SEB MTB maratonā aizvadīti pirmie četri no kopumā astoņiem sezonas posmiem. Līdz šim aizvadītie posmi, kas notikuši no Cēsīm līdz Valmierai, Siguldā, Smiltenē un Kuldīgā, nesuši spraigas cīņas trasē, jaunus atklājumus, kā arī lieliskas emocijas. "Toyota Hybrid", "Virši – A" un "Rasēns" bērnu braucienos iezīmējušies arī līderi cīņā par kopvērtējumu.

Rosīgajā Madonas novadā SEB MTB maratons norisināsies pirmo reizi. Starta un finiša vieta atradīsies vienā no Baltijas vadošajiem slēpošanas centriem – "Smeceres silā". Dalībniekiem tiks piedāvātas aizraujošas trases, kas vedīs pa Smeceres sila skaistajām takām. Velomīļiem būs iespēja vērot ļoti skaistus dabas skatus, braucot gar Rāceņu, Vadzola un Dziļūkšana ezeriem.

Kā pirmie sacensības uzsāks paši mazākie braucēji. Pulksten 10:00 Smeceres sila slēpošanas centrā tiks dots starta signāls "Rasēns" bērnu braucienam. Tajā aicināti piedalīties bērni vecumā no 3 – 11 gadiem. Uzvarētājs būs ikviens, kurš startēs, jo katram braucējam sarūpētas balviņas. Tāpat katrā vecuma grupā notiks cīņa par zilas krāsas "Rasēns" līdera krekliem. Pulksten 11:30 starta šāviens tiks dots dabas baudītājiem, kuri nesteidzīgi vēlas izbaudīt skaisto Madonas apkaimes dabu. "Mammadaba" veselības brauciena dalībniekus sagaida 14,7 kilometru gara distance. Šajā braucienā startēs arī zēnu un meiteņu grupu dalībnieki.

Dienas sportiskākais starts gaidāms pulksten 12:00, kad 65,4 kilometru garo distanci uzsāks "Toyota Hybrid" distances dalībnieki. Viņu vidū būs virkne vadošo Latvijas kalnu riteņbraucēju. Gaidāma ļoti spraiga cīņa par kopvērtējuma punktiem. Pēc četriem posmiem līderis ir "Rietumu banka – Rīga" komandas riteņbraucējs Dmitrijs Sorokins, kurš tikai par 21 punktu apsteidz lieliskā formā esošo alūksnieti Oskaru Muižnieku ("Sportlife.lv"). Trešajā pozīcijā pēc pussezonas ir Preimaņa komandas biedrs Matīss Preimanis, kuru no līdera šķir 93 punkti. Labāko sešiniekā ir arī Lauris Purniņš ("MySport" veikals), Uldis Ālītis ("Rietumu banka –Rīga") un Didzis Slaidiņš ("Volkswagen - Veloprofs.lv"). Dāmām līderes godā ir Ingrīda Šmite no "Sportlife.lv", kurai seko Lāsma Ozola ("Patria Bottecchia") un Anita Antone ("Baldones velokomanda"). Abas galvenās favorītes – Katrīna Jaunslaviete un Lelde Ardava – nav startējušās vienā no posmiem.

Dienas vērienīgākais starts tiks dots pulksten 13:30, kad trasē dosies kuplais "Virši – A" braucēju pulks, mērojoties spēkiem 38,6 kilometru garajā distancē. Arī šeit sagaidāma ļoti aizraujoša un grūti prognozējama cīņa. Četros aizvadītajos posmos bijuši četri uzvarētāji – Kristofers Bindemanis (Cēsis – Valmiera), Gints Jakovels (Sigulda), Jānis Priževoits (Smiltene) un Krišjānis Jansons Ratiniks (Kuldīga). Kopvērtējuma līdera krekls nonācis "Gandrs – Merida" komandas sportista Ratinika īpašumā, no kura par deviņiem punktiem atpaliek "Volkswagen – Veloprofs.lv" pārstāvis Priževoits. Dāmām līderes kreklā Madonas posmā redzēsim Beati Kovgeri no Mālpils sporta kluba "EMU".

Iepriekšējā reģistrācija Madonas posmam turpinās mājaslapā "velo.lv" līdz trešdienas, 26. jūlija, pulksten 23:59. Īpašas pārsteiguma balvas sagaida progresīvāko braucēju, 100. vietas ieguvēju "Toyot Hybrid" distancē. Gaidāmi arī citi pārsteigumi.