Preses konferencē piedalījās Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs, "Lattelecom Rīgas maratona" vadītājs Aigars Nords un maratona partneri – "Lattelecom" valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis un "Rimi" Bērnu dienas vēstneši Justs Munics un Klāvs Smildziņš.

"Lattelecom" Rīgas maratona 2017.gada oficiālo "Adidas" skriešanas kreklu zīmējums ir Raimonda Staprāna interpretācija par vienu no mākslinieka spilgtākajām Latvijas 1.brīvvalsts laika atmiņām, kad viņš bija pavisam jauns. Kāds arheologu izrakts ornaments, kas izrakumu vietai par godu nosaukts par Kursas krustu, Staprānam palicis prātā un paticis gan ar formu, gan dizainu. Pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados Staprāns, vienkāršojot un modernizējot formu, uz Kursas krusta pamata izveidojis kakla rotu. "Lattelecom" Rīgas maratona 2017.gada krekla dizainā ietverts vēlreiz modernizēts un vienkāršots kakla rotas zīmējums. Staprāns ir dramaturgs un viens no nedaudzajiem latviešu māksliniekiem, kura darbiem izdevies ielauzties pasaules vadošajās mākslas galerijās, muzejos un privātkolekcijās.

Savukārt jaunās medaļas autors savukārt ir Visvaldis Asaris, kurš medaļu veidojis, atspoguļojot Rīgas pilsētas ainavu un medaļas puses simboliski iedalot senās un jaunās Rīgas laikos. Asaris ir grafiskā dizaina autors Latvijas Bankas 2014.gadā izlaistai piemiņas monētai, kas prestižajā konkursā "Pasaules gada monēta" savā kategorijā atzīta par pasaulē labāko. Kā ierasts, "Lattelecom" Rīgas maratonā medaļas saņems pilnīgi visi finišētāji, "Rimi" Bērnu dienas, Ģimeņu skrējiena un 6km distances dalībniekiem simboliski saņemot vieglākās un izmēros mazākās, savukārt maratona distances dalībniekiem - smagākās un izmēros iespaidīgākās medaļas.

"Šogad, tāpat kā pērn, "Lattelecom Rīgas maratons" būs pilsētas svētki nedēļas nogales garumā ne tikai skrējējiem, bet visiem rīdziniekiem un pilsētas viesiem. Pēdējos gados īstenotā divu dienu programma ir sevi lieliski apliecinājusi - pērn maratons pulcēja 33 000 dalībnieku, tai skaitā 8000 bērnu "Rimi" Bērnu dienā sestdienā. Sagaidām, ka arī šogad dalībnieku skaits Baltijas lielākajos skriešanas svētkos pārsniegs 30 000. "Lattelecom Rīgas maratonam" ir nozīmīga eksporta un ekonomikas veicināšanas jauda. Ārvalstu maratona tūristi pērn uz maratonu ieradās no 69 valstīm, ārvalstu dalībnieku skaitam pārsniedzot 3000, kā arī katram dalībniekam Rīgā ierodoties ar vidēji vismaz 1,5 līdzjutēju, kuri Rīgā uzturas vismaz 3 naktis. Ikviens Rīgas iedzīvotājs un viesis ir aicināts 13. un 14.maijā baudīt unikālu Rīgas atmosfēru, kā arī aktīvi atbalstīt skrējējus pilsētas ielās," uzsvēra Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs.

Maratona galvenais partneris "Lattelecom" līdz ar pasākuma tehnisko nodrošinājumu ir sarūpējis jaunumus gan maratona dalībniekiem trasē, gan līdzjutējiem televīzijas un viedtālruņu ekrānos. "Skriešana vienlaikus paņem enerģiju un to sniedz, tādēļ organizatori aicina līdzjutējus just līdzi dalībniekiem gan trasē, gan pie TV ekrāniem. "Lattelecom tet" enerģijas punktos trasē skrējēji un līdzjutēji varēs savstarpēji apmainīties ar enerģijas devu. Turklāt jau šobrīd kanālā 360TV, kas pieejams "Lattelecom" televīzijā un mobilajā lietotnē "Shortcut", var vērot īsās iknedēļas sērijas ar gatavošanās posma padomiem un iedvesmas stāstiem. Maratona dienā, 14.maijā, septiņu stundu garumā būs iespēja sekot līdzi pasākuma tiešraidei – gan labākajiem kadriem no trases, gan līderu finiša mirkļiem, gan ekspertu intervijām un spilgtākajām emocijām no 11.novembra krastmalas," stāstīja "Lattelecom" valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis.

