Bijušais Krievijas sieviešu biatlona izlases treneris Volfgangs Pihlers uzskata, ka Krievijai ir jāaizliedz piedalīties 2018. gada ziemas olimpiskajās spēlēs Korejā, ja tiks pierādītas dopinga mahinācijas 2014. gada Soču spēļu laikā, ziņo aģentūra AP.

Pihlers, kurš ar Krievijas izlasi strādāja laikā no 2011. līdz 2013. gadam, apgalvo, ka šajā laikā, kā arī 2014. gada Soču olimpiādē viņa trenētās sportistes aizliegtos preparātus nelietoja.

"Apliecinu, ka mana komanda bija "tīra"," Pihleru citē aģentūra DPA. "Tomēr, ja runas par dopingu izrādīsies esam patiesība, Krievijai vajadzētu uzlikt "olimpisko pauzi". Neapšaubāmi, šajā situācijā cietīs nevainīgi sportisti, taču citiem soda mēriem nebūs jēgas."

Starptautiskā Biatlona savienība (IBU) ir atstādinājusi no sacensībām divas Krievijas biatlonistes, par kurām Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) veic izmeklēšanu saistībā ar datiem, kas iegūti no Pasaules Antidopinga aģentūras (WADA) neatkarīgā izmeklētāja Ričarda Maklārena. Viena no atstādinātajām ir Jana Romanova, kura savulaik ir trenējusies tieši pie Pihlera.

Pašai IBU Maklārens ir iesniedzis sarakstu ar 31 Krievijas sportistu, kuri tiek turēti aizdomās par dopinga mahinācijām.

ŠObrīd Pihlers strādā ar Zviedrijas biatlona izlasi.