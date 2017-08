Kulminācijai pamazām tuvojas 2017. gada SEB MTB maratona sezona, kurā aizvadīti pieci no kopumā astoņiem posmiem. Vairākās vecuma grupās "Toyota Hybrid" un "Virši – A" distancēs gaidāmajā posmā var tikt noskaidroti sezonas kopvērtējuma uzvarētāji. Individuālajos vērtējumos tiks vērtēti seši labākie no kopumā astoņiem posmiem.

Šīs nedēļas svētdienā kuplā riteņbraukšanas saime tiksies skaistajā un sportiskajā Kurzemes pilsētā Talsos, kur SEB MTB maratons norisināsies trešo gadu pēc kārtas. Sacensību starta un finiša zona atradīsies pie Talsu novada sporta nama, kur norisināsies arī aizraujošie "Rasēns" bērnu braucieni. Tieši gados jaunākie pedāļu minēji arī atklās sportisko dienu. Pirmie starti gaidāmi no pulksten 10:00.

Pulksten 11:30 distancē dosies "Mammadaba" veselības distances dalībnieki, kuru vidū būs gan nesteidzīgi dabas baudītāji, gan arī zēnu un meiteņu grupu sportisti, kuriem šis būs ļoti svarīgs posms cīņā par kopvērtējumu. "Mammadaba" braucienā velomīļi veiks 18,9 kilometru garu distanci.

Pulksten 12:00 tiks dots starta šāviens dienas prestižākajam startam – "Toyot Hybrid" distancei. Šajā braucienā startēs virkne vadošo Latvijas riteņbraucēju. Kā īpašais viesis gaidāms Riodežaneiro olimpisko spēļu dalībnieks šosejas riteņbraukšanā, Petera Sagana komandas biedrs "Bora – Hangrohe" vienībā – Aleksejs Saramotins. 35 gadus vecais rīdzinieks noslēdzis dalību Polijas tūrē un uz brīdi iegriezies dzimtenē. Talsu posmā dalībnieki veiks 55,4 kilometru garu distance, kuras interesantākā un tehniski smagākā daļa gaidāma Kamparkalnā un tā apkaimē.

Kopvērtējumā pirms Talsu posma līdera godā vīru konkurencē atrodas "Rietumu banka – Rīga" komandas riteņbraucējs Dmitrijs Sorokins, no kura tikai par 12 punktiem atpaliek "Sportlife.lv" vienības pārstāvis Oskars Muižnieks, kurš Madonas posmā pirmo reizi izcīnīja uzvaru SEB MTB maratonā absolūtajā vērtējumā. Oskaru trasē redzēsim sarkanajā "DPD" aktīvākā brucēja kreklā. Trešais kopvērtējumā ir Matīss Preimanis no "Sportlife.lv" vienības, kuram Madonas posmā trešā vieta. Matīsu no līdera šķir 85 punkti.

Dāmām līderes zaļajā kreklā startēs Ingrīda Šmite no "Sportlife.lv" vienības, kurai seko baldoniete Anita Antone un "ZZK" vienības pārstāve Katrīna Jaunslavietei. Jāņem gan vērā, ka Katrīna un "Rietumu banka – Rīga" komandas sportiste Lelde Ardava nav startējušas vienā no posmiem, kas abas dāmas ļauj uzskatīt par galvenajām pretendēt uz titulu kopvērtējumā. "Bosch" labākā jaunā braucēja kreklā Talsos startēs "ZZK" vienības braucējs Kārlis Tone.

Pulksten 13:30 startēs vērienīgais "Virši – A" brauciens. Šeit vairāk nekā 1200 velocienītāju veiks 37,8 kilometru garu distanci, kuras tehniski sarežģītākā, bet reizē interesantākā daļa gaidāma Kamparkalnā un tās apkaimē. Vienlaikus baudāms būs arī pilsētas posms trases sākuma un beigu daļā.

Kopvērtējumā pirms Talsu posma dzeltenais līdera krekliņš nonācis "Volkswagen – Veloprofs.lv" komandas sportista Jāņa Priževoita rokās. Ķegumnieks ir vienīgais, kurš šajā sezonā uzvarējis divos posmos. Interesanti, ka kopvērtējumā tik pat daudz punktu cik Jānim ir arī Gintam Jakovelam ("KS Sporta klubs"). Trešajā pozīcijā atrodas "Subaru AD REM Auto" komandas braucējs Ģirts Cirvelis, kurš atpaliek par 11 punktiem. Dāmām līderes krekliņā Talsu posmā redzēsim Beati Kovgeri.

Pieteikšanās Talsu posmam turpinās mājaslapā velo.lv. Iepriekšējā reģistrācija būs iespējama līdz trešdienas, 9. augusta, pulksten 23:59.