Ļoti bargi ar Krievijas junioru biatlona izlases ārstiem izrīkojušies Krievijas muitnieki, pēc pasaules čempionāta sacensībām Igaunijā neļaujot iebraukt valstī ar medicīniskajiem preparātiem bagāžā.

Krievijas junioru biatlona izlase atgriezās no pasaules čempionāta Igaunijā, un Pleskavas robežpunktā izlases ārstiem lika atstāt visus medicīniskos preparātus. Meistarsacīkstēs krievu jaunie biatlonisti izcīnīja astoņas no iespējamām 16 zelta medaļām.

"Komanda atgriezās no junioru pasaules čempionāta Igaunijā un divus mūsu ārstus naktī uz robežas noturēja sešas stundas dēļ medikamentu kastes, lika viņiem rakstīt kaut kādus papīrus, jo mums it kā vajadzēja to visu deklarēt," portālam "Life.ru" pastāstījis Krievijas Biatlona savienības preses sekretārs Konstantīns Boicovs. "Pēc tam tik un tā visus aizsūtīja atpakaļ. Robežu ārsti šķērsoja, bet jau bez medikamentiem. Vajadzēja atgriezties un atstāt tos Otepē, 90 kilometrus no robežas. Igauņu pusē visi, protams, iepleta acis, bet ielaida atpakaļ. Tagad šīs zāles vajadzēs kaut kādā veidā atgūt, bet nav saprotams, kā."

Savienības pārstāvis uzsver, ka izlases ārstu bagāžā nav bijis īpaši preprātu, bet "parastais komplekts" – analīzes, preparāti pret asinsspiedienu un saaukstēšanos.

"Mūs ne par ko nebrīdināja, pilnīgi nav saprotams šīs pārbaudes mērķis," saka Boicovs. "Pārsteidz mūsu muitnieku stūrgalvība, kuri nepiedāvāja nekādu situācijas risinājumu. (..) Es vēl saprastu, ja to sarīkotu igauņu puse, tad to vēl varētu kaut kā izskaidrot. Bet te... Un ja brauktu ārzemnieki, teiksim, Austrālijas izlase? Mums drīz jārīko pasaules čempionāts futbolā, ko mēs darīsim ar šādu pieeju?"