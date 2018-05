Jau ziņots, ka sestdien, 19. maijā, skriešanas svētkus ievadīja Rimi Bērnu dienas skrējieni, pulcējot 12 000 jaunākās paaudzes skrējējus kopā ar ģimenēm, savukārt, svētdien, 20. maijā, startam četrās Lattelecom Rīgas maratona distancēs – 6km, 10km, pusmaratonā un maratonā – reģistrējušies 25645 skrējēji.

Galvenajā maratona distanc svētdien uzvaru vīriešu konkurencē ar jaunu sacensību rekordu guva Cedats Ajanano Etiopijas.

