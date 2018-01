Latvijas vīriešu biatlona izlase, nestartējot līderim Andrejam Rastorgujevam, svētdien Oberhofā ieņēma 19.vietu Pasaules kausa ceturtā posma ietvaros notikušajās 4x7,5 kilometru stafetes sacensībās, kuras par haotiskām padarīja spēcīga migla.

Trešajā šaušanā 25 sportisti kopā nopelnīja 43 soda apļus, turklāt sliktie laikapstākļi arī radīja lielu atpalicību starp komandām, līdz ar to pēc trešā etapa distancē bija palikušas vairs tikai 15 vienības, bet pēc pēdējās šaušanas vien 13.

Tomēr Latvijas izlase pat bez Rastorgujeva arī otrajā šīs sezonas startā tika labāko divdesmitniekā, ko iepriekšējā sezonā spēja paveikt tikai vienu reizi.

Uzvaru pēdējā šaušanā izrāva Zviedrijas izlase, kas astoņās šaušanās izmantoja deviņas rezerves patronas un veica vienu soda apli. Otro vietu izcīnīja Itālija, atpaliekot 45,1 sekundi, bet trešo vietu guvusī Norvēģija zaudēja pusotru minūti.

Zviedrijas izlasē sacensības veica Martins Ponsiloma, Jespers Nelīns, Sebastians Sāmuelsons un Frēdriks Lindstrems.

Pēc pirmā posma cīņa vēl bija samērā līdzvērtīga, bet dramatiski notikumi risinājās trešajā šaušanā, kad lielā miglā un vējā visas vadošās komandas, izņemot Beļģiju, nopelnīja soda apļus. Līdz ar to tobrīd Beļģija pārējām izlasēm bija priekšā jau vairāk nekā minūti, bet, piemēram, Latvijas izlases pārstāvis Oskars Muižnieks posmu no otrā etapa starta līdz šaušanas beigām bija veicis gandrīz 30 sekundes ātrāk par Beļģiju.

Beļģija vadību zaudēja piektajā šaušanā, kad priekšā izvirzījās Itālija un Zviedrija. Pie pēdējās stafetes maiņas Itālijai bija minūtes pārsvars, tomēr noslēgumā vadība tika izlaista.

Latvijas izlasē sacensības sāka Aleksandrs Patrijuks, kurš jau pirmajā viesošanās reizē ugunslīnijā nopelnīja soda apli un pēc pirmā etapa bija priekšpēdējā, 24.pozīcijā. Muižnieks pēc pirmās šaušanas pacēlās līdz 18.vietai, otrajā šaušanas reizē slēpoja divus soda apļus, tomēr kopumā pacēlās vēl pozīciju augstāk, jo, piemēram, 21.vietā bija jau tobrīd desmit soda apļus veikusī Vācija.

Trešajā posmā Roberts Slotiņš veica vēl vienu soda apli un pie stafetes maiņas viņš tika noņemts no distances, līdz ar to Daumants Lūsa pie starta netika. Kopā Latvija sešās šaušanās izmantoja 17 rezerves patronas un veica četrus soda apļus.

Vismaz soda apli veica katra izlase, bet antilīdere ar 13 soda apļiem bija Somija. Zīmīgi, ka sacensību laikā pārliecinošā vadībā bijusī Beļģija palika kā pēdējā starp finišējušajām izlasēm.

Kā ziņots, pirmā šīs sezonas stafete pirms nepilna mēneša notika Pasaules kausa otrajā etapā Hohfilcenē, kad Latvija pārsteidzoši guva desmito vietu. Toreiz komandā ar Muižnieku un Patrijuku bija arī Rastorgujevs un pieredzējušais Ilmārs Bricis. Latvija desmitniekā finišēja pirmoreiz kopš 2010.gada janvārī, kad Oberhofā septīto vietu izcīnīja Edgars Piksons, Bricis, Kaspars Dumbris un Kristaps Lībietis, kas arī toreiz bija pārsteidzošs rezultāts un augstākais vairāku sezonu laikā.