Plašo divu dienu programmu jau tradicionāli sestdienas rītā atklās "Rimi" Bērnu diena. Šogad skriešanas svētki mazajiem gaidāmi iespaidīgāki un centrālāki, saglabājot labāko no pagājušā gada – īsos skrējienus un aktivitātes Krastmalā, kurās varēs startēt pilnīgi bez maksas, kā arī ieviešot virkni jaunumus un aizraujošas, izzinošas aktivitātes. Ikviens mazais kopā ar draugiem un ģimeni ir aicināti ņemt dalību arī garākajā "Rimi" Bērnu dienas distancē – Ģimeņu skrējienā 3,6 km garā trasē Rīgas centrā. Dalībnieku skaitam "Rimi" Bērnu dienas skrējienos krastmalā un Ģimeņu skrējienā noteikts limits - 10 000 dalībnieku.

"Jau trešo gadu aicinot bērnus piedalīties "Rimi" Bērnu dienā, mēs cenšamies viņus iedvesmot ne vien dalībai šīs dienas skrējienos, bet arī aktīvam un veselīgam dzīvesveidam ik dienu. Tieši tāpēc papildus skriešanas distancēm organizējam daudzējādas sportiskas aktivitātes. Šogad iesim vēl vienu solīti uz priekšu – bērniem un ģimenēm 13. maijā krastmalā būs iespēja satikt septiņus programmas Rimi Bērniem ekspertus, kuri ikdienā rūpējas par Latvijas bērnu prieku un veselību. Kopā ar programmas ekspertiem ikviens dalībnieks varēs veikt dažādus izglītojošus uzdevumus un saņemt padomus veselīgam dzīvesveidam," stāstīja SIA "Rimi Latvia" sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Bite.

2017.gadā "Lattelecom Rīgas maratonā" norisināsies Latvijas čempionāts maratonā, kas pirmo reizi čempionāta vēsturē norisināsies Starptautiskās vieglatlētikas federācijas (IAAF) Bronze Label kvalitātes zīmē. "Lattelecom Rīgas maratons" jau sesto gadu pēc kārtas izpildījis nepieciešamās prasības, lai saņemtu prestižo apbalvojumu, kas 2017.gadā tika piešķirts vien 40 labākajiem maratoniem pasaulē.

Zīmīgi, ka Latvijas čempionāts atgriežas Rīgā - pirmais Latvijas čempionāts maratonā norisinājās 1927.gada augustā Rīgā, un 2017.gada maratons iezīmēs 90.gadadienu kopš pirmā medaļu komplekta sadalījuma. 2017.gadā par Latvijas čempiona titulu un līdz šim lielāko balvu fondu čempionāta pastāvēšanas vēsturē Latvijas spēcīgākie maratonisti cīnīsies Rīgas ielās. Kopumā Latvijas skrējējiem tiks sadalīti 19 000 eiro, ja tiks sasniegti augstvērtīgi rezultāti.

Domājot par jauno skrējēju un maratonistu paaudzi, kā arī iespējām skriešanas svētkus padarīt pieejamus ikvienam, "Lattelecom Rīgas maratons" sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un Latvijas Sporta federāciju padomi aicina skolas un skolēnus no visas Latvijas sacensties Latvijas Skolu kausā. Kausa izcīņas laikā 2500 bērniem būs iespēja piedalīties "Lattelecom Rīgas maratonā" 6km distancē 14.maijā vai Rimi Bērnu dienas Ģimeņu skrējienā 13. maijā par pazeminātu dalības maksu – 1,50 eiro, izcīnot Latvijas skolu kausu un atsaucīgākajiem skolotājiem saņemot naudas prēmijas.

27. "Lattelecom Rīgas maratonā" rīdzinieki un pilsētas viesi varēs izvēlēties saviem spēkiem un noskaņojumam atbilstošāko distanci - maratonu (42,195 km), pusmaratonu (21,0975 km), 10 km, 6 km vai "Rimi" Bērnu dienas īsās distances un Ģimeņu skrējienu, 3,6 km garu skrējienu pilsētas centrā, kas norisināsies sestdienā, 13.maijā.

Reģistrēties visām distancēm, t.sk. "Rimi" bērnu dienas distancēm un Ģimeņu skrējienam, iespējams "Lattelecom Rīgas maratona" mājaslapā - www.lattelecomrigasmaratons.lv, kā arī "Sportland" veikalos visā Latvijā. Reģistrācija turpināsies līdz pat pasākumam, bet, tuvojoties maratonam, dalības maksa pakāpeniski paaugstināsies. Patlaban reģistrējušies jau vairāk nekā 10 500 dalībnieku no 48 pasaules valstīm.

Maratons Rīgā notiek kopš 1991.gada. 2016. gadā pasākums pulcēja 33 000 dalībnieku no 65 pasaules valstīm. Pasākums ir saņēmis prestižo Starptautiskās Vieglatlētikas federācijas (IAAF) "Bronzas" kvalifikācijas zīmi (Bronze Label). Maratonu kopš 2007.gada sadarbībā ar Rīgas domi rīko aģentūra "NECom".