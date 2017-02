Strauji tuvojoties "Lattelecom" Rīgas maratonam un aktīvai skriešanas sezonai, "adidas" skriešanas skola šajā nedēļas nogalē, 25. februārī, rīko sezonas noslēdzošo lekciju dienu.

Lekcijās pulcēsies skrējēji un aktīva dzīvesveida piekritēji, lai smeltos zināšanas par motivāciju, uzturu, skriešanas tehniku, inventāru un iedvesmotos no vienreizējiem skrējēju stāstiem. Kopā ar labākajiem savas jomas ekspertiem šī būs lieliska iespēja 400 skrējējiem bez maksas apgūt vērtīgas zināšanas saviem šīs sezonas mērķiem.

Gustava Terzena vadībā tiks apskatīts plašs tēmu loks: Jānis Grants, pieredzes bagāts psiholoģijas doktors ar specializāciju sporta psiholoģijā, stāstīs par motivāciju - kādēļ rodas motivācijas problēmas un kā tās pārvarēt, kā arī apskatīs stratēģijas, kā pārvarēt stresu treniņos un pirms starta. Latvijas Olimpiskās vienības uztura speciāliste Signe Rinkule stāstīs par uztura plānošanu efektīvai uzturvielu uzņemšanai steidzīgā ikdienā. Tiks meklētas atbildes uz jautājumiem, ko ēst pirms, ko pēc treniņiem, kas ir superfood, un kā savu ēdienkarti sastāda profesionāli sportisti. Jānis Amoliņš, Veselības centra 4 "Klubs 4" fizioterapeits iepazīstinās ar dažādām skriešanas tehnikām un to ilgtermiņa ietekmi uz kustību balsta aparātu. Kā skriet un vingrot, lai sevi pasargātu no traumu riskiem. Dins Vecāns, maratonists ar unikālu pieredzi neskaitāmu maratona pievarēšanā dos ieskatu skriešanas inventāra daudzveidībā - no cepurēm un cimdiem līdz apaviem, no termoveļas līdz āra jakai, no ziemas līdz vasarai, no 5 km skrējēja līdz ultramaratonistam.

Lekciju noslēgumā iedvesmas stāstu sadaļā "Skrējējs skrējējam" ar saviem stāstiem un unikālo pieredzi dalīsies trīs iedvesmotāji: Uģis Joksts, TV personība, sporta žurnālists, pieredzējis "Lattelecom" Rīgas maratona skrējēju līdzjutējs-trases moderators, un šī gada "Mans pirmais maratons" dalībnieks, Edgars Simanovičs, viens no ātrākajiem Latvijas ultramaratonistiem, "Spartatlona" (246 km) finišētājs, un Lelde Broka, viena no aktīvākajām maratonistēm un tempa turētājām.

Reģistrācija adidas skriešanas skolas lekcijām

Vieta: Radisson Blu Hotel Latvija zāle Alfa

Laiks: 25. februāris (sestdiena), 10.00 – 14.00

Lekcijas ir bez maksas, bet ar iepriekšēju pieteikšanos Lattelecom Rīgas maratona mājas lapā: www.lattelecomrigasmaratons.lv