Šoreiz Rastorgujevs nepalīdzēja izlasei, jo atrodas treniņnometnē. Tāpat treniņnometnē ir arī 47 gadus vecais Bricis, kurš šosezon pārsvarā darbojas kā labākās Latvijas dāmu biatlonistes Baibas Bendikas treneris un Hohfilcenes stafete bijusi viņa vienīgais starts Pasaules kausā šosezon.

Iepriekšējā sezonā Latvijas kvartets tikai reizi iekļuva pirmajā divdesmitniekā, 2018.gada olimpisko spēļu mājvietā Phjončhanā izcīnot 14.vietu.

Kā vēstīts, svētdien notika arī 4x6 kilometru stafete dāmām, kurā pat bez savas līderes Marī Dorēna-Abēra uzvarēja Francija, pārtraucot Vācijas sešu uzvaru sēriju.

Francijas izlases sastāvā slēpoja Anaisa Beskona, Anaisa Ševaljē, Selija Emonjē un Žistīna Braisā, kuras finišā bija 32,4 sekundes priekšā Vācijas kvartetam, kamēr trešo vietu ieņēma Zviedrija.

Vācija, skaitot arī pagājušo sezonu, bija uzvarējusi sešās stafetes sacensībās pēc kārtas, šoreiz slēpjot bez Lauras Dālmeieres un Franciskas Hildebrandas. Vēl pirms pēdējās šaušanas Vācija pretendēja uz uzvaru, bet tajā soda apli nopelnīja Marena Hammeršmita.

Šaušanā Francija slēpoja soda apli un izmantoja desmit rezerves patronas, bet Vācijai bija divi soda apļi un 12 rezerves patronas.

Šis Pasaules kausa posms Latvijai nebija veiksmīgs. Latvijas sportisti vēl piektdien startēja desmit kilometru sprintā vīriem, kur Muižnieks bija 74.vietā, Patrijuks palika 96.pozīcijā, bet Lūsa bija vēl divas pozīcijas zemāk. Līdz finišam kopumā tika 103 biatlonisti. Līdz ar to iedzīšanai Latvijas vīri nekvalificējās, savukārt dāmu sprintā Latvija nebija pārstāvēta, jo neviena cita valsts biatloniste bez treniņnometnē esošās Bendikas nav spējusi kvalificēties Pasaules kausam.

Latvijas vīru izlase vīru stafetes kopvērtējumā pēc divām sacensībām atrodas 13.vietā, bet Nāciju kausā, neskatoties uz samērā neveiksmīgo Oberhofas posmu, pacēlusies uz 18.pozīciju. Iepriekšējās sezonas noslēgumā Latvija Nāciju rangā bija vien 21.pozīcijā, par vienu vietu un nieka 50 punktiem atpaliekot no iespējas Phjončhanas olimpiskajās spēlēs piedalīties ar pieciem biatlonistiem. Līdz ar to tagad no Latvijas uz Dienvidkoreju dosies vien divi vīru sportisti, nevarot uz starta izlikt stafetes komandu.

Savukārt Bendika iepriekšējā sezonā vēl nenodrošināja ceļazīmi uz Phjončhanas olimpiskajām spēlēm, līdz ar to viņa līdz 21.janvārim cīnās par iespēju piedalīties Olimpiādē. Olimpiskajās spēlēs iekļuva 22 labāko valstu sportisti, bet Latvija pagājušajā sezonā Nāciju rangā sievietēm palika vien 26.pozīcijā.

Šīs sezonas pirmajā daļā pārējo valstu sportisti cīnās par atlikušajām sešām ceļazīmēm uz Olimpiādi, kur no katras nācijas var kvalificēties pa divām sportistēm no valstīm, kuras nav ieguvušas ceļazīmi. Pašlaik Bendika atrodas šajā sešiniekā.