Piedaloties 1200 sportistiem 13 dažādos sporta veidos, nedēļas nogalē Ventspilī noslēdzās vērienīgais ielu kultūras un sporta festivāls "Ghetto Games". Komandu sporta veidu dienā – svētdienā - sacensības ritēja starp 26 futbola komandām, 58 basketbola komandām, astoņām florbola komandām, kā arī 32 florbola spēlētājiem, informēja organizatori.

"Ghetto Floorball" turnīrā par pārsteigumu uzvaru izcīnīja komanda 'Divarpus zvaigznes", finālā iekļuva arī komanda "Just Official", savukārt godpilno trešo vietu ieņēma komanda "Panki". Par individuāli spēcīgāko sportistu tika atzīts Raitis Ozols.

"Ghetto Football" turnīrā spraigā cīņā uzvaru izcīnīja komanda "AAAA" (Konstantīns Zabarovskis, Aleksandrs Kuļešovs, Artūrs Kuļešovs"), otro vietu ieņēma komanda "TGK" (Kārlis Liepiņš, Artemijs Kurazovs, Šota Giorgadze un Iļja Grigorjevs), savukārt trešo vietu – komanda, kuras sastāvā spēlēja Iļja Šeptuns, Elmārs Bairamovs, Ramiļs Lačinovs un Dāvids Gaharija.

"Ghetto Basket" sacensībās vīriešu grupā (dzimušie 2000.gadā un vecāki) uzvaru izcīnīja komanda no Rīgas "Kūsiņš iekšā" (Renārs Uzraugs, Ivars Rihards Žvīgurs, Arvis Savčenko, Artūrs Kramiņš), bet sieviešu grupā – komanda "Vienalga" (Agate Butevica, Zane Novikova, Agnese Radziņa, Megija Vēvere). Uzvarētāji tika noskaidroti arī U-16, U-14, U-12 grupā, kā arī starp uzņēmumu pārstāvjiem un amatieriem.

Uzvarētāju tituli svētdien tika izcīnīti arī starp dejotājiem - "Hip hop 3v3" disciplīnā uzvarēja Gavr&Rusya&Arni, kuri pārstāvēja Baltkrieviju, Latviju un Lietuvu, savukārt "Popping 2v2" balvu izcīnīja Shwartz&Papper no Lietuvas.

Sīvā cīņā svētdien tika noskaidroti arī Latvijas SUP absolūtie čempioni – par tādiem kļuva Arvis Iļjins (vīriešiem 12'6''dēļu klasē), Jūlija Mihailova (sievietēm 12'6'' dēļu klasē), Andris Bisnieks (vīriešiem 14' dēļu klasē) un Ieva Liniņa (sievietēm 14' dēļu klasē).

Savukārt dronu sacensībās 34 piloti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, dronus lidinot ar ātrumu lielāku par 100 km/h, noskaidroja uzvarētāju sacensībās "King of the hill race" – pirmo vietu ieguva Mēlis Vāns (Meelis "MV" Vaan) no Igaunijas, bet otro un trešo vietu ieguva pašmāju piloti – Jānis Andersons un Kārlis Gross. Šo sacensību rezultāti noteica, kuri piloti turpinās sacensties pusfinālā un finālā. Finālā uzvaru atkal svinēja Mēlis Vāns, otro un trešo vietu ieguva Lietuvas pārstāvji - Arminas Volskis (Arminas "ARMIS" Volskis) un Mantas Žitkus (Mantas "Zitkus" Žitkus).

Sportisti šajā nedēļas nogalē festivālā "GGFest" sīvā cīņā sadalīja 13 200 eiro lielo balvu fondu.