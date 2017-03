Otrdien, 28. martā, paziņoti "ZZ Čempionāta" pusfinālisti, un kopumā par tiesībām startēt spēļu finālā sacentīsies rekordliels komandu skaits - 1220 klases.

Latvijā vērienīgākajām skolēnu sporta un prāta spēlēm, draudzīgām sacensībām radošos uzdevumos un netradicionālos sporta veidos šogad kopumā reģistrējušās 1685 klases no visiem Latvijas reģioniem. 196 pieteikumi tika saņemti arī 1.-4. klašu grupā, kurām pirmo reizi 11 gadu laikā tika piedāvāta iespēja izmēģināt savas spējas "ZZ Čempionātā".

"ZZ Čempionāta" 11. sezonā aktīvākās izrādījās Vidzemes skolas, no kurām saņemti 617 pieteikumi, savukārt 359 klases spēlēm pieteicās no Kurzemes reģiona un 277 klases – no Rīgas un Rīgas reģiona, bet Zemgales skolēni pieteica 241 klasi, Latgales – 192.

"Jau 11 gadus organizējam un atbalstām "ZZ Čempionātu", un tas kļuvis par svētkiem ne tikai skolēniem un ģimenēm ar bērniem bet arī ikvienam "Tele2" darbiniekam. Cieņa, spēks, un izcilība ir trīs pamata vērtības, kas ir būtiskas ne vien kolektīva un ikvienas komandas darbībā. Šis mūsu korporatīvās sociālās atbildības solis palīdz veidot gaišu valsts nākotni un audzināt aktīvu un motivētu jauno paaudzi. "ZZ Čempionāts" ikvienam tā dalībniekam un atbalstītājam ļauj izprast savas stiprās puses, atklāt vēl neapzinātos talantus un, galvenais, uzdrīkstēties un nekad neapstāties pie sasniegtā. Man ir patiess prieks, ka šogad varam piedāvāt šādu iespēju vēl nepieredzēti lielam pusfinālistu lokam," stāsta ZZ Čempionāta organizatoru "Tele2" valdes priekšsēdētājs Valdis Vancovičs.

No 1220 pusfinālistu komandām 540 klases dosies uz "ZZ Čempionāta" reģionālajiem pusfināliem, kas šogad norisināsies Daugavpilī 20.-21.aprīlī, Valmierā 27.-28.aprīlī un Liepājā 10.-11.maijā, kur komandas sadalīs savā starpā 126 ceļazīmes uz finālu. Turklāt pusfināli visas trijās pilsētās pārvērtīsies par īstiem pilsētas svētkiem un būs atklāti ne vien dalībniekiem, bet arī to atbalstītājiem un visiem pilsētas iedzīvotājiem. Apmeklēt pasākumus tiek aicināti ne vien sportiskā un aktīvā dzīvesveida piekritēji, bet arī pašmāju izpildītāju cienītāji - pusfinālu noslēgumā norisināsies bezmaksas koncerti.

"ZZ Čempionāta" 11. sezonas īpašais jaunums ir Digitālais pusfināls, kurā uzaicinājumu piedalīties saņēma 540 klases, no kurām 54 komandas varēs pretendēt uz "ZZ Festivāla" ceļazīmi, kas jau 27. maijā norisināsies Jūrmalas pludmalē. Arī pašiem mazākiem sākumskolas skolēniem šogad ir iespēja piedalīties spēļu pusfinālā, izmēģināt savus spēkus un iemācīties darboties kā viena vienota komanda, turklāt pretendējot uz vērtīgām balvām.

Iepazīties ar pilnu ZZ Čempionāta pusfinālistu sarakstu var spēļu mājaslapā www.zzcempionats.lv.