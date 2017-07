Vasarīgajā jūlija šī gada pēdējā svētdienā Latvijas lielākais kalnu riteņbraukšanas sacensību seriāls – SEB MTB maratons – pirmo reizi notika sportiskajā Madonā. Lielus un mazus velo cienītājus uzņēma sakoptā "Smeceres sila" sporta bāze. Šis bija sezonas piektais no kopumā astoņiem posmiem, kas varēja ieviest nopietnas izmaiņas vairāku vecuma grupu kopvērtējumā. Dalībniekiem tika sagatavotas dažāda garuma trases, kas visas gāja arī pa "Smeceres sila" slēpošanas trasi.

Ar lielu interesi tika gaidīts 65 kilometru garais "Toyota Hybrid" distances starts, kur vīru absolūtajā kopvērtējumā līderis bija "Rietumu banka – Rīga" komandas sportists Dmitrijs Sorokins, no kuram tikai nedaudz atpalika "Sportlife.lv" pārstāvis Oskars Muižnieks. Distances pirmajā daļā neviens no sportistiem lielu pārsvaru nebija ieguvis, tomēr, tuvojoties finišam, atrāvienu veica "Sportlife.lv" vienības pārstāvis Matīss Preimanis. Nedaudz vēlāk viņam pievienojās Muižnieks, bet kā pēdējais no Dmitrija Sorokina atrāvās arī trešais "Sportlife.lv" sportists – Pēters Tarvis . Šī trijotne arī kopā sasniedza finiša taisni.

Pirmo reizi karjerā par uzvarētāju "Toyota Hybrid" distancē kļuva no Alūksnes nākušais Oskars Muižnieks, bet gavilēt varēja arī pārējie komandas biedri. Otrā vieta Igaunijas čempionam Pēteram Tarvim, bet uz goda pjedestāla zemākā pakāpiena kāpa Matīss Preimanis. Uzvarētāja laiks trasē bija – 2 stundas 6 minūtes un 4 sekundes. Dmitrijs Sorokins savam sīvākajam konkurentam Muižniekam zaudēja 1 minūti un 4 sekundes. Labāko sešiniekā iekļuva arī "MySport veikals" pārstāvis Lauris Purniņš un "ZZK" vienības sportists Herberts Pudāns.

Kopvērtējumā Sorokins saglabā līdera zaļo krekliņu, tomēr pārsvars pār Oskaru Muižnieku sarucis līdz 12 punktiem. Trešais ir Matīss Preimanis, kurš no līdera atpaliek par 85 punktiem. Sešiniekā arī Lauris Purniņš, Uldis Ālītis ("Rietumu banka – Rīga") un Kārlis Baltacis ("Patria – Bottecchia").

Dāmām savu favorītes statusu Madonā apstiprināja Latvijas čempione Katrīna Jaunslaviete. "ZZK" komandas sportiste finišēja pēc 2 stundām 16 minūtēm un 31 sekundi. Otro vietu ieguva Lelde Ardava ("Rietumu banka – Rīga"), Jaunslavietei zaudējot nedaudz vairāk par trijām minūtēm. Uz goda pjedestāla zemākā pakāpiena kāpa igauniete Grēta Steinburga. Kopvērtējumā līderes kreklu saglabāja "Sportlife.lv" pārstāve Ingrīda Šmite. Komandu vērtējumā uzvarēja "Rietumu banka – Rīga", apsteidzot "ZZK" un "Patria Bottecchia" vienības.

Ne mazāk aizraujošas cīņas risinājās "Virši – A" braucienā, kur dalībnieki veica 38 kilometru garu distanci. Vīru konkurencē uzvarētājs noskaidrojās vien finiša taisnē, kurā pārāks par visiem bija Jānis Priževoits ("Volkswagen – Veloprofs.lv"). Viņa laiks trasē – 1 stunda 14 minūtes un 2 sekundes. Nepilnu sekundi vēlāk sekoja Gints Jakovels ("KS Sporta klubs") un "Subaru AD REM Auto" pārstāvis Nauris Birkentāls. Priževoits ir kļuvis par pirmo sportistu, kurš "Virši – A" distancē šosezon izcīnījis vairāk nekā vienu uzvaru. Jānis arī pārņēmis vadību sacensību kopvērtējumā. Tiesa, tik pat daudz punktu ir arī Gintam Jakovelam. Trešais ir Ģirts Cirvelis no "Subaru AD REM Auto", līderiem piekāpjoties par 11 punktiem.

Komandām "Virši – A" distancē uzvarēja "Subaru AD REM Auto", otrie bija "Hawaii Express Filter", bet trijnieku noslēdza mājinieka Induļa Bikšes pārstāvētā "Sportland Bottecchia" vienība. Dāmu konkurencē Madonas takas un ceļi vislabāk padevās kopvērtējuma līderei Beatei Kovgerei ("EMU"), kurai otrajā vietā sekoja Rūta Brakovska ("KS Sporta klubs"). Trijnieku noslēdza Renāte Rodionova (Carnikavas sporta centrs).

Aktīvās atpūtas baudītāji piedalījās "Mammadaba" veselības braucienā, kur pirmo sezonu tika ieviesta laika kontrole. Ļoti aizraujošā un enerģiskā gaisotnē notika "Rasēns" bērnu brauciena sacensības. Šajās sacensībās balvas pēc finiša saņēma visi mazie braucēji.