22. aprīlī ar posmu no Cēsīm līdz Valmierai startēs SEB kalnu divriteņu maratona 17. sezona, kurā iekļauti kopumā septiņi posmi. Pirms jaunās sezonas virkne pašmāju vadošo kalnu riteņbraucēju piedalījās prezentācijas pasākumā, kura noslēgumā tika aizvadītas aizraujošas kartingu sacensības.

Aprīlis tradicionāli ir mēnesis, kad Latvijā tiek uzsākta kalnu riteņbraukšanas sacensību sezona. 17. gadu pēc kārtas visa vecuma un meistarības aktīvās atpūtas cienītājus piedalīties septiņos aizraujošos posmos aicina pašmāju vērienīgākā riteņbraukšanas sacensību seriāla – SEB MTB maratona – rīkotāji. Pirmais seriāla posms gaidāms 22. aprīlī, kad kuplā riteņbraucēju saime mēros distanci no Cēsīm līdz Valmierai.

Ar mērķi prezentēt jaunās SEB MTB maratona sezonas jaunumus un iepazīstināt mediju pārstāvjus ar vadošajiem sportistiem, "Ātruma cilts" kartinga hallē tika rīkots jaunās sezonas ieskaņas pasākums. Tā laikā rīkotāji, atbalstītāji un sportisti samēroja spēkus aizraujošajās kartingu sacensībās, noskaidrojot ātrākos uz četriem ratiem.

Olimpietis Oskars Muižnieks, kurš jaunajā sezonā pārstāvēs "Pulsar" vienību, dalījās iespaidos par spilgtākajiem mirkļiem no Phjončhanas ziemas Olimpiskajās spēlēs pieredzētā, kā arī izteica gatavību cīnīties par uzvaru šīs sezonas SEB MTB maratona kopvērtējumā. Tikmēr pasaules prestižākajās daudzdienu MTB sacensībās "Cape Epic" startējušie latvieši – Jānis Vanags un Ingus Ozolants – pauda gandarījumu par pieveikto distanci un pastāstīja par spilgtākajiem mirkļiem no aizvadītajām sacensībām.

SEB MTB maratona rīkotājs Igo Japiņš: "Sveicu visu riteņbraukšanas saimi ar jaunās sezonas tuvošanos! SEB MTB maratona 17. sezonā iekļauti septiņi posmi, kas norisināsies sporta tradīcijām bagātās Latvijas vietās. Starp galvenajiem jaunumiem jāizceļ sieviešu komandu vērtējuma ieviešana "Virši – A" distancē. Aicinām arvien vairāk vadošo "Virši – A" distances dalībniekus pāriet uz "Toyota Hybrid" braucienu, kura distanču garumus esam nedaudz saīsinājuši, vienlaikus saglabājot interesantākos distanču posmus katrā no seriāla norises vietām."

Seriāla dalībniekiem, atkarībā no sava vecuma un sportiskā sagatavotības, būs iespēja startēt kādā no četrām distancēm: "Toyota Hybrid" (50 – 60 km) braucienā, kas piemērots aktīviem riteņbraucējiem, kuri aizvada velo treniņus ikdienā. "Virši – A" (35 – 40 km) distance domāta aktīvās atpūtas cienītājiem, kuriem riteņbraukšana ir hobijs. Trases šajā distancē ir nedaudz īsākas un vienkāršotākas, tomēr arī tajās ir iekļautas interesantās vietas no katra posma.

Cilvēkiem, kuri vēlas nesteidzīgi baudīt dabu braucot ar velosipēdu, piemērotākā būs "Mammadaba" veselības brauciena distance (15 – 25 kilometri). Visi mazie riteņbraucēji aicināti piedalīties azartiskajos "Rasēns" bērnu braucienos (400 – 5000 metri). Jāizceļ, ka SEB MTB maratonā ieviests U23 labākā braucēja līdera krekls, kas nosaukts "Corny" vārdā.

Pieteikšanās SEB MTB maratona posmiem iespējama mājaslapā www.velo.lv.

2018. gada SEB MTB maratona sezonas kalendārs:

22.04. – Cēsis – Valmiera

06.05. – Smiltene

20.05. – Sigulda

17.06. – Madona

15.07. – Kuldīga

12.08. – Talsi 23.09 – Ikšķile