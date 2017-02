Austrijas policija trešdien reidā pirms pasaules čempionāta biatlonā, kas notiek Hohfilcenē, Kazahstānas izlases viensīcā atradusi aizliegtās vielas.

Reids veikts viesnīcā, kurā mitinās Kazahstānas biatlonisti. Starp izlases dalībnieku mantām atrastas dopinga lietošanai paredzēts aprīkojums, kā arī aizliegtas vielas, taču pagaidām netiek atklāts, ko tieši policija konfiscējusi.

Vietējā policija sākusi izmeklēšanu, bet Starptautiskā Biatlona savienība (IBU) ceturtdien preses konferencē paziņoja, ka visiem Kazahstānas biatlonistiem tiks veiktas dopinga pārbaudes, sportistiem nododot asins un urīna analīzes.

Policijai janvārī kāds anonīms informators ziņojis, ka vienā no Dienvidtiroles degvielas uzpildes stacijām no vairākiem mikroautobusiem to pasažieri miskastē izsvieduši vairākas kastes ar izmantotiem medicīniskiem preparātiem. Kastēs bijušas vienreizējas šļirces, zāļu ampulas un asins pārliešanai paredzēts aprīkojums. Tāpat kastēs bijušas ar roku rakstītas zāļu lietošanas instrukcijas, kā arī akreditācijas uz biatlona sacensībām.

Kastes un to saturs tika nodots Austrijas Antidopinga aģentūrai, kur izpētot to saturu secināts, ka tās piederējušas Kazahstānas biatlona izlasei. Pēc tam Insbrukas prokuratūra devusi rīkojumu veikt tālākas izmeklēšanas procedūras, izrakstot arī orderi kratīšanas veikšanai.

Trešdien notikušajā reidā piedalījās 30 policijas pārstāvji.

Pasaules čempionāts biatlonā ceturtdien Hohfilcenē sāksies ar 2x6+2x7,5 kilometru jaukto stafeti, kurās startēs arī Latvijas biatlonisti.