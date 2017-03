30. aprīlī ar posmu no Cēsīm līdz Valmierai startēs 2017. gada SEB kalnu divriteņu maratonu jaunā sezona. Šajā gadā sacensību rīkotāji dalībniekus "Toyota Hybrid" distancē izaicina cīnīties par "DPD" aktīvākā braucēja titulu, informē rīkotāji.

SEB MTB maratons ir vērienīgākais un tradīcijām bagātākais Latvijas riteņbraukšanas sacensību seriāls. Šajā gadā seriālā paredzēti kopumā septiņi posmi. Pirmo reizi kāds no SEB MTB maratona posmiem norisināsies pauguriem bagātajā Madonā. Tāpat saglabāti tradīcijām bagātie posmi no Cēsīm līdz Valmierai, Siguldā, Smiltenē, Kuldīgā, Talsos un Ikšķilē.

Seriāla dalībniekiem, atkarībā no sava vecuma un sportiskā sagatavotības, būs iespēja startēt kādā no piecām distancēm – "Toyota Hybrid" (50 – 70 km) braucienā, kas piemērots aktīviem riteņbraucējiem, kuri aizvada velo treniņus ikdienā. "Virši – A" (35 – 45 km) distance domāta aktīvās atpūtas cienītājiem, kuriem riteņbraukšana ir hobijs. Trases šajā distancē ir nedaudz īsākas un vienkāršotākas, tomēr arī tajās ir iekļautas interesantās vietas no katra posma. Cilvēkiem, kuri vēlas nesteidzīgi baudīt dabu braucot ar velosipēdu, piemērotākā būs "Mammadaba" veselības brauciena distance (15 – 25 kilometri). Visus mazos riteņbraucējus piedalīties aicina azartiskie "Rasēns" bērnu braucieni. (400 – 5000 metri)

Rīkotāji informē, ka šajā gadā īpašs jaunums gaidāms arī "Toyota Hybrid" distancē. Dalībniekiem būs iespēja sacensties par "DPD" aktīvākā braucēja kreklu. Tas tiks piešķirts summējot iegūtās vietas (nevis punktus) katrā no SEB MTB maratona posmiem. Jo mazāks punktu (iegūto vietu skaits), jo augstāka vieta "DPD" aktīvākā braucēja vērtējumā.

Aktīvās atpūtas cienītāji tiek aicināti pieteikties 2017. gada SEB MTB maratona posmiem mājaslapā www.velo.lv, veikalos "Eži" Cēsīs un Valmierā, Kuldīgas, Siguldas un Ikšķiles tūrisma informācijas centros un Smiltenes sporta centrā.