tikai uzvara pēdējā posmā, un to arī pieredzējušajiem kluba "Ozons" orientieristiem izdevās izcīnīt ar 10 minūšu atrāvienu. Otrajā vietā posmā un kopvērtējumā ierindojās "Riga Adventure Team – 2 koki un citi zvēri", bet Līgatnes posma trešo vietu izcīnīja "Freeride" komanda, savukārt sezonas kopvērtējumā uz trešā goda pjedestāla pakāpiena kāpa "Darba rezerves 2".

Sieviešu komandu konkurencē jau pirms starta Līgatnē sezonas kopvērtējuma vietas uz goda pjedestāla bija sadalītas – uzvaru kopvērtējumā bija nodrošinājusi "steam IKŠĶILE" komanda, tāpēc ar uzvaru pēdējā posmā bija par maz "IzKusties" komandai, lai svinētu uzvaru kopvērtējumā – viņas sezonā tika pie otrā pjedestāla pakāpiena, bet uz trešo vietu gan Līgatnes takās, gan sezonas kopvērtējumā izcīnīja "Latgranula" komanda.

Uzņēmumu komandu konkurencē "Garmin" Sporta distancē gan sezonas kopvērtējums, gan ari Līgatnes posma rezultāts sanāca identisks – triumfs "adidas adventure team komandai", otrie – "OPEL", bet trešais pjedestāla pakāpiens "VELUX/mySport" komandai. Savukārt, "Nissan Skandi Motors" Tautas distancē pirmo vietu pārliecinoši nodrošināja "TERRA TOPO" komanda, kas triumfēja gan posma ieskaitē, gan kopvērtējumā. Pie otrās vietas posmā un trešās vietas kopvērtējumā tika "D8 Spēks" komandas, taču trešie Līgatnes piedzīvojumā bija "SANDI MOTORS 2" komandas puiši, savukārt sezonas kopvērtējuma otrās vietas pakāpiens uz pjedestāla tika "Accenture Scavenger Hunters" komandai.

Līgatnē notika cīņa arī "Isostar" īsās distances ieskaitē, kur piedalījās gan draugu komandas, gan arī ģimeņu komandas. Ģimenes grupā labākie trīs bija "B2", "1712" un "B.E.K.A." komandas, taču draugu grupā uz goda pjedestāla ierindojās "Trakie eži" pirmajā vietā, "ABC" otrajā vietā un "Es no tumsas nebaidos" trešajā vietā.

Rīkotāji norāda, ka jau tagad interesenti var plānot 2018.gada sezonas datumus, rezervējot "xRace" sacensību 4 posmiem 2018. gada 28.aprīli, 9.jūniju, 18.augustu un 22.septembri. Norises vietas tiks precizētas vēlāk